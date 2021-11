Anderlecht knokt zich naar de drie punten tegen Charleroi in magere pot voetbal

De sfeer op Anderlecht zal de komende dagen ietsje minder gespannen zijn dan ze de voorbije week was. In een behoorlijk matige pot wist paars-wit op bezoek bij Charleroi voor het eerst sinds 24 oktober nog eens drie punten over de streep te trekken (1-3). Het was Gouden Schoen Lior Refaelov – eindelijk nog eens in de basis – die de wedstrijd openbrak. Na de rust scoorde Anderlecht nog twee keer, wat volstond voor de zege. RSCA blijft zesde, maar nadert wel weer op de top vier.

Vincent Kompany voerde na het teleurstellende gelijkspel vorige week tegen Kortrijk drie wissels door in zijn basiself: Refaelov, Amuzu en Murillo kwamen in de ploeg. Het waren echter de Zebra’s die als eerste naar voren trokken. Toen Hoedt Morioka liet lopen, kon de Japanner Nicholson diep sturen. Doelman Van Crombrugge bracht redding en bovendien was er gefloten voor buitenspel. Niet veel later vonden Gholizadeh en Morioka elkaar uitstekend. Die laatste legde aan, maar zijn schot betekende een oprapertje voor Van Crombrugge.

De openingsfase werd vooral gekenmerkt door veel gehakketak op het middenveld. Met name Anderlecht geraakte nauwelijks over de middellijn. Toen dat toch eens gebeurde, wist Zirkzee de voorzet van Amuzu niet te bereiken. Na twintig minuten flirtten we met het indommelen omdat er al een tijdje helemaal niks gebeurde. Anderlecht wist nooit eens langer dan vijf seconden de bal bij te houden, tenzij door diep achterin wat balletjes breed te tikken.

Uit het niets leek Anderlecht dan toch op de openingstreffer af te stormen toen Zirkzee zijn spitsbroeder Kouamé goed diep stuurde. De Ivoriaan kon alleen op Koffi af, maar struikelde over zijn eigen voeten. Onwaarschijnlijk. In de herneming zag Amuzu zijn schot afgeblokt worden door Bessile.

Refaelov rechtvaardigt basisplaats

Met de rust in zicht begon Anderlecht toch wat te dreigen. Eerst was er een vrije trap van helemaal aan de rechterkant van de baklijn. Gomez trapte goed vanuit een scherpe hoek, maar Koffi dook de bal uit zijn doel. Een minuutje later haalde Refaelov uit van net buiten de zestien, maar zijn schot strandde op de lat. Op slag van rust probeerde de Gouden Schoen het nog een keer vanop dezelfde plaats. De Israëliër mikte deze keer perfect overhoeks in doel: 0-1 en zijn basisplaats meteen gerechtvaardigd.

Foto: BELGA

De thuisploeg kwam net als in de eerste helft het scherpst uit de kleedkamer, maar van lange duur was de aanvalslust van Charleroi opnieuw niet. Bij Anderlecht was het net als voor de pauze opnieuw lange tijd niet veel soeps. Dreigender dan een zwiepend schot van Kouamé dat hoog over ging werd paars-wit in de eerste twintig minuten van de tweede helft niet.

Middenin de tweede helft besliste Anderlecht dan toch de partij vanop een stilstaande fase. Gomez krulde een vrije trap goed richting doel. Iedereen verwachtte dat er nog een deviatie zou komen, maar niemand raakte de bal nog. Ook Koffi slaagde daar niet in en zo stond het 0-2.

Gomez twee keer

Na de tweede treffer van paars-wit kwam Charleroi eindelijk nog eens opzetten en was daarbij meteen tot twee keer toe gevaarlijk. Eerst moest Van Crombrugge een schot van Kayembe uit zijn doel redden, daarna pakte de RSCA-goalie opnieuw met een sterke save uit op een kopbal van Nicholson. Iets minder dan een kwartier voor tijd moest Van Crombrugge zich dan toch gewonnen geven. Ilaimaharitra kreeg alle ruimte om aan te leggen en trapte de aansluitingstreffer onhoudbaar in de verste hoek. En zo werd het alsnog een spannende slotfase.

De tweede helft werd uiteindelijk toch een vele malen aangenamer kijkstuk dan de eerste. Anderlecht reageerde meteen op de 1-2 en Kouamé leek zelfs te gaan scoren met het hoofd, maar Koffi pakte met een geweldige redding uit. In het slot kreeg paars-wit nog een strafschop na een fout op de ingevallen Verschaeren. Het was Gomez die aan de penaltystip plaatsnam, Koffi de verkeerde kant opstuurde, zijn tweede van de avond maakte en de 1-3 eindstand vastlegde. Wedstrijd gespeeld. Diep in de blessuretijd leek Andreou wel nog de 2-3 te maken, maar de VAR greep in en zijn doelpunt werd uiteindelijk afgekeurd.

Is de crisis nu afgewend op Anderlecht? Niet per se, maar de rust keert op zijn minst voor enkele dagen terug. Dinsdag wacht een nieuwe belangrijke afspraak op bezoek bij Seraing in de Croky Cup.