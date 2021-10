Antwerp kan tienkoppig AA Gent pas in slotfase opzijzetten en komt voorlopig alleen aan de leiding

AA Gent pakte voor rust ruim een half uur uit met prima combinatievoetbal maar in de zone van de waarheid gaven de Buffalo’s telkens niet thuis. Toen Chakvetadze rood pakte na een ongelukkige tackle op Gerkens moest HVH het strijdplan van zijn team toch wel even herschikken maar echt in de problemen kwam Gent niet. Integendeel. De ingevallen Tissoudali had kort na rust drie prima mogelijkheden om de score te openen maar liet deze onbenut. Antwerp gaf lange tijd niet thuis maar dankzij een doelpunt van de opportunistische Frey hield het toch de drie punten thuis.

Brian Priske koos drie dagen na de thuisnederlaag tegen Frankfurt voor het trio Bataille, Gerkens en Miyoshi waardoor Buta, Benson en Samatta op de bank belandden. Hein Vanhaezebrouck kon in vergelijking met de Europese thuismatch tegen het Cypriotische Anorthosis Famagusta geen beroep doen op Bezus (enkel) en Castro-Montes (quadriceps). Anderzijds verschenen Odjidja en Chakvetadze net als De Sart opnieuw in de Gentse basiself.

De Gentse fans zorgden vlak voor de aftrap voor Bengaals vuur maar op het veld was het ook meteen vuurwerk: Frey gidste Miyoshi met een heerlijke hakbal direct door de Gentse buitenspelval maar Hanche-Olsen behoedde zijn team met een indrukwekkende rush van een vroege achterstand. Gent wist meteen hoe laat het was en nam de partij resoluut in handen. Nadat enkele nog schuchtere Gentse combinaties in een vroeg stadium smoorden, pakte Samoise uit met een prima pass op Chakvetadze maar de kleine Georgiër trapte te zacht op Butez.

Foto: BELGA

Even later was het opnieuw alle hens aan dek in de Antwerpse zestien: Kums verstuurde een magistrale bal in de rug van het centrale duo Almeida – Dessoleil maar Depoitre raakte niet voorbij een attente Butez. De Franse doelman van de Great Old zag in die fase van de eerste helft meer blauw-witte shirts op hem afstormen dan hem lief was maar toen Odjidja nog eens Depoitre aanspeelde, kon de Gentse spits het andermaal niet afmaken.

Uitsluiting Chakvetadze gooit roet in het Gentse eten

Antwerp kon daar amper iets tegenover stellen. Doelgevaar van de thuisploeg was er voor rust nauwelijks te noteren maar toen Chakvetadze nogal ongelukkig Gerkens aantrapte, was het code rood bij de Buffalo’s. Boucaut bekeek op aandringen van de VAR immers nog eens aandachtig de videobeelden en trok prompt rood. Een heel streng gelag voor de Georgiër. Toch was Gent allerminst van slag en via Depoitre kreeg het zelfs nog twee prima mogelijkheden.

Foto: BELGA

De thuisploeg probeerde het ook nog eens via Nainggolan maar zijn afgeweken schot kon Bolat niet verschalken. In de slotseconden van die eerste periode ontsnapte Bataille trouwens ook nog aan zijn tweede gele kaart van de avond: de rechtsachter werkte bij een Gentse uitbraak Nurio tegen de grond maar ondanks fel protest van de Buffalo’s zag Boucaut er geen graten in. De woede bij de bezoekers was er niet minder om.

Invaller Tissoudali is meteen alomtegenwoordig

Bij de rust grepen beide trainers in. Priske bracht Buta en Samatta voor Bataille en Gerkens, terwijl Vanhaezebrouck draaischijf Odjidja verving door Tissoudali en die zorgde na amper 15 seconden al meteen voor doelgevaar. Ngadeu verstuurde een hoge bal en via Depoitre belandde het leder bij Tissoudali die als een duivel uit een doosje opdook maar voorlangs besloot.

Antwerp prikte tegen met een hoge voorzet van Buta maar de focus moest meteen terug naar de overkant van het veld waar een onhoudbare Tissoudali tot tweemaal toe de lokale defensie aan gort speelde maar scoren lukte de ex-Beerschotman niet en dreef daarmee zijn coach en de meegereisde fans tot wanhoop.

Ondertussen verliep het voetbal bij de Great Old nog steeds zeer slordig. Ook de ingevallen Benson – Miyoshi werd door Priske ook al voor het uur naar de kant gehaald – zorgde allerminst voor een shockeffect. Toch nam de druk van Antwerp stilaan toe en Fischer dwong Bolat op aangeven van de prima ingevallen Buta tot een prima ingreep. Combinerend bleef het echter huilen met de pet op voor de Sinjoren die ontzettend veel balverlies leden.

Kopslag Frey nekt moedige Buffalo’s

Een fris en dartel Gent bleef ondertussen vlotjes overeind en dat zorgde voor heel wat zenuwen bij de thuisaanhang. maar toen Samatta dan toch eens werd gevonden door Benson, was er een uitstekende parade van Bolat nodig om de nul op het bord te houden. Priske gooide er ook nog Haroun in voor een bijzonder matige Nainggolan.

Foto: BELGA

En dan koos Dame Fortuna definitief de zijde van de thuisploeg. Nurio veroorzaakte een vrije trap op ongeveer 20 meter van het Gentse doel. Ex-Buffalo Verstraete zette zich aan het kanon en dwong Bolat tot een kattensprong maar in de rebound troefde de goed gevolgde Frey voor één keer toch Ngadeu af en zo stond het warempel plots 1-0.

Een hard verdict voor de Buffalo’s. Vanhaezebrouck bracht nog drie frisse krachten maar zij konden ook niet voorkomen dat AA Gent ondanks een puike prestatie tegen haar vijfde competitinederlaag aanliep. Lemajic kreeg nog een huizenhoge kans maar de Serviër besloot van dichtbij onbegrijpelijk hoog over. Antwerp zal het worst wezen, na de Europese ontgoocheling op donderdag kon het dan wel niet imponeren maar de drie punten stak het wel gewoon op zak. Mission accomplished.