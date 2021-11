Leider Union vernedert KV Oostende op eigen veld en diept kloof met achtervolgers nog verder uit

Union doet mee dit seizoen. Is het niet voor de titel, dan zeker voor de Champions Play-offs. Een gezondheidswandeling aan zee resulteerde in een zware 1-7 op het veld van KV Oostende, dat week na week dramatischer gaat voetballen. Undav was bij de Brusselaars de grote man met vier goals. De voorsprong van Union op Club en Antwerp telt nu al zeven punten: waar eindigt dit sprookje? Herfstkampioen is het alvast wél al.

Het was wat, daar voor de rust in KV Oostende-Union. De bezoekers kwamen met een missie naar de kust: een voorsprong van zeven punten op Club Brugge en Antwerp bewerkstelligen, en dat als promovendus. KVO zit in het sukkelstraatje en had drie keer op rij verloren, en al héél snel werd duidelijk dat daar een vierde nederlaag bij zou komen. Nog geen minuut rolde de bal, en hij lag al achter Hubert.

Het doelpunt van Niewkoop werd terecht afgekeurd wegens voorgaand buitenspel, maar na vier minuten stond de fiere leider toch op voorsprong. Na geklungel van de Oostendse verdedigers had Undav de bal maar binnen te schuiven: 0-1. Op het kwartier had de Duitser zijn tweede al gemaakt na een fantastische combinatie die als een mes door boter sneed. Union alsof het Barcelona tijdens de hoogdagen betrof. KVO voetbalde als een rasechte degradatiekandidaat.

Undav vier(t niet meer)

Even werd de indruk gewekt dat we toch nog een wedstrijd zouden krijgen. Ambrose scoorde tegen na een defensieve fout bij Union, en even later werd de gelijkmaker van Ndicka afgekeurd voor offside. Aan de overkant waren de Brusselaars meedogenloos: Nielsen schoof de 1-3 binnen nadat Jäkel de bal slecht beroerde, tijdens de blessuretijd maakte Burgess er zelfs 1-4 van. Het anders zo sympathieke KVO-publiek floot de spelers massaal naar binnen, en ook Blessin kon het niet meer aanzien. Hij wisselde tijdens de rust maar liefst drie spelers: topschutter Gueye kwam op het veld.

Foto: BELGA

Veel zoden bracht dat niet aan de dijk, want het wedstrijdbeeld bleef ongewijzigd: Union oppermachtig, KVO als los zand. Undav mocht nog voor het uur zijn hattrick vervolledigen na een prachtige bal en voorbereidend werk van Vanzeir. De Duitser vierde zijn goal zelfs ietwat ingetogen: het werd een beetje zielig voor Oostende.

De lijdensweg van de Kustboys ging gewoon verder: 1-6 werd het in minuut 69 na een tweede goal van Burgess op corner, Union stoomde door en maakte via Undav zelfs nog de 1-7. Die dikte zijn totaal met vier goals dus aan tot 14. En dat allemaal onder het kabaal van die meegereisde fans, die helemaal door het dolle heen waren. Voor hen leek het bij momenten wel een thuismatch. 18 op 18 hebben de Brusselaars nu: indrukwekkend. Union staat nu moederziel alleen op kop, met een bonus van maar liefst zeven punten én de titel van herfstkampioen. Het doet mee dit seizoen. Is het niet voor de titel, dan minstens voor de Champions Play-offs. Geen enkele neutrale voetbalfan die daar rouwig om zal zijn.