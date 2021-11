Standard heeft dankzij knullige eigen goal eerste zege onder Elsner eindelijk beet

Luka Elsner heeft zijn eerste zege als Standard-trainer beet. Zijn ploeg haalde het dankzij een eigen goal van Agbadou van Eupen (1-0), in een match die tien minuten werd stilgelegd omdat Eupense fans vuurpijlen op het veld gooiden.

Standard moest het tegen Eupen zonder Arnaud Bodart doen. De doelman had op training een lichte knieblessure opgelopen. Zijn plaats tussen de palen werd ingenomen door Laurent Henkinet. Ook Amallah, terug van blessure, startte bij Standard, net als de uit schorsing teruggekeerde Klauss. Hierdoor vielen Cimirot en Muleka naast de ploeg. De bezoekers deden het zonder Heris (ziek) en Nuhu (geschorst), N’Dri en Gnaka namen hun plaatsen in.

Standard begon op volle snelheid aan de partij. Al na een paar seconden stoomde linksback Nkounkou op en haalde uit. Eupen-doelman Nurudeen zat er goed bij. Aan de overkant zette Stef Peeters Henkinet een eerste keer aan het werk.

Match stilgelegd

Voor rust ging het aardig op en neer qua kansen. Bastien (schot) en Bokadi (kopbal) mikten naast het doel, terwijl Henkinet goed reageerde op een poging van N’Dri.

Foto: RR

Tussendoor werd het duel overigens tien minuten stilgelegd. Het waren zowaar de Eupense fans die zich misdroegen en vuurpijlen op het veld van Sclessin gooiden. Na een afkoelingsperiode konden we weer verder.

Joao Klauss was duidelijk nog niet terug warm, want de Braziliaan liet na om er alleen voor Nurudeen 1-0 van te maken. Toch ging Standard met een voorsprong rusten, dankzij een doelpunt dat nog stukken pijnlijker was dan de misser van Klauss. Er was helemaal niets aan de hand toen Agbadou een verloren voorzet met de schouder in eigen doel devieerde. Een cadeautje.

Langverwachte zege

Standard begon daarna ook goed aan het tweede bedrijf. Amallah zag zijn plaatsbal in minuut 53 op de paal stranden. Even later kopte Laifis rakelings naast op een hoekschop van Siquet. Daarna gebeurde er heel lang niets meer. Standard leunde achterover en was amper gevaarlijk op de counter, en Eupen kon simpelweg niet beter.

Een kwartier voor tijd liet Siquet- zijn vormpeil is groeiende - zich opmerken met een verraderlijk schot na een snel genomen hoekschop. Nurudeen zweefde de bal uit zijn goal.

De Luikse zege kwam niet meer in gevaar. Even schrok Sclessin op toen Vergoote in de slotfase naar de strafschopstip wees nadat Keita naar de grond vloog. Niks aan de hand echter, de VAR corrigeerde en Keita kreeg geel voor een schwalbe.

Het betekende de eerste competitiezege onder trainer Luka Elsner, de eerste sinds 12 september (0-1 op Seraing) en pas de tweede thuisoverwinning van dit seizoen. De Rouches rukken daardoor op naar een voorlopige elfde plaats. Eupen blijft achter met 1 op 15 en is achtste.

STANDARD: Henkinet - Siquet, Dussenne, Laifis, Nkounkou - Bokadi, Bastien, Raskin - Dønnum, Klauss, Amallah

EUPEN: Nurudeen - Beck, Agbadou, Amat, Gnaka - N‘Dri, Cools, Kayembe, Peeters - Ngoy, Prevljak

VERVANGINGEN: 61’ Ngoy door Keita, 67’ Amallah door Dragus, 71’ Beck door Rocha, 71’ N’Dri door Lambert, 73’ Bastien door Cimirot, 73’ Dønnum door Carcela, 86’ Amat door Déom, 90+2’ Siquet door Fai

DOELPUNTEN: 45+3’ Agbadou 0-1

GELEKAARTEN: 16’ Raskin, 53’ N‘Dri, 90’ Keita

SCHEIDSRECHTER: Jasper Vergoote