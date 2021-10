Twee goals en twee rode kaarten maar geen winnaar tussen Antwerp en Club Brugge: Union is de nieuwe leider

Antwerp en Club Brugge hielden elkaar zondagnamiddag evenwicht, met een logisch gelijkspel tot gevolg. Na rode kaarten voor Engels en Nsoki was de ultieme kans nog voor Seck, maar Mignolet sloeg de 2-1 uit zijn doel. Door het Brugse puntenverlies is promovendus Union nu met 25 punten alleen leider.

Door de zege van Union zaterdagavond viel de leidersplaats niet te rapen op de Bosuil. Streepje door de rekening van beide clubs, maar Antwerp vs. Club Brugge blijft sowieso een beladen duel – nietwaar heren voorzitters?

Een paar opvallende wijzigingen die Priske doorvoerde. Dat hij met Benson en Balikwisha twee frisse wingers bracht was logisch, zeker omdat Fischer niet speelklaar was. Maar achterin schoof manusje-van-alles De Laet dit keer naar de rechtsback. Daardoor kwam Engels tegen zijn ex-club eindelijk weer aan de aftrap. Aan de overkant maar één verrassende keuze. Antwerpenaar Van der Brempt loste een bleke Sowah af en kreeg zijn eerste basisplaats sinds het debacle in Gent (6-1).

Balikwisha weggekaapt

Voor Mata begon de match rampzalig, hij kreeg meteen geel voor een charge op Yusuf. Hij moest zo 88 minuten voorzichtig zijn. Hij had wel het geluk dat hij niet tegenover een snelle man stond, want Balikwisha speelde meer centraal. Het was ook Balikwisha – door Antwerp voor de neus van Club Brugge weggeplukt – die voor de eerste grote kans zorgde. Met een slimme pass speelde hij Gerkens vrij en die dwong Mignolet tot een goeie save.

Bij Club duurde het een stuk langer vooraleer het gevaar kon stichten. Er lag op de flanken nochtans de nodige ruimte, maar pas na 27 minuten noteerden we een voorzetschotje van De Ketelaere, die een minuut later net niet bij de harde voorzet van Sobol kon. De Ketelaere had het moeilijk en hetzelfde gold voor Lang. Dat kwam uiteraard ook door het goeie verdedigende werk van Antwerp, waar ook de drie middenvelders – Yusuf, Verstraete en Gerkens – meer dan hun duit in het zakje deden.

Tien minuten voor rust dan, de thuisploeg nog eens. Benson dwong een corner af, Verstraete zette zich vervolgens achter de bal en net als in Istanboel schilderde hij de bal op het hoofd van een ploegmaat. Dit keer was het niet Gerkens, maar de door Van der Brempt losgelaten Engels die hard raak kopte. Mignolet kon er nog aan, maar de bal viel toch binnen. Engels, die twaalf keer scoorde vóór Club, maakte nu z’n eerste goal tégen Club. Juichen deed hij zeer zeker, hij keek zelfs wat uitdagend richting bezoekersvak.

Blessure Verstraete

Het moet wel gezegd: Club deed er nog alles aan om niet met een achterstand de rust in te gaan. Butez moest een poging van Vormer over zijn doel tikken en zag hoe Vines in de slotminuut een hoekschop prijs gaf. Vormer mocht die trappen, Hendry mocht doorkoppen, De Ketelaere terugleggen en Vanaken scoren. Antwerp verloor daar elk duel en moest in eigen boezem kijken, al claimde het een fout op Verstraete, die bleef liggen. Bij het begin van de tweede helft bleek dat hij ook gewisseld was – een hersenschudding, klonk het. De 17-jarige Dwomoh mocht zo opnieuw invallen.

Het mentale voordeel was nu wellicht voor Club, het creëerde alleszins snel een prima kans. De Ketelaere kon plots alleen op Butez af, lobte hem vanuit een schuine hoek en dacht al te beginnen juichen, maar gelukkig voor Antwerp stond De Laet paraat – op de doellijn kopte hij de bal nog weg.

Nadat ook Clement had gewisseld en er met de 16-jarige Mbamba een nóg jongere speler had ingebracht, bleef blauw-zwart het gevaarlijkst. Lang speelde nu in steun van Dost, die De Ketelaere was komen vervangen, slalomde zich vrij en haalde uit, maar het block van Engels voorkwam de eventuele 2-1.

Noodrem van Engels

Kleinere kopkansen kwamen er ook nog voor Dost en Van der Brempt, om maar te zeggen dat Antwerp het echt niet meer onder de markt had. Het maakte zelf helemaal niks meer klaar. Een kwartier voor tijd kreeg het wel een unieke kans op de counter. Yusuf mocht zomaar doorlopen op Mignolet, ploegmaats en supporters rekenden zich al rijk, maar hij treuzelde te lang en liet de verdedigers terugkeren. Zo werden het voor de Great Old tien lastige minuten en zeker toen Engels zich in de luren liet leggen door Van der Brempt en hem als laatste man neerhaalde. De doelpuntenmaker wist meteen hoe laat het was en wandelde schuldbewust naar binnen.

Priske smeet Seck er nog op om stand te houden en dat leek prima te lukken. Hij was ook heel blij dat ook Nsoki vlak voor de extra time nog tegen zijn tweede gele kaart aankeek. Ei zo na kopte Seck nog een corner keihard in doel, maar Mignolet pakte uit met een klasseredding. Het had wat geweest, maar uiteindelijk bleef het 1-1.

Union alleen leider

Door het Brugse puntenverlies is Union nu met 25 punten alleen leider. De promovendus ging zaterdag reeds met 2-3 winnen in Eupen. Club heeft 23 punten, twee meer dan Antwerp dat voorlopig is opgeschoven naar de derde plaats.

Met Anderlecht tegen Beerschot, Racing Genk - AA Gent en OHL tegen STVV staan er zondag nog drie affiches op het programma van deze speeldag.