Zwak Eupen laat de leidersplaats liggen in de Ghelamco Arena: AA Gent wint verdiend met 2-0

4-0 had een niet overdreven uitslag tussen AA Gent en Eupen kunnen zijn. Alleen was Gent te slordig in de zone van de waarheid. Vooral Depoitre miste kansen bij de vleet, maar uiteindelijk maakten hij en Tissoudali dan toch de verlossende treffers.

AA Gent-Eupen was een duel waar de leidersplaats op het spel stond. Voor het verrassende Eupen dan toch. De Oostkantonners sprongen bij een driepunter opnieuw over Club Brugge en Union naar de kop van de Jupiler Pro League. Eupen had voor aanvang van de speeldag, ondanks wedstrijden tegen Club Brugge, Anderlecht, Antwerp én Genk, zelfs de op een na beste defensie én de beste aanval, maar daar was tegen Gent niets van te zien. Pas in de 52ste minuut tekende Eupen voor de eerste doelpoging en het gaf kansen bij de vleet weg.

De bezoekers maakten nooit aanspraak op de zege en waren nergens in de Ghelamco Arena, waar Gent al na een paar minuten voor een eerste keer gevaarlijk was. Samoise ging op snelheid voorbij zijn man en legde goed af voor Depoitre. Die leek echter verrast en kon niet op doel besluiten.

Himmelmann > Depoitre

Depoitre was vooraf twijfelachtig en kon niet verstoppen dat hij scherpte miste. Bezus stak hem een paar keer goed diep, maar keer op keer besloot de Gentse spits naast. Toen Bezus het dan maar eens zelfs probeerde met een schot, was Depoitre er als de kippen bij in de rebound. Doelman Himmelmann had echter een goede redding in huis. Na een communicatiefout tussen de centrale verdedigers van Eupen veroverde Depoitre even later de bal aan de rand van de zestien. Oog in oog met Himmelmann miste hij echter opnieuw.

Tissoudali brieste af en toe dat Depoitre naar hem had moeten afleggen, maar Depoitre had de bal meer dan eens gewoon zelf moeten binnen leggen. Ook de rest van de Buffalo’s miste scherpte in de zone van de waarheid. De Sart pakte uit met een goed balletje over de verdediging. Tissoudali nam het leer goed aan, maar kon niet schieten. Eupen-coach Krämer stond intussen met zijn hoofd te schudden aan de zijlijn. De bezoekers moesten het hebben van de omschakeling, maar twijfelden te vaak en keerden dan maar terug.

Foto: Isosport

Heel lichte penalty

Net voor rust ging Bezus plots op wandel door de defensie van Eupen. Déom stak zijn hand uit en raakte de Oekraïner heel licht. Laforge floot prompt penalty, de VAR greep niet in. Naar het beeld van de wedstrijd miste De Sart zijn elfmeter, maar Tissoudali, die eigenlijk tot dan toe onzichtbaar was, was als eerste bij de rebound en knalde dan toch de 1-0 binnen. Bij rust was een 3-0-stand echter niet overdreven geweest.

Na rust kwam Eupen dan toch iets meer opzetten. Al bleef het vooral Gent dat kansen miste. Tissoudali, Okumu en Samoise konden niet afwerken. Op het uur ging Bezus dan nog maar eens op wandel. Hij liftte de bal over de verdediging tot bij Depoitre, die aflegde voor Ngadeu. Doelman Himmelmann hield zijn ploeg echter voor de zoveelste keer recht. Gent speelde met vuur door zijn kansen niet af te maken.

Aan de overkant claimde Eupen een penaltyfout van Okumu op Nuhu na een duw in de rug. Laforge gaf geen krimp. Even later maakte Godeau een fout net buiten de zestien. Opnieuw kwam Gent goed weg.

Foto: BELGA

Plots was het dan toch Depoitre die de wedstrijd besliste. Tissoudali kwam alleen voor doel na een snelle vrije trap. De aanvaller kapte terug en legde het leer af voor zijn spitsbroeder. Depoitre miste deze keer niet en had dan toch zijn doelpuntje beet. Met 2-0 was de wedstrijd gespeeld. Depoitre kreeg ook in de slotminuten nog maar eens een kans op een doelpunt. Opnieuw toonde Himmelmann zich sterker dan de Gentse spits. Nee, ondanks zijn doelpunt was deze Depoitre toch allesbehalve in topvorm.

Invaller Rocha kwam bij Eupen na een goede voorzet in één tijd nog het dichtst bij een doelpunt, maar al bij al toonde Eupen toch te weinig om op het scorebord te komen.

Gent springt dankzij de broodnodige zege naar de twaalfde plaats in het klassement en staat zo toch opnieuw iets meer onder de mensen. Donderdag wacht de moeilijke verplaatsing naar Partizan in de Conference League.