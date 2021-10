Uitgerekend Ruud Vormer schiet Club Brugge met twee doelpunten naar de zege tegen KV Kortrijk

En plots was het weer 2016. Ruud Vormer scoorde twee keer voor Club Brugge in een wedstrijd tegen KV Kortrijk die al bij de rust in de plooi lag. Het grootste applaus reserveerde Jan Breydel voor José Izquierdo. Twee maanden vroeger dan verwacht trakteerde de Colombiaanse verloren zoon het Brugse publiek op enkele flukse heupbewegingen.

Terwijl KV Kortrijk-doelman Marko Ilic verzorging nodig had, steeg applaus op van de Brugse tribunes. François Sterchele is nog steeds niet vergeten in Jan Breydel. Maar in de hoek van de Zuid-tribune zwol het applaus plots aan tot euforisch gejuich. Uitgerekend in minuut 23 was José Izquierdo beginnen opwarmen.

De Colombiaanse Gouden Schoen speelde het laatst op 26 juli 2017 op Olympia. Meer dan vier jaar lang verbleef hij in Engeland, waarvan hij meer dan de helft van de tijd out was met een zware knieblessure. Izquierdo werd deze zomer afgeschreven door Brighton, waarop hij zijn laatste kans greep om opnieuw een topvoetballer te worden. Hij tekende als vrije speler een prestatiegericht contract bij Club Brugge.

Foto: BELGA

Een eerste signaal dat Philippe Clement plannen met Izquierdo had was toen hij hem opnam op de officiële Champions League-lijst. Onder meer ten koste van een verdediger als Matej Mitrovic werd Izquierdo . Toen al legde Clement zijn aanvallende intenties op tafel.

Gisteren zat hij – veel vroeger dan verwacht – voor het eerst in de wedstrijdkern. Hij viel niet af als negentiende of twintigste man, maar mocht voor het eerst weer van competitievoetbal proeven. Ook tijdens de tweede helft scandeerde het publiek zijn naam toen hij zijn sprints trok langs de zijlijn.

Club stond toen al op een comfortabele 2-0-voorsprong tegen KV Kortrijk. Ruud Vormer – hij stond voor het eerst sinds 10 september nog eens in de basis – had de openingsgoal over de muur voorbij doelman Ilic getrapt. Een vrije trap uit het boekje, waar de Nederlandse captain een patent op heeft.

Foto: BELGA

Vlak voor rust was de 2-0 gevallen. Aleksandar Radovanovic en Trent Sainsbury lieten hun man lopen, Noa Lang bediende Vormer voor zijn tweede van de avond. KV Kortrijk stelde daar maar weinig tegenover. Pape Gueye was onbereikbaar, Faïz Selemani en Mathias Fixelles werden niet in stelling gebracht. Karim Belhocine had zich meer voorgesteld van zijn terugkeer door de grote poort bij KV Kortrijk.

In het begin van de tweede helft liet Gueye dé kans op de aansluitingstreffer liggen. Dewaele trok strak voor, Gueye zag zijn poging voorlangs gaan. Ook invallers Badamosi en Overgaard konden de bakens niet meer voorzetten.

Spaarstand

Club was dan al in spaarstand voor de komst van Manchester City, nu dinsdag, gaan spelen. Clement voerde een driedubbele wissel door en haalde Hans Vanaken, Charles De Ketelaere en Faitout Maoussa naar de kant. Die laatste deed het bij zijn tweede speelbeurt voor Club flink beter dan de eerste keer op Charleroi. Toen speelde hij in een meer aanvallende rol, nu leek hij beter zijn streng te trekken als aanvallende linksachter.

Maar het was pas bij het ingaan van het slotkwartier dat het stadion weer een stroomstoot kreeg. José Izquierdo trok zijn training uit en zijn wedstrijdshirt aan. Voor het eerst sinds 24 april, en een korte invalbeurt voor Brighton, mocht hij zich weer voetballer noemen. Toen was het een soort afscheidsgeschenk van de Premier League. Nu staat Izquierdo weer voor de grote poort.

Bij zijn eerste balcontact – een recuperatie op Kevin Vandendriessche – werd meteen luid gejoeld. De eerste pass verdween in de voeten van een KV Kortrijk-speler. Wat later zette hij met een Zidane-beweging twee man in de wind.

Foto: BELGA

Voor KV Kortrijk miste invaller Dylan Mbayo nog twee grote kansen. De Kerels wonnen nog nooit op Club en kwamen ook deze keer niet in de buurt.

Net als na de vorige interlandbreak – toen 3-0-winst tegen KV Oostende – beleeft Club Brugge de perfecte voorbereiding op de Champions League. Toen speelde het 0-0 tegen PSG. Philippe Clement tekent nu al voor een zelfde resultaat tegen Manchester City.