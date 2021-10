Charleroi is snel klaar met Seraing, biergooiers verstoren match

Charleroi boekte op het veld van Seraing een even simpele als logische overwinning: 1-3. Biergooiende supporters zorgden ervoor dat de partij tien minuten moest worden stilgelegd.

Beide ploegen begonnen ongewijzigd aan het Waalse onderonsje van de vrijdagavond. Met die vertrouwde namen aan de aftrap zetten de bezoekers meteen de toon. We waren nog geen tien minuten ver of Shamar Nicholson had de score al geopend. Uitblinker Ali Gholizadeh stuurde de Jamaicaan diep, de spits aarzelde niet en liet doelman Dietsch kansloos.

Seraing had het lastig en bewoog te weinig. Bernier kon dreigen na een counter, maar het was vooral aan de overkant dat het gevaar zich afspeelde. Nog voor het halfuur stond de 0-2 op het bord. Sambu verloor de bal veel te makkelijk aan Kayembe, die Gholizadeh zijn derde goal in drie matchen aangaf.

Vlak voor rust toonde Zorgane zich genadig door van dichtbij een prima kans over te mikken, en toch zou het derde doelpunt van de Carolo’s niet lang op zich laten wachten. Morioka mocht vroeg in de tweede helft ongehinderd door de Luik thuisdefensie wandelen en trapte de 0-3 binnen. Knappe goal van de Japanner.

Match tijdelijk stilgelegd

Een aantal thuisfans had niet zoveel zin in een Charleroi-feestje en besloot dan maar bier richting Charleroi-trainer Edward Still te gooien. Eenmaal de stadionmicrofoon gevonden was, volgde een officiële waarschuwing voor de fans, maar toen iets later ook de vierde ref getroffen werd door een bierbekertje legde scheidsrechter Wesli De Cremer het duel tien minuten stil.

Het restant van de wedstrijd speelde Charleroi op de automatische piloot uit. Seraing probeerde nog, maar was niet bij machte om er nog echt een match van te maken. Dat de eerredder er kwam via een eigen doelpunt van Stefan Knezevic zegt eigenlijk alles.

Dankzij de zege komt Charleroi op 20 punten, evenveel als nummer drie Eupen en Antwerp, de vierde in de stand. Seraing blijft veertiende.