Duitse roofvogel nekt Kanaries: Undav zorgt met 15de en 16de doelpunt voor moeizame overwinning tegen STVV

Een waar spektakel was het niet op Stayen, maar Union heeft na de nederlaag tegen OH Leuven toch de rug kunnen rechten door Sint-Truiden te kloppen met 1-2. Deniz Undav was opnieuw de grote man bij Union: hij lukte zijn 15de en 16de treffer van het seizoen. Tussendoor trof ook Christian Brüls raak met een knap afstandsschot, maar de Truienaars schieten er dus niets mee op. De promovendus heeft zo opnieuw zeven punten voorsprong op eerste achtervolgers Club Brugge en Antwerp.

IJzig koud was het in Limburg, en de supporters van Union vonden er niks beter op dan net voor de aftrap via enkele rookbommetjes een klein vuurtje te stoken in het stadion. Voor verwarming zal het allicht niet gezorgd hebben, voor oponthoud wel. Vijf minuten later dan gepland kon Jasper Vergoote speeldag 17 dan toch op gang fluiten.

Union nam het heft meteen in handen. Met nagenoeg dezelfde elf als vorige week - enkel Marcq verdween op de bank en Mitoma kwam in de basis - probeerde het de Kanaries meteen achteruit te drukken. Lang was het dan ook niet wachten op de eerste kansjes: eerst werd een goed schot van Lapoussin nog in corner gedevieerd, nadien ging de stifter van Nieuwkoop na een heerlijke opening van Mitoma net naast. De 0-1 hing meteen in de lucht, maar het was zowaar Sint-Truiden dat ei zo na op voorsprong klom: de bal viel perfect voor de voeten van Christian Brüls, maar diens schot werd fantastisch gepareerd door Anthony Moris.

Zo veelbelovend waren de eerste tien minuten van de partij, zo saai was het vervolg. Union leek geschrokken na de grote kans van Brüls en haalde de voet van het gaspedaal, ook Sint-Truiden leek niet gehaast om de brilscore van het bord te halen. Nieuwkoop pakte wel geel, waardoor hij de wedstrijd tegen KV Mechelen volgend weekend aan zich zal moeten laten passeren.

Foto: BELGA

Nog een bommetje

Iets voorbij het halfuur kwam er dan toch weer een flits van de Unionisten: Nieuwkoop kopte de bal goed door naar Vanzeir, die Undav voor doel vond. De Duitser bedankte door zijn vijftiende van het seizoen door de benen van Schmidt in doel te schuiven. Feest in het Union-vak was het gevolg, al maakten ze het opnieuw te bont: een bommetje raakte verzeild op het veld, de stadionomroeper maande aan tot kalmte.

STVV moest iets meer aan aanvallen beginnen denken, maar echt grote kansen kon het niet afdwingen. Een afstandsschot van Hayashi ging nog wel voorlangs, maar de Kanaries mochten uiteindelijk van geluk spreken dat ze slechts met een 0-1 achterstand de rust indoken: net voor de pauze pakte Schmidt nog uit met een knappe redding op een kopbal van Burgess.

Ook de tweede helft kon het aanwezige publiek niet meteen verwarmen. Het was wachten tot minuut 58 vooraleer het tweede bedrijf openbrak: Lapoussin vond Undav met een schitterend balletje binnendoor, maar de topschutter raakte niet voorbij Schmidt. Nog geen minuut later kwam Undav opnieuw oog in oog met de Japanse doelman: ditmaal stiftte Undav het leer enig mooi over Schmidt, maar de lijnrechter stak (terecht) zijn vlag in de lucht.

Foto: Isosport

Undav 2

Union leek wat meer aan te dringen en ging op zoek naar een bevrijdende tweede treffer, maar zoals zo vaak in het voetbal kreeg het het deksel op de neus: Christian Brüls mocht vanop een flinke afstand zomaar uithalen, zijn zwabberbal verdween heerlijk in de verste hoek: 1-1.

Het leek de thuisploeg wel vleugels te geven. De Kanaries eisten het balbezit op en gingen geduldig op zoek naar een gaatje in de Brusselse defensie. Echt grote kansen vloeiden daar niet uit voort, en het doelpunt viel 20 minuten voor tijd zelfs aan de overkant. Teddy Teuma schilderde een hoekschop op het hoofd van Undav, die Schmidt met een rake kopbal kansloos liet: 1-2, het zestiende (!) doelpunt van Undav al dit seizoen. Meteen erna kon Vanzeir de boeken helemaal toe doen, maar van dichtbij mikte hij op Schmidt. Zo scoorden Vanzeir en Undav nog steeds niet in dezelfde wedstrijd, al waren ze samen wel al goed voor 25 goals.

STVV was onmachtig om nog iets aan de achterstand te doen, en dus knopen de Unionisten na de verrassende nederlaag tegen Leuven opnieuw aan met een driepunter. De druk ligt nu bij Club Brugge en Antwerp, die Union opnieuw zeven punten zien uitlopen.