Anderlecht wint eindelijk nog eens: rode lantaarn Beerschot krijgt toch nog vier goals om de oren

Anderlecht heeft gedaan wat het moest doen tegen Beerschot, de laatste in de stand. Paars-wit kon na vier opeenvolgende gelijke spelen eindelijk nog eens kunnen winnen en haalde het verdiend met 4-2. Linksachter Sergio Gomez was alweer goed voor een doelpunt en een assist.

Voor zijn vijftigste match als coach koos Kompany voor Verschaeren, Raman en El Hadj in plaats van Amuzu, Refaelov en Zirkzee. Bij Beerschot zaten Soumaré en Holzhauser op de bank, Vaca en Krekovic kwamen in de ploeg. Vooral de keuze om Holzhauser op de bank te zetten was opvallend: het is pas de tweede keer in drie seizoenen dat de Oostenrijker niet aan de aftrap staat als hij fit is.

Na amper twee minuten kon Anderlecht al op voorsprong komen: Gomez dook in de ruimte, legde terug maar Raman trapte naast. Gelukkig voor Raman vlagde de assistent voor buitenspel van Gomez, want die bal had altijd binnen gemoeten. Een paar tellen later kreeg ook Kouamé een goeie mogelijkheid, maar de bal verdween in hoekschop.

Weer strafschop

Anderlecht bleef de bal monopoliseren, en raakte maar sporadisch door de dubbele gordel van Beerschot. Raman kreeg nog een tweetal mogelijkheden, en Vanhamel ging goed plat op een poging van Kouamé. Op slag van rust kreeg Anderlecht een strafschop: Radic ging te wild in op El Hadj, raakte hem licht en Sergio Gomez liet de kans vanop elf meter niet liggen: 1-0 voor Anderlecht.

Hetzelfde spelbeeld na rust: Beerschot bracht met Soumaré een frisse offensieve kracht, maar het was vooral verdedigen dat de Ratten moesten doen. Op een corner van Gomez – weer hij – leek het Raman die binnen kopte, maar de herhaling leerde ons dat het Shankland was die zijn eigen doelman verraste. Match gespeeld, denk je dan. Maar daar was Beerschot plots. Het moet zowat de eerste keer zijn geweest dat de bezoekers gevaarlijk waren, maar Shankland – nu richting het juiste doel – kopte de bal knap overhoeks binnen. Al moet het gezegd: Murillo legde hem weinig in de weg.

Hommeles naast het veld

Paars-wit bleef ondertussen met de kansen morsen. Cullen veroverde knap de bal, stak Raman diep, maar diens schot ging net voorlangs. Twintig minuten voor tijd leek Anderlecht dan toch de schaapjes op het droge te hebben: Kouamé controleerde een pass van Olsson knap, en schoot met links binnen.

Naast het veld was er plots ook beroering toen een tiental Anderlecht-fans uit hun vak liepen – als reactie op een Beerschot-fan die het omgekeerde deed. De poppen leken even aan het dansen te gaan, al zorgden de opgetrommelde politietroepen er voor dat de rust weerkeerde.

Ook op het veld bleef het nu doelpunten regenen. Na een knappe combinatie tussen de ingevallen Ashimeru en Zirkzee werkte de Ghanees de bal voorbij Vanhamel in doel. Maar ook aan de overkant ging het plots vlot. Paars-wit verdedigde in ondertal en Holzhauser zette met een knap hakje Dom alleen voor Van Crombrugge. Dom twijfelde niet en zette de 4-2 op het bord. Murillo miste nog de kans op de 5-2.

Anderlecht vindt dankzij de overwinning opnieuw aansluiting bij de top - ze staan op vijf punten van Union en drie punten van Brugge - terwijl Beerschot onderin blijft bengelen met 2 op 36 en de situatie er hoe langer hoe meer precair begint uit te zien.