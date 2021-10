Standard van Luka Elsner kan alweer niet winnen na gelijkspel tegen ex-ploeg Kortrijk

Luka Elsner heeft zijn ex-club KV Kortrijk niet kunnen kloppen. Marlos Moreno bracht de bezoekers vroeg in de tweede helft op voorsprong, invaller Merveille Bokadi maakte tien minuten voor tijd gelijk: 1-1. Het is het derde gelijkspel op rij voor Elsner en Standard.

Het duel tussen Standard en Kortrijk was behalve de match tussen de huidige en vorige club van Luka Elsner ook een speciale wedstrijd voor Arnaud Bodart. De Standard-doelman en -aanvoerder speelde zijn 100ste match voor de Luikse club. Voor zich kreeg hij ongeveer de verwachte tien namen. Nkounkou kreeg op de linksback nog steeds de voorkeur op Gavory, die zelfs het wedstrijdblad niet haalde. Rafia en Al-Dakhil gingen van basis naar tribune. Bij Kortrijk speelde Fixelles op de plaats van de geschorste Palaversa.

Het spektakel dat vooraf verwacht werd, bleef op het veld uit. Standard probeerde af en toe wel, maar het strandde toch vooral op goede bedoelingen. De kwaliteit ontbrak simpelweg en de slordigheidjes stapelden zich op.

Pas in minuut 29 moest Marko Ilic een eerste keer ingrijpen. De KVK-doelman had geen enkele moeite met een schotje van Cimirot. Dan werd het Bodart een minuut later een pak lastiger gemaakt. Selemani legde klaar voor Gueye, die de doelman te grazen nam, maar Dussenne op de lijn zag wegwerken.

De laatste vijf minuten van de eerste helft waren de beste periode voor rust van Standard. Eerste schoot Klauss op aangeven van Raskin in het zijnet, daarna ranselde Ilic een vrije trap van Siquet uit zijn hoek en tot slot reageerde de Serviër uitstekend op een uithaal van Nkounkou.

Moreno scoort

De tweede helft begon meteen goed voor de bezoekers. Fixelles kreeg op het middenveld te veel ruimte voor de voorzet en vond het hoofd van Gueye. Bodart zat er slechts met een slap handje tussen en Marlos Moreno tikte in de rebound raak.

Foto: BELGA

Zoals zo vaak na een tegendoelpunt was Standard van slag. Pas na een kwartier begon het weer een beetje te lopen bij de Rouches. Bastien kon van dichtbij uithalen, maar zijn schot werd afgeblokt.

Verder maakte Standard wederom een onmachtige indruk. Elsner gokte in het slotkwartier op Mehdi Carcela, maar de irritaties stapelden zich op. Terwijl voor Kortrijk geen haast geboden was. Zo pakte Klauss zijn vijfde gele kaart van het seizoen. De Braziliaanse spits is tegen Club Brugge geschorst.

En toch kwamen de Luikenaars langszij. De druk werd immers groter en groter, en Kortrijk raakte niet meer onder de druk uit. De invallers deden het. Nota bene Merveille Bokadi, de belangrijke verdediger die zo lang buiten strijd lag, maakte de gelijkmaker. Carcela vond de Congolees met een hakje, en de afwerking mocht er zijn: 1-1.

Foto: BELGA

Sclessin ging nog eens ouderwets stormen, maar een winnende treffer leverde het niet meer op. De laatste twintig minuten waren bemoedigend, al schiet Standard er in de stand heel weinig mee op. 3 op 18 en dit seizoen slechts één keer in eigen huis gewonnen. Kortrijk blijft drie punten boven de Rouches staan, op een voorlopig achtste plek. Standard is slechts dertiende en won sinds 12 september niet meer.

STANDARD: Bodart - Siquet, Sissako, Dussenne, Nkounkou - Cimirot, Raskin, Bastien - Draguș, Klauss, Tapsoba

KORTRIJK: Ilic – Dewaele, Radovanovic, Sainsbury, D’Haene – Moreno, Fixelles, Kadri, Vandendriessche, Selemani – Gueye

VERVANGINGEN: 14’ Kadri door Ocansey, 50’ Ocansey door Mbayo, 59’ Dragus door Muleka, 68’ Cimirot door Bokadi, 68’ Tapsoba door Dønnum, 76’ Bastien door Carcela, 90’ Gueye door Badamosi, 90’ Moreno door Rougeaux

DOELPUNTEN: 52’ Moreno 0-1, 82’ Bokadi 1-1

GELE KAARTEN: 37’ D’Haene, 42’ Fixelles, 45’ Moreno, 69’ Dønnum, 72’ Ilic, 77’ Klauss

SCHEIDSRECHTER: Lambrechts