Gueye schenkt Kortrijk drie punten tegen dramatisch KVO: eerste zege voor KVK onder Belhocine

Als aanvaller krijg je slechts zelden een handvol doelrijpe kansen in één wedstrijd. Pape Gueye stapelde zaterdagavond de missers op maar kroonde zich dankzij een treffer vlak voor rust toch tot matchwinnaar. Oostende kon mits winst naar een voorlopige derde plaats springen maar de Kust Boys leverden een bijzonder povere prestatie af en moesten uiteindelijk met lege handen afdruipen.

Bij de thuisploeg koos Karim Belhocine toch wel wat verrassend voor Kadri in plaats van Fixelles, terwijl Alexander Blessin geen beroep kon doen op de zieke Jäkel. De Duitser had ook geen basisplaats in petto voor Rocha, waardoor Medley en Tanghe aan de aftrap verschenen bij de bezoekers uit Oostende.

Een week nadat Belhocine met een 2-0 nederlaag op bezoek bij Club Brugge zijn debuut had gevierd bij Kortrijk, ging hij met zijn team voor eigen publiek op zoek naar een eerste zege. Toch was het eerste doelgevaar van Oostendse makelij: Bätzner pakte uit met een strak schot maar zijn poging zoefde naast de kooi van een kansloze Ilic.

Kortrijk was meteen bij de les en uitgerekend Vandendriessche – vorige zomer overgekomen van KVO – verstuurde een uitstekende voorzet maar Gueye kopte veel te zwak in de handen van Hubert. Even later kreeg de thuisspits nog een mogelijkheid op aangeven van Moreno, maar opnieuw trof de Franse aanvaller niet raak. Dewaele waagde dan maar zijn kans, de rechterflankspeler verstuurde een kruisraket maar die miste net de juiste richting.

Foto: BELGA

De ene Gueye is de andere niet

Dat veelbelovend openingskwartier kreeg helaas geen vervolg. Kortrijk had dan wel het meeste balbezit maar in en rond de zestien liep het al te vaak fout. Oostende bakte er zo mogelijk nog minder van. Ambrose bleef 45 minuten lang maar wat aanmodderen in de schaduw van Makhtar Gueye die vooral strijd leverde met de scheidsrechter, de tegenpartij en de bal.

Voor rust leek een bijzonder wilde tackle van Amade op Vandendriessche nog een laatste wapenfeit te worden maar dan trok Pape Gueye nog eens alle registers open. De KVK-spits hield zijn bewaker Fortes goed af, besloot op Hubert maar legde in de herneming netjes af tot bij Selemani die knap versnelde en de bal opnieuw voor de kooi gooide, Hubert duwde de bal tot bij Gueye die deze keer niet aarzelde en scoorde met een rake kopbal (1-0).

Foto: BELGA

Hubert houdt Oostende overeind

Ook vlak na de pauze toonde de Kortrijkse Gueye zich ook al snel met een prima actie: Dewaele verstuurd een uitstekende voorzet vanop rechts maar de kopbal van Gueye ging voorlangs. Oostende bleef ook na rust in hetzelfde bedje ziek als in de eerste helft. De Kust Boys acteerden bijzonder slap en kwamen nauwelijks in de buurt van doelman Ilic.

Kortrijk miste evenwel de finesse om de partij nog voor het uur te beslissen. D’Haene verstuurde een prima vrije trap maar Radovanovic kopte de bal pardoes in de handen van een klemvaste Hubert. Even later bracht Selemani met een subtiele pass andermaal Gueye in scoringspositie maar deze keer trapte de Senegalese aanvaller een gat in de Kortrijkse avondlucht.

Halfweg de tweede helft greep Blessin in en gooide drie verse krachten in de strijd: Rocha, Kvasina en Koziello kwamen Bätzner, Medley en een volkomen onzichtbare Gueye aflossen. Het was evenwel Pape Gueye die zich opnieuw liet opmerken met een lange ren van op de eigen helft maar in de zone van de waarheid liep het andermaal mis, want hij besloot nog maar eens aan de foute kant van de tweede paal.

Foto: BELGA

Spannende slotfase levert geen doelpunt meer op

Het slotkwartier brak aan en Oostende waagde zich warempel dan toch maar eens aan een slotoffensief. Een poging van Ambrose werd half geblokt door Kadri en viel op het dak van de kooi van Ilic. De bezoekers drongen nu echt wel aan maar Kvasina kon in extremis niet afdrukken door een ultieme tussenkomst van Radovanovic.

Pape Gueye mocht dan ook nog eens op Hubert afstormen maar zijn benzinetank was duidelijk leeg want hij besloot ver naast. De toeschouwers kregen nog enkele prangende fases in de zestien van KVK maar verder dan wat stapelvoetbal en hoge ballen kwam KVO niet meer. De beste mogelijkheid was nog voor Kvasina, maar die zag zijn geplaatste kopbal op de dwarslat uit elkaar spatten.