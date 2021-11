Bleek Club Brugge geeft dubbele voorsprong weg tegen Standard na offday Mignolet, Union loopt vier punten uit

Club Brugge ziet leider Union nu al vier punten uitlopen na een gelijkspel (2-2) tegen Standard. Voor de rust kwam Club gevleid op een dubbele voorsprong, maar twee slechte ingrepen van Mignolet brachten de (zwakke) Rouches langszij. Zélf was blauw-zwart ook erg matig: het moet herbronnen tijdens de interlandbreak, want op deze manier verdien je geen derde opeenvolgende landstitel.

“Een echte klassieker”, meende Philippe Clement vrijdag tijdens zijn persconferentie. Standard kent dan misschien wel mindere jaren, maar de Brugse coach verwachtte zich zondag toch aan een echte topper. Op het scorebord leek het dat ook: aan de rust was het namelijk 2-1. Dost had Club Brugge op het kwartier op voorsprong gebracht na een stukje Comedy Capers. Een hoge voorzet viel pardoes op zijn schouder, terwijl Bodart in het ijle greep. Tergend traag rolde de bal over de lijn.

Club Brugge was nochtans niet goed, maar Standard was nog stukken slechter. Net na het halfuur knalde De Ketelaere de 2-0 onhoudbaar binnen met een prachtige volley na een afvallende bal. Het betrof alweer geen uitgespeelde kans, maar dat kon Club geen barst schelen. Ondanks het laag tempo en het gebrek aan vloeiende combinaties stond het wel op een dubbele voorsprong. En toch schoot het zichzelf nog in de voet.

Foto: BELGA

Offday Mignolet

Standard lukte voor de rust namelijk nog de aansluitingstreffer na een goal van Donnum. Die werd uitstekend diep gespeeld, en Mignolet kwam veel te ver uit zijn doel. Een misser die kon tellen. De Noor omspeelde Mignolet eenvoudig en schoof vanop een afstandje binnen. En of de Bruggelingen nattigheid voelden: met 2-1 aan de rust en het stroeve spel in het achterhoofd, wist de landskampioen dat de buit nog lang niet binnen was.

Het onheil voor Club geschiedde al kort na de rust, met alwéér Mignolet als boeman. De Rode Duivel kende een zeldzame offday. Bij een diepe bal kegelde hij onoordeelkundig Donnum onderuit op de rand van de zestien. Na een interventie van de verzorgers ging scheidsrechter D’Hondt toch eens naar het schermpje kijken: strafschop was zijn oordeel. Dussenne legde de bal ijskoud in het zijn: 2-2, en alles te herdoen.

Club Brugge mocht dan wel de minst slechte ploeg van de middag zijn, door twee fouten van Mignolet stond het plots opnieuw gelijk. En zo sloeg de nervositeit toch stilaan toe bij de Bruggelingen: Clement en co weten ook dat Union maar blijft winnen. Maar het bleef toch o zo moeilijk om kansen te creëren voor blauw-zwart. Aan de overkant moest Club ook nog eens opletten voor die venijnige uitbraken van Standard. Ei zo na stond het zelfs 2-3: Mata kon een schot van Dussenne nog afweren na een snelle counter.

Club reageerde amper, en het noopte Clement rond minuut 70 tot een dubbele wissel. Izquierdo en Rits mochten Vormer en Van der Brempt komen aflossen, terwijl Donnum bij Standard ook naar de kant gehaald werd voor Rafia. De match kabbelde naar het einde, en de Rouches konden de rit uiteindelijk gewoon rustig uitzitten. Want Club probeerde zelfs nog amper om nog het winnende doelpunt te scoren. 2-2 bleef de uitslag, en daardoor ziet blauw-zwart het spectaculaire Union nu al vier punten uitlopen. Het moet de komende weken zowaar achtervolgen. Grote paniek zal dat niet opleveren in het Belfius Basecamp, maar ze hadden het wellicht graag anders gezien.