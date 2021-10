Cercle verdient beter maar schiet niks op met puntje tegen bleke Rouches

In de tweede match onder de nieuwe trainer Luka Elsner kwam Standard in het Jan Breydelstadion heel vroeg op voorsprong via Bastien, maar ook tegen het onderin bengelende Cercle konden de Rouches niet standhouden. Een gretig en doorgaans beter Cercle kwam verdiend langszij door een goal van de Noor Daland. Cercle verdiende meer en beter maar Bodart voorkwam een paar keer erger voor Standard. Geen van beide ploegen schiet echter veel op met dit ene puntje.

Een match in de match is altijd plezant. Zaterdagmiddag in Brugge was Cercle-Standard ook een beetje Yves Vanderhaeghe tegen Luka Elsner. Op een doordeweekse ochtend in januari verslikte Vanderhaeghe zich bijna in zijn koffie bij hem thuis in Roeselare. Hij moest in deze krant lezen dat hij na het seizoen weg moest bij KV Kortrijk en vervangen zou worden door ex-Union-coach Luka Elsner. Zoals dat doorgaans het geval is in dit wereldje, werd het bericht ontkend maar een paar weken later verloor Kortrijk tegen Charleroi en werd Vanderhaeghe bedankt voor bewezen diensten. En wie volgde hem op? Inderdaad, Luka Elsner. Gelukkig voor Vanderhaeghe kon hij een paar dagen later alweer aan de slag bij het noodlijdende Cercle. Zaterdagmiddag stonden Vanderhaeghe en Elsner dus voor het eerst tegenover mekaar. Elsner zou geschiedenis schrijven in Kortrijk maar toen Standard vrij kwam, ging hij meteen zelf solliciteren. Het ijzer smeden als het heet is of plat opportunisme? Vult u zelf maar in. Yves Vanderhaeghe liet er alvast zijn slaap niet voor. “Dat laat me allemaal koud”, zei hij in de aanloop naar de match. “Ik ken Elsner niet, weet niet eens waar hij nog speelde. Wat ik wel weet: als speler op het veld zou ik altijd gewonnen hebben tegen hem.”

Kan tellen als opwarmertje natuurlijk maar de start op het veld was toch voor Elsner en Standard. Al na drie minuten legde Klauss af voor Bastien en Didillon had geen verhaal tegen de vlam. Cercle reageerde meteen via Somers maar zijn schot ging nipt naast.

Foto: BELGA

Voor het eerst dit seizoen begon Vanderhaeghe met vier man achterin. De Litouwer Utkus was geschorst en niet zijn kompaan van bij Monaco, Boris Popovic, verving hem dus maar wel een extra offensieve kracht. Cercle offerde ook kapitein Charles Vanhoutte op en startte met Hotic en Matondo. Geen slechte keuze want na een met geel bestrafte fout van Al-Dakhil op Millan, kon Bodart de vrijschop van Hotic wel nog tegen de lat tikken, maar de Noor Daland was er sneller dan iedereen bij voor de rebound.

1-1 in een best genietbare match. Cercle ging vol voor de zege, Standard, dat startte met Rafia in plaats van de geblesseerde Amallah, keek eerder de kat uit de boom en counterde een paar keer gevat via vooral Klauss en Tapsoba maar de Roemeen Dragus gleed de bal nipt naast.

Foto: BELGA

Bodart houdt Standard recht

In de tweede helft was het precies wat hinken op twee gedachten. Gezien de situatie van beide ploegen was een driepunter welkom maar anderzijds zou verliezen weer voor een stevige opdoffer zorgen. Toch was Cercle het dichtst bij de 2-1. Het dreigde een paar keer via Rabbi Matondo, zowat de beste man bij groen-zwart, maar had pech dat de kopbal van Somers door Bodart nog uit zijn doel werd geranseld. Cercle mag dan wel voorlaatste staan, het speelde allesbehalve als een degradatiekandidaat.

Het thuispubliek merkte dat ook en ging er nog eens achter staan. Echt uitgespeelde kansen leverde het echter niet op. Kaarten voor de bezoekers wel. De noodrem ging vaak op en na 80 minuten was Siquet al de zesde Luikenaar die geel kreeg. Voetballend was Standard intussen volledig weggedeemsterd. Ook de inbreng van Carcela rendeerde niet. De trainerswissel sorteert voorlopig niet zoveel effect voor de Rouches al moest Didillon wel nog even aan de bak bij een schot van Bastien. In de slotfase werd door beide coaches nog frequent gewisseld maar ook de invallers konden niets meer forceren.