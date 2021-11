Anderlecht kan ook zonder jeugdproducten niet winnen na rode kaart voor Benito Raman

Anderlecht is er opnieuw niet in geslaagd te winnen. Tegen Kortrijk voetbalde het erg zwak voor rust, en deed het zichzelf de das om met een domme rode kaart vlak na rust. De druk op de ketel neemt toe na het 1-1 gelijkspel.

Druk op de ketel. Het mes stond nog niet op de keel, maar de opdracht voor Vincent Kompany was duidelijk tegen Kortrijk: enkel een zege was genoeg. De coach koos daarbij voor een opvallende opstelling, zonder een enkele jeugdspeler. Wel Ashimeru en Mykhalichenko, en voorin Zirkzee, Kouamé en Raman. Achterin kon Magallan rekenen op zijn eerste basisplaats in de competitie, in de plaats van Harwood-Bellis. Bij Kortrijk zette Karim Belhocine Kristof D’Haene opnieuw in de ploeg na zijn gele schorsing, en verder stonden er dezelfde tien namen aan de aftrap dan tegen Beerschot.

In het onuitgegeven systeem – Zirkzee fungeerde als nummer tien in een ruit op het middenveld – had Anderlecht het lastig. Het voetbalde steriel, en het kreeg enkel kansen van buiten de zestien. De beste kans kwam er nog van Raman, maar zijn kopbal was te zwak om van echt gevaar te spreken.

Kadri zoekt Gueye

Kortrijk hield dus al bij al goed stand, en kon uitbreken via Gueye. Hoedt hapte, maar de bal kwam bij Moreno. Opnieuw verdedigde Hoedt te flauw, waarna Kadri de bal op het hoofd van Gueye legde en die binnenkopte. Magallan zag er bij die fase niet al te goed uit.

Het leek het sein voor Anderlecht om toch druk te zetten, maar een schot van Zirkzee op het dak van het doel was het enige wapenfeit nadien. Toen Wim Smet het rustsignaal aangaf, was een fluitconcert de spelers hun deel.

Na rust was Anderlecht al snel dicht bij de gelijkmaker. Raman zette hard voor, en vanop een meter voor doel caprioleerde de bal via Sainsbury tegen de deklat. Een minuut later was er een goeie Ilic nodig om Raman van de gelijkmaker te houden. Uiteindelijk zette paars-wit dan toch orde op zaken: Ilic bokste naast de bal en via Gueye en uiteindelijk Sainsbury – Magallan leek de bal niet te raken – viel de bal in doel.

Weer rood voor een kopstoot

En toen maakte Anderlecht het zichzelf weer moeilijk: Raman reageerde met een lichte tik met het hoofd aan het adres van Selemani: na het bekijken van de videobeelden moest Wim Smet rood trekken. Licht, maar er was een beweging van Raman. Net als de vorige thuismatch tegen OHL schoot Anderlecht zich op dezelfde manier in de voet.

Het gif zat nu wel in de ploeg bij Anderlecht, dat een strafschop claimde na handsspel in de zestien. Wim Smet ging er niet op in, en ook aan de overkant deed hij dat niet toen Selemani de arm van Mykhailichenko trof.

Het publiek riep ondertussen om Yari Verschaeren en kreeg hem met een kwartier te gaan ook. Paars-wit probeerde alleszins, en Kortrijk raakte er niet meer uit. Een goeie voorzet van Hoedt ging nog voorbij alles en iedereen en Verschaeren trof nog de benen van Ilic. Aan de overkant kopte Alioui nog net voorlangs. Toen Wim Smet affloot, was het gefluit massaal. Anderlecht heeft werk voor de boeg, en met het gelijkspel schiet paars-wit (opnieuw) niets op. Na een 8 op 21 telt het vier punten achterstand op een plek in Play-off 1 en moet er volgende week gewonnen worden op het veld van rechtstreekse concurrent Charleroi.