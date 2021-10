Beerschot kan ook tegen Mechelen geen punten rapen en verliest in eigen huis met het kleinste verschil

Beerschot is er nog steeds niet in geslaagd om een wedstrijd te winnen. Mrabti bezegelde met een fraaie goal voor rust het lot van de Mannekes. KV Mechelen duikt dankzij de vierde overwinning op rij de top zes binnen.

De laatste jaren hangt er veel spanning rond de duels tussen Beerschot en KV Mechelen. In de tribunes van het Olympisch Stadion vertaalde zich dat in wat getreiter heen en weer en wat rookbommen. Tussen de lijnen op de grasmat was er van die spanning weinig van te merken. In de openingsfase leek het wel of beide ploegen een academisch kwartiertje hadden ingepland. Slechts één fase haalde ons notitieboekje: Beerschot zag Frans met een ongelukkige blessure uitvallen.

Het entertainmentgehalte bleef ook daarna op een laag pitje hangen. Veel rommelige fases, weinig tempo en slechts een handvol kansen. Gouet was de eerste die een doelman aan het werk zette. Vanhamel bokste het afstandsschot van de Kameroener weg en belette in de rebound ook Cuypers het scoren. Aan de andere kant verschalkte Souza met een dramatische terugspeelbal bijna zijn eigen doelman, Coucke zag het leer tegen de paal botsen. KV ontsnapte.

Foto: BELGA

Beerschot slikte dit jaar al 22 doelpunten, alleen Zulte Waregem doet voorlopig slechter. Op het halfuur werd die defensieve kwetsbaarheid nogmaals blootgelegd. Dertig minuten lang hadden de Mannekes defensief controle, maar één splijtende pass van Cuypers op Mrabti was voldoende om de Kielse defensie helemaal uit verband te spelen. De Zweed - losgelaten door de ingevallen Krekovic - omspeelde Vanhamel en legde het leer in het lege doel.

De bezoekers vergaten de wedstrijd daarna in handen te nemen. Malinois ging achterover leunen en liet Beerschot terug in de wedstrijd komen. Veel doelgevaar leverde het niet op. Holzhauser krulde een vrije trap perfect in het hoekje, de armen van Coucke waren lang genoeg om de Oostenrijker van de gelijkmaker te houden.

Foto: BELGA

Meer dan 600 minuten wachten op een doelpunt

Torrente dropte na de pauze Noubissi in de ploeg voor Pietermaat. De Kameroener had na amper zestig seconden op aangeven van Krekovic de 1-1 aan de voet, maar kraakte volledig zijn schot. Het vuur zat aan de lont, maar de paars-witte aanvalsdrift werd ook nu te weinig vertaald in doelrijpe kansen. Veel wringen en wroeten, dat wel. En een paar schuchtere pogingen. Een afgeblokt schot van Noubissi, een oefenballetje en een onderschepte voorzet van Soumaré. Meer was het niet.

KV Mechelen herstelde even het evenwicht via Druijf en Storm, maar beide spelers misten het kader. In het slotkwartier probeerde Beerschot de registers nog even open te trekken. Zonder succes. Noubissi stapelde de missers op en zette zo de offensieve bloedarmoede van zijn ploeg in de verf. De Kameroener kraakte eerst zijn schot en duwde even later een geloste bal van Coucke via de paal buiten. De supporters op het Kiel wachten nu al meer dan 600 minuten op een doelpunt in eigen stadion. De laatste die daarin slaagde? Loris Brogno vorig seizoen tegen KV Oostende. De aanvaller is tegenwoordig aan de slag in Azerbeidzjan.

Foto: BELGA

KV duikt top zes binnen

Beerschot verdiende meer, maar blijft na elf speeldagen troosteloos laatste met twee punten. KV Mechelen duikt dankzij de driepunter voor het eerst sinds de eerste speeldag de top zes binnen. Sinds de zware nederlaag op het veld van Anderlecht pakte de ploeg van Wouter Vrancken 12 op 12.