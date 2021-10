Paul Onuachu mist twee strafschoppen in 2-0 nederlaag van Genk bij Charleroi

KRC Genk is op het veld van Charleroi met 2-0 ten onder gegaan. Paul Onuachu faalde twee keer vanop de strafschopstip en slikte andermaal een doelpunt op een hoekschop.

Zoals vooraf aangekondigd deed John van den Brom ‘gewoon’ een beroep op de meeste van zijn (Zuid-)Amerikanen, die pas zaterdagavond in ons land arriveerden. Enkel de naam van Carlos Cuesta, drie keer 90 minuten achter de rug bij Colombia, stond niet op het wedstrijdblad. Lucumi begon op de bank, waardoor het centrum uit Sadick en McKenzie bestond. Daarnaast kreeg Patrik Hrosovsky nog eens een basisplaats.

KRC begon in Charleroi niet op volle snelheid, eerder geduldig. De backs bleven lager staan, toch kreeg het de eerste echte kans van de match. De knal van Junya Ito werd door Koffi in corner geduwd. Charleroi stelde daar een schotje van Morioka tegenover, na goed loopwerk van de opstomende van Cleemput. Vandevoordt pakte simpel.

Ito laat het liggen

Iets voor het halfuur kreeg Genk dan een uitgelezen kans om er 0-1 van te maken. Van Cleemput speelde aan de rand van de zestien Andreou verkeerd aan, waardoor Ito met de bal aan de haal kon gaan en samen met Onuachu alleen op doel kon afstormen. In plaats van breed te leggen trapte de Japanner zelf. Hij deed dat te centraal en Koffi pakte, een enorm cadeau voor Charleroi.

Niet veel later was Genk opnieuw dicht bij de openingsgoal. Bongonda slingerde het leer voor doel en de tweede paal kon de vrijstaande Munoz koppen. De Colombiaan zag zijn poging op de paal stranden.

Na rust was het ook Racing dat een eerste keer dreigde via Thorstvedt. De plaatsbal van de Noor ging over het doel van Koffi.

Weer op corner

Het doelpunt viel echter aan de overkant. En andermaal was het op hoekschop dat Genk een doelpunt incasseerde, al voor de zevende keer dit seizoen. Nicholson torende boven alles en iedereen uit en kopte raak: 1-0. Voor Charleroi betekende het dan weer de eerste goal op corner dit seizoen, pijnlijke statistieken voor de Limburgers dus.

Genk ging op zoek naar de snelle gelijkmaker, maar Bongonda en Onuachu stuitten kort na elkaar op Koffi. Die druk kon de ploeg van Van den Brom niet aanhouden. Het was vooral opletten voor de tegenstoten van de thuisploeg. Twintig minuten voor tijd leek Charleroi zelfs op 2-0 te komen, maar het doelpunt van Gholizadeh werd afgekeurd voor buitenspel.

Een minuut later ontsnapte Genk andermaal. Gholizadeh mocht in de zestien vrij uithalen. Zijn volley ging nipt naast.

Dubbele strafschopmisser

Het strafste moest nog komen. We zaten een kwartiertje voor tijd toen Onuachu zich een weg baande in het vijandelijke strafschopgebied. Andreou hing aan de Genkse topschutter en de bal ging op de stip. Onuachu trapte de elfmeter zelf, maar miste.

Scheidsrechter Visser zag echter dat Koffi te snel van zijn lijn was vertrokken. Onuachu mocht zodoende de stafschop hernemen, trapte deze keer een pak beter, maar Koffi kwam er toch nog bij. Een dubbele penaltymisser voor de bezoekers.

Het bleek een uppercut voor Genk. Twee minuten voor tijd kreeg Gholizadeh dan toch zijn goal. De Iraniër krulde in de verste hoek de 2-0 voorbij Vandevoordt. Een klap die Genk niet meer te boven kwam.

KRC pakt zo 0 op 6 en kent een slechte generale voor de belangrijke Europa Leauge-match tegen West Ham United van donderdag.