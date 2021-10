Union blijft verbazen: promovendus wint nu ook op veld van AA Gent en komt weer alleen aan de leiding

Union heeft zijn leiderspositie in de Jupiler Pro League opnieuw veroverd na een 0-2 overwinning op het veld van Gent. Vanzeir en Teuma zorgden voor de Brusselse doelpunten, Gent trof maar liefst vier keer het doelkader.

“Misschien zijn Undav en Vanzeir wel de beste spitsen van de competitie”, vertelde Gent-coach Hein Vanhaezebrouck naar aanleiding van de cruciale wedstrijd tegen 1B-kampioen Union. De dodelijke tandem bedankte op het veld voor de mooie woorden, want na amper zeven minuten stond de 0-1 al op het bord: Deniz Undav leverde zijn achtste assist van het seizoen af met een gemeten voorzet tot bij Vanzeir, die zijn negende competitietreffer binnengleed. De VAR bekeek het doelpunt nog eens, maar Undav stond geen buitenspel: 0-1.

Nochtans nam Gent vanaf de aftrap het initiatief. De Buffalo’s eisten het balbezit op en zochten geduldig naar een gaatje in de verdediging van Union. Ook na de 0-1 van Vanzeir had Gent het merendeel van het balbezit, én het creëerde ook enkele flinke kansen. Alleen wou het doelhout niet meewerken.

Doelkader voorkomt 3 Gentse treffers

Op het kwartier had Tissoudali namelijk de gelijkmaker aan de voet, maar het leer strandde op de binnenkant van de paal. Union kwam amper in het spel voor, al bleek het voor Gent ook niet al te makkelijk om echte kansen te creëren. Maar toen brak een dol slotkwartier van de eerste helft aan. Eerst knikte Ngadeu een afgemeten corner staalhard op de deklat, vijf minuten later ging de bal op de stip na hands van Siebe van der Heyden. Odjidja nam zijn verantwoordelijkheid, maar ook vanop de stip gooide de dwarsligger roet in het eten voor de Buffalo’s.

Foto: BELGA

In het slot van de tweede helft kreeg Gent een nieuwe opdoffer te verwerken wanneer Okumu met een domme handsbal een penalty cadeau gaf aan de Unionisten. Kapitein Teddy Teuma liet de kans niet liggen: 0-2 aan de rust.

Union houdt stand

Gent had nog 45 minuten om de dubbele achterstand nog om te zetten in minstens een gelijkspel. Net zoals in het eerste bedrijf monopoliseerde het wel het balbezit, maar het bleek een moeilijke opgave om de verdediging van Union echt in verlegenheid te brengen. In de 55ste minuut kreeg Gent dan toch een eerste kansje op de aansluitingstreffer, maar de volley van Sven Kums was te zacht om Moris te verontrusten. Hein Vanhaezebrouck greep in en haalde Sven Kums – die zijn vijfde gele kaart pakte en geschorst is voor de wedstrijd tegen Seraing – naar de kant voor Roman Bezus.

Die wissel bracht toch niet het gewenste schokeffect. Integendeel: Gent kreeg het zelfs moeilijker om de bal lang in zijn rangen te houden, al kon ook Union geen aanspraak maken op een beslissende derde treffer. In het slot kreeg Gent toch nog twee unieke kansen om er nog een prangende slotfase van te maken. Eerst bokste Moris een knappe plaatsbal van Castro-Montes nog op de lat, nadien was de doelman van Union opnieuw bij de pinken op een knappe vrije trap van Hjulsager.

Door de nederlaag blijft Gent steken op de 10de plaats met 17 punten. Union zet de Oost-Vlamingen dan weer op een afstandje en telt maar liefst 11 punten meer, goed voor de leidersplaats in de Jupiler Pro League. Club Brugge volgt op twee punten.