Het Kiel ontploft: rode lantaarn Beerschot boekt tegen Seraing eindelijk allereerste competitiezege van het seizoen

Na 13 speeldagen heeft Beerschot zijn eerste zege van het seizoen geboekt. Het was zaterdagavond meer dan een maatje te sterk voor Seraing: 3-0. Na de openingstreffer van Holzhauser vergaten de Mannekes nog lang om de wedstrijd in een definitieve plooi te leggen, maar met een sterke invalbeurt haalde Noubissi in de slotfase alle twijfels weg. De achtervolging is ingezet.

Het is eindelijk gelukt! Beerschot heeft zaterdagavond tegen Seraing afgerekend met twee negatieve reeksen. De Mannekes vonden voor het eerst sinds 11 april van dit jaar nog eens de weg naar doel en boekten hun eerste zege van het seizoen.

Maar liefst 630 minuten hadden de fans in eigen stadion moeten wachten op een doelpunt van de thuisploeg. In de 23e minuut was het dan zover. Holzhauser profiteerde optimaal van een blunder van doelman Dietsch. De 20-jarige Fransman probeerde uit te voetballen, maar duwde het leer recht in de voeten van de Oostenrijker. Holzhauser kon niet meer missen.

Het Olympisch Stadion ontplofte en kreeg zo ook voor het eerst dit seizoen de goaltune te horen: Chase the Sun van Planet Funk. Veel toepasselijker kan een songtitel trouwens niet zijn voor de donkere periode waarin de Mannekes zich bevinden. Het stemde de paars-witte fans alvast tot optimisme. ‘Kampioeneuh! Kampioeneuh’, klonk het met een tikje droge Kielse humor.

Onmondig Seraing

De voorsprong voor Beerschot was halfweg de eerste helft dubbel en dik verdiend. De teller met kansen was voor de openingstreffer van Holzhauser al aardig aangedikt. Dom knikte na vier minuten een eerste poging naast. Holzhauser kon in een paar minuten tijd twee keer aanleggen, maar kreeg zijn schoten niet binnen het kader. Ook bij een nieuwe kans voor Dom moest Dietsch niet ingrijpen.

Foto: BELGA

De bezoekers uit Seraing telden voor de aftrap tien punten meer dan Beerschot, maar van die grote kloof in het klassement was op het veld weinig te merken. Een dubbele kans voor Bernier en Mikautadze was het enige wapenfeit voor de pauze. De eerste zag zijn kopbal gestopt door Vanhamel, de tweede duwde de rebound in het zijnet.

Beerschot vergat na de goal van Holzhauser om de wedstrijd in een beslissende plooi te leggen. Aan kansen nochtans geen gebrek, maar het tweede doelpunt wilde niet vallen. Na ruim een uur had Beerschot al 13 (!) doelpogingen bij elkaar gevoetbald, de tussenstand op het scorebord bleef ongewijzigd. Een sterk spelende Vaca nam de beste mogelijkheden voor zijn rekening. De Boliviaan kwam tot twee keer dicht bij zijn eerste competitiedoelpunt, maar zag doelman Dietsch nu wel twee keer goed tussenkomen. Tussendoor kopte Kilota een vrije trap van Holzhauser bijna in eigen doel.

Noubissi beslist

En zo bleef het verlossende doelpunt lange tijd uit en staken de zenuwen steeds meer de kop op. In de tribunes, maar ook op het veld. Seraing knokte zich beter in de wedstrijd zonder al te gevaarlijk zijn. Een roekeloze knal van Nadrani vloog hoog over de kooi van Vanhamel.

Foto: BELGA

Met een straffe invalbeurt haalde Noubissi in de slotfase de angel eindelijk uit de wedstrijd. De bonkige Kameroener stond net op het veld toen hij zich in de bezoekende defensie leek vast te lopen. De vrijstaande Holzhauser smeekte om het leer, maar met een stevige knal in het dak van het doel verdubbelde Noubissi dan toch de score. Drie minuten later hield hij opnieuw twee verdedigers aan de praat en haalde hij met een droge schuiver de laatste twijfels weg.

Holhzauser had in de toegevoegde tijd nog een vierde keer kunnen scoren. De Oostenrijker zag zijn strafschop gestopt door Dietsch. Het kon de Kielse pret niet bederven. De eerste zege van het seizoen is binnen. De kloof met de concurrentie onderin is nog groot, maar de achtervolging is ingezet. Chase the sun!