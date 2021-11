Ondermaats AA Gent verspeelt punten bij Seraing: Buffalo’s met één op zes interlandbreak in

Enkele dagen nadat AA Gent zich verzekerde van Europees overwinteren, bleek het team van Hein Vanhaezebrouck niet in staat om afstand te nemen van Seraing dat zich moedig verweerde. Voor de pauze werd een doelpunt van Lemajic – vervanger van Depoitre – afgekeurd voor buitenspel. Wat volgde was een draak van een wedstrijd waarbij vooral de verdedigers van beide teams met gemak de bovenhand haalden. Hierdoor blijft AA Gent in eigen competitie steken op één uitzege. De langverwachte remonte zal dus na de interlandbreak ingezet moeten worden.

Seraing-coach Condom verraste vriend en vijand door scherpschutter Mikautadze op de bank te laten starten. De huurling van Metz bleek niet volledig wedstrijdfit waardoor Marius aan de aftrap verscheen. Hein Vanhaezebrouck liet bij de Buffalo’s dan weer Depoitre en Nurio rusten. In hun plaats startten Castro-Montes en Lemajic, terwijl Chakvetadze profiteerde van de schorsing die Kums moest uitzitten.

In de openingsfase leek AA Gent geen moeilijke namiddag te zullen beleven in Seraing maar de vroege kansjes via Tissoudali kregen geen vervolg. Een doelpunt van Lemajic werd na langdurig VAR-onderzoek wel nog afgekeurd voor buitenspel. En toen raakte er plots zand in de Gentse aanvalsmachine. De Buffalo’s konden nauwelijks nog een degelijke aanval in elkaar knutselen en als ze dan toch eens in de buurt van doelman Dietsch opdoken liep het fout bij de laatste pass.

Foto: BELGA

De thuisploeg zette daar weinig tot niets tegenover. Een poging van Jalloh die hoog over de kooi van Bolat vloog, was eigenlijk nog de beste doelkans van de Metallo’s voor de pauze. Bij Gent ging het ondertussen van kwaad naar erger want toen Ojdidja een listige steekbal verstuurde naar Lemajic werd de Serviër uiteindelijk door zijn ploegmakker Tissoudali gehinderd waardoor de bal over de achterlijn hobbelde.

Lemajic geeft ook na rust niet thuis

Aan rust greep Hein Vanhaezebrouck toch al in. Samoise mocht meteen douchen en werd vervangen door Nurio waardoor Castro-Montes opnieuw op zijn vertrouwde rechterflank terecht kwam. Het wedstrijdbeeld kende evenwel geen ingrijpende wijzigingen. Gent claimde dan wel het meeste balbezit maar behalve een bal in het zijnet via Tissoudali was er in het vierde kwartier nauwelijks iets te beleven op Le Pairay.

Ondertussen liep Lemajic zich nog altijd als een fremdkörper rond in Luik. De boomlange aanvaller leek constant op zoek naar zijn positie en liet zich vooral opmerken door dramatische baltoetsen en al even dramatische loopacties. Bezus kwam iets voor het uur dan wel in het veld maar verving de ook al onzichtbare Chakvetadze. Het was in die fase van de partij zelfs Seraing dat op stilstaande fases heel af en toe voor wat opwinding zorgde maar ook zij bleken al evenmin bij machte om een doelman echt aan het werk te zetten.

Foto: BELGA

De ingevallen Bezus zorgde dan toch voor wat doelgevaar maar Lemajic werd door Dietsh en Mansoni met gebundelde krachten afgestopt. Even later was er terug Bezus die met een lage schuiver Dietsch aan het werk zette maar de Franse doelman die vorige week nog in de fout ging op bezoek bij Beerschot, pakte de bal met gemak.

Mikautadze probeert het vergeefs met een schwalbe

Na hun recente nul op negen was Seraing uiteraard zonder meer tevreden met een gelijkspel en hun aanvallende intenties beperkten zich in slotkwartier dan ook tot een absoluut minimum. Lemajic kopte ondertussen een voorzet van Nurio nog ruim voorlangs. Tissoudali probeerde het – andermaal op aangeven Bezus - nog met een listige lob maar Dietsch liet zich niet verrassen.

In de slotfase bracht HVH nog Depoitre en Bruno voor Tissoudali en Odjidja, maar ook die wissels brachten geen soelaas. Met Lemajic en Depoitre hadden de Buffalo’s dan wel twee toren maar doelgevaar leverde dit niet op. De ingevallen Mikautadze liet zich voor de thuisploeg nog even opmerken maar zijn duik werd door ref Boucaut beloond met een gele kaart. Gent hoopte nog op een slotoffensief maar een late kopbal van Ngadeu stier in de grijpgrage handen van Dietsch.