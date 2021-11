AA Gent rekent thuis af met Standard dankzij uitblinker Tarik Tissoudali

AA Gent heeft thuis een 3-1 overwinning geboekt tegen Standard. De Gentenaars dankten Tarik Tissoudali, die twee goals maakte, en Hugo Siquet, die een owngoal maakte. De 3-1 van Aron Donnum bleek onvoldoende als tegenoffensief van de Rouches. De Buffalo’s staan zevende in de Jupiler Pro League na een reeksje van 7 op 9, Standard zakt naar de dertiende plaats.

AA Gent heeft zijn opmars in het klassement verdergezet. De Buffalo’s waren een klasse beter dan Standard en wonnen met 3-1. Uitblinker Tarik Tissoudali had wel vijf keer kunnen scoren, maar hield het bij twee stuks. Voor Standard was het de eerste nederlaag onder coach Luka Elsner.

De nagelnieuwe grasmat van AA Gent kreeg het meteen stevig te verduren. Na een kletsnat weekend vielen er net voor de aftrap van de wedstrijd en tijdens het openingskwartier tegen Standard nog eens dikke sneeuwvlokken uit de lucht. De nieuwe mat lag er meteen vettig bij en op bepaalde delen van het veld spatte het water hoog op.

Niet toevallig was het de lichtvoetige Tarik Tissoudali die de minste problemen kende met de staat van het veld. AA Gent begon fel en kon de Luikse defensie tijdens de eerste vijf minuten al enkele keren pijn doen, maar op de eerste grote kans was het wachten tot minuut twintig. Standard-verdediger Dussenne, die meer problemen met het veld leek te kennen, liet zich de bal veel te makkelijk ontfutselen door Tissoudali. De Nederlander schilderde de bal op het hoofd van Samoise, zijn kopbal belandde op de paal.

Verdiende voorsprong

Amper twee minuten later was het dan toch raak voor Gent. De bedrijvige Tissoudali nam een afvallende hoekschop uitstekend op de slof: 1-0. Geen verhaal voor Standard-doelman Henkinet, want het schot ging door een bos van benen en veranderde nog lichtjes van richting. Halfweg de eerste helft was de voorsprong voor Gent gewoon verdiend.

Foto: BELGA

Standard had werkelijk nog niets klaargespeeld, tot kort na de openingsgoal Jackson Muleka plots oog in oog stond met Bolat. De Congolese spits van Standard werd door de Gentse defensie geloodst door Nicolas Raskin, maar besloot pal op de alerte Bolat. Kans verkeken voor Standard, want verder kwamen ze niet in de eerste helft. Aan de overkant liet Tissoudali nog de kans liggen om met een comfortabele 2-0 te gaan rusten. De Nederlander ging alleen op doel af, maar twijfelde te lang en liet zich de bal nog ontfutselen.

Drie keer Tissoudali

Na de rust wilde Gent zijn voorsprong zo snel mogelijk uitdiepen. In de eerste tien minuten was het Tissoudali die tot drie keer toe de 2-0 aan de voet had. De tweede Gentse goal kon niet langer uitblijven. De Buffalo’s bleven Standard bij de keel grijpen en in minuut 56 stond de verdiende 2-0 op het bord. Laurent Depoitre, die nog niet veel in het stuk voorkwam, miste eigenlijk zijn schot, maar Standard-verdediger Hugo Siquet werkte de bal ongelukkig in eigen doel.

Foto: BELGA

Dik tien minuten later liet Tissoudali nog eens alle monden openvallen met een heerlijke sleepbeweging voorbij Laifis. De Standard-verdediger werd dusdanig in de wind gezet dat hij uitschoof, waarna Tissoudali deze keer wel koel bleef bij de afwerking. Standard prikte nog tegen via Aron Donnum en kwam nog één keer dicht bij de aansluitingstreffer, maar het bleef 3-1.

Dankzij de zege schuift AA Gent op naar de zevende plaats in het klassement en vindt het stilaan opnieuw aansluiting met de rechtstreekse concurrenten. Standard moet stilaan naar beneden kijken, want de ploegen rond hen wonnen dit weekend wel hun wedstrijden. Door de zege van OH Leuven zakten de Rouches naar de dertiende plaats, Seraing volgt op een punt.