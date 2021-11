Invaller Vormer to the rescue: tienkoppig Club Brugge in slotkwartier op en over Genk, druk op Van den Brom houdt aan

Een statement van jewelste: dat is het minste wat je van de prestatie van Club Brugge op Genk kan zeggen. Ondanks een helft met tien spelers én een achterstand ging blauw-zwart in het slotkwartier alsnog op en over de Limburgers (2-3), met dank aan een uitstekende invalbeurt van Ruud Vormer. Die zorgde met twee prima ballen voor de ultieme ommekeer.

Intrinsiek zijn Genk en Club Brugge waarschijnlijk de twee sterkste ploegen in ons land, maar het klassement laat tegenwoordig weinig aan de verbeelding over. Als je op respectievelijk zeven en dertien punten van leider Union geparkeerd staat, stijgt de druk. En na de topper in de Cegeka Arena zou de situatie bij een van de twee nog somberder zijn. Het was daarom niet onlogisch dat we aanvankelijk matig voetbal van teams zonder vertrouwen geserveerd kregen. We zagen wél snel een doelpunt: Ito scoorde bij een derde rebound, maar de goal werd afgekeurd omdat Hendry vooraf een trap had gekregen. Niet veel later kwam Bongonda ook dicht bij de 1-0: zijn schicht stierf op de buitenkant van de paal.

Dat was het zowat voor de rust, Genk zijnde. Club Brugge werd langzaam maar zeker beter en vond de combinaties rond de zestien. Het leidde tot een mooie treffer van Vanaken. Lang verstuurde een heerlijke assist richting de tweede paal, de Brugse aanvoerder - want Vormer speelde alweer niet - duwde in het dak van het doel binnen. En of de ontlading groot was: na de optater tegen Leipzig kon blauw-zwart wel een vertrouwensboost gebruiken. Genk vond geen antwoord maar werd nog voor de rust een handje geholpen door Van der Brempt. Een tweede onbezonnen ingreep leidde tot evenveel gele kaarten, waardoor Club plots nog een helft met tien spelers moest afwerken. En crisis of niet: op Genk is dat àltijd lang.

Niet in de touwen

De spelers waren nog niet goed en wel uit de kleedkamer, of Hrosovsky hing de bordjes in evenwicht. Een afvallende bal werd op de rand van de zestien héérlijk op de slof genomen door de Slovaak, die de bal in de kruising joeg. Brugs protest omwille van positiebuitenspel van Ito leverde niets op: een deugddoende overwinning leek, gezien het numeriek ondertal, plots ver weg. Genk leek door te duwen en dreigde op het uur twee keer via Tresor, die telkens de verkeerde kant van de linkerpaal viseerde. Verder dan de middenlijn kwam Club Brugge nog amper. Dat Mignolet het al vroeg in de tweede helft rustig aan deed, bewees dat blauw-zwart gezien de omstandigheden tevreden was met een puntje. Maar dat lukte uiteindelijk niet.

Wéér was het Mignolet die in de fout ging. Hrosovsky vuurde alweer een afvallende bal op doel. Die was niet onhoudbaar, maar Mignolet sloeg prompt naast de stuiterende bal. 2-1, Club in de touwen? Niets van. De ingevallen Vormer gooide de bal prima voor doel, waar De Ketelaere lang bereikte. De Nederlander stuurde Sadick wandelen en prikte de gelijkmaker voorbij Vandevoordt. Het vingertje ging op de lippen richting het thuispubliek. Het ondenkbare gebeurde zelfs nog: Club ging nog over Genk, met dank aan Vormer. Die trapte een corner haarscherp op de knikker van Ricca, die hard binnen kopte. Club werkte de slotminuten af in een egelstelling, Genk kon geen puntje meer uit de brand slepen. Een Brugs statement van jewelste dus, waar de rust opnieuw wat kan terugkeren na turbulente weken. Met dank aan invaller Vormer. Zou Clement die woensdag nog een keertje naast de ploeg zetten?

