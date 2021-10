STVV pakt in absoluut slot verdiend punt tegen Anderlecht na match vol discutabele fases

Gekregen wat het verdiende. Een slap Anderlecht heeft in de blessuretijd nog twee punten weggegeven op bezoek bij STVV. Paars-wit was grote delen van de wedstrijd onwaarschijnlijk slap, slordig en tam, maar kwam alsnog op voorsprong na twee hele lichte strafschoppen. Na knullig verdedigen in het slot schonk Anderlecht de Kanaries in het slot een verdiend puntje. RSCA blijft steken op de zevende plaats.

Paars-wit bracht zichzelf in de tweede minuut al bijna in de problemen toen Harwood-Bellis los onder een voorzet doorging. Doelman Van Crombrugge bracht redding. Een minuutje later probeerde Brüls het met een goed schot van ver, maar zijn poging belandde net naast. STVV bleef maar voor gevaar zorgen in de openingsfase. Na vijf minuten was het Cacace die uithaalde, Van Crombrugge kon wegboksen.

Anderlecht speelde een ontstellend zwak eerste kwartier waarin het geen bal kon bijhouden en bijna elk duel verloor, maar werd dan toch eens gevaarlijk. Op aangeven van Kouamé kon Refaelov aanleggen, maar hij mikte recht op doelman Schmidt. Brüls mocht daarna los door het paars-witte centrum snijden en uithalen. Van Crombrugge moest al voor de derde keer bij de pinken zijn om de bezoekers voor een achterstand te behoeden. Niet veel later liet de Anderlecht-defensie zich opnieuw kinderlijk eenvoudig naar huis tikken en kon Hayashi aanleggen. Zijn schot zoefde maar net naast.

Volledig tegen de gang van het spel in kreeg Zirkzee na iets meer dan twintig minuten een serieuze mogelijkheid om Anderlecht op voorsprong te brengen. Hij besloot over. Paars-wit kwam iets meer in de wedstrijd en even later mikte ook Refaelov nog eens op Schmidt.

Strafschop zoeken

Tien minuten voor de pauze had STVV altijd op voorsprong moeten komen. Bauer kon op aangeven van Brüls op een halfopen doel trappen, maar mikte onbegrijpelijk naast. Aan kansen geen gebrek in de eerste helft, want ook RSCA ondernam voor de rust nog twee aardig pogingen. Eerst trapte Refaelov nog maar eens op Schmidt, die daarna ook een kopbal van Hoedt moest wegboksen. De laatste kans voor rust was opnieuw voor de Kanaries: Hara kopte net naast.

Anderlecht kende een gedroomde start van de tweede helft. Kouamé zocht actief de strafschop op door te gaan liggen bij een tussenkomst van Schmidt. De STVV-doelman raakte de Ivoriaanse spits nauwelijks, maar de bal ging wel op de stip. Refaelov joeg de 0-1 vanop elf meter in het dak van het doel.

Halve owngoal

Heel lang kon paars-wit niet genieten van zijn voorsprong. Een minuutje of zeven na het doelpunt van Refaelov kreeg Konaté veel ruimte om aan te leggen van buiten de zestien. Hij hield zijn schoot goed laag en mikte de 1-1 overhoeks voorbij Van Crombrugge. Een meer dan verdiende treffer voor STVV, zeker op basis van de eerste helft. Het scheelde niet veel of de Kanaries kwamen meteen op voorsprong, maar Hayashi trapte rakelings voorlangs. De thuisploeg bleef meer dan meedoen, twintig minuten voor tijd kopte Teixeira op de lat.

Middenin de tweede helft probeerde Vincent Kompany de partij te redden door liefst vier (min of meer) aanvallende wissels te doen. Eerst kwamen Verschaeren en Raman voor Zirkzee en Refaelov, even later ook El Hadj en Ashimeru voor Amuzu en Olsson. In een vreemde fase ging Raman plots neer na contact met Durkin. Scheidsrechter Boucaut ging op zijn scherm kijken en legde het leer opnieuw op de stip. Een tweede héle lichte strafschop al voor Anderlecht, die door Gomez knap in de rechterbovenhoek werd gejaagd.

Paars-wit leek de drie punten - onverdiend - op zak te hebben. Tot Brüls diep in de blessuretijd voorbracht tot bij Leistner. Die werkte via een ongelukkige Harwood-Bellis de gelijkmaker tegen de netten, een halve owngoal eigenlijk van Anderlecht.