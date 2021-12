Racing Genk kan ook tegen tien man van KV Mechelen niet winnen

KRC Genk kwam zondag tegen KV Mechelen, dat na een uur met tien verder moest, niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Racing blijft zo ter plaatse trappelen in de rangschikking, Europees overwinteren donderdag is een must.

Geen Junya Ito Achter De (ijskoude) Kazerne, ook geen John Lucumi. De eerste kreeg rust, de tweede kreeg straf. Lucumi liet zich vorige week woensdag nog twee keer makkelijk vloeren door De Ketelaere, het kostte KRC een plaatsje in de kwartfinales van de beker van België. Lucumi’s landgenoot Cuesta keerde zo terug in de ploeg. Voor het eerst sinds 21 oktober, toen hij bij de rust geblesseerd uitviel tegen West Ham. De Colombiaan had in de openingsfase moeite om zijn gebrek aan wedstrijdritme te verdoezelen, vooral de matige passing viel op. Niet zo vreemd, als je zes weken langs de kant stond. Veel plezier beleefde Cuesta trouwens niet aan zijn comeback, bij de rust moest hij al opnieuw binnen blijven.

Actie Oyen, goal Bongonda

Voor Luca Oyen was het nog langer geleden dat hij aan de aftrap stond. Eind oktober startte hij in de beker tegen Winkel Sport, maar in de competitie moeten we al terug naar de Limburgse derby van 19 september. Oyen werd in Mechelen beloond voor zijn sterke invalbeurt tegen Club Brugge. Die lijn trok hij door.

De jonge Genkie lag zondag aan de basis van twee sterke KRC-periodes, aan het begin en op het einde van de eerste helft. Na een handvol seconden zette hij al een snelle actie op met Thorstvedt, die eindigde op het dak van Couckes doel. In minuut 42 trok Oyen een flitsende counter op gang. De kwieke aanvaller sneed uitstekend door het hart van het terrein en wachtte het precieze moment af om Paintsil aan te spelen. Coucke kon het schuivende schot van de Ghanees nog weren, maar Bongonda knalde de rebound droog binnen: 0-1.

Snelle Paintsil

Een verdiende Genkse voorsprong bij de rust, want tussendoor had Paintsil zich meermaals gevaarlijk getoond. Peyre zag sterretjes elke keer als de vliegensvlugge Genkie voorbij zoefde. Hij schoot zelf gekruist op Coucke, bediende Bongonda en lepelde de bal naar Thorstvedt, die te verrast was en aan de tweede paal vergat binnen te tikken. Een niet efficiënt genoeg Racing vergat nog wel meer, zichzelf te belonen bijvoorbeeld.

Foto: BELGA

KV Mechelen, zonder de geblesseerde Schoofs, moet gedacht hebben: als KRC Genk goed startte in de eerste helft, dan doen wij dat in de tweede. Geen vijf minuten ver waren we na rust toen Malinois al langszij klom. Walsh trok zich over rechts op gang, Bongonda liet hem lopen en Hrosovsky verloor het duel met de ex-Genk-verdediger. Walsh behield het overzicht en bediende Storm, die cool binnen trapte. De 1-1 op het scorebord, ook al oordeelde VAR Dierick dat Walsh een overtreding begaan had op Hrosovsky. Ref Lardot naar het scherm, maar die wilde van geen fout weten. Opnieuw incasseerde Racing dus een tegentreffer. In zijn laatste tien wedstrijden kon Genk maar een keer de nul houden, op 26 september tegen Seraing.

Met enige zin voor overdrijving maakte Jonathan Lardot er een fijne tv-avond van, want op het uur werd hij door Dierick weer naar het scherm geroepen. Deze keer omdat hij een overtreding van Coucke op Thorstvedt met geel had bestraft. Nu volgde Lardot zijn VAR wel en stuurde de ex-Genk-keeper richting douche. Looienaar Yannick Thoelen moest zo koud het doel in.

Foto: Isosport

Donderdag Wien

Genk dus nog een half uur met een mannetje meer. Het sein voor Van den Brom om eerst Ito en Muñoz en even later ook Onuachui in de strijd te gooien. Maar ook de Japanner en de boomlange Nigeriaan konden Racing niet aan die broodnodige zege helpen. Thorstvedt kwam er in de 96ste minuut nog het dichtste bij, maar Thoelen redde fenomenaal. In de rangschikking blijft Genk dus ter plaatse trappelen. Om toch nog in de top vier te eindigen, heeft het een (lange) reeks zeges nodig.

Foto: BELGA

Donderdag krijgt blauw-wit een nieuwe kans. Dan komt Rapid Wien op bezoek en telt voor Genk maar één ding: Europees overwinteren. Een must na de bekeruitschakeling en de te povere resultaten in de competitie.