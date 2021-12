Anderlecht maakt het zichzelf nog lastig, maar sleept dankzij twee goals van Lior Refaelov wel zege binnen tegen Zulte Waregem

Danku, Lior Refaelov. Anderlecht haalde het met 3-2 van Zulte Waregem en de Gouden Schoen eiste opnieuw een hoofdrol op met twee doelpunten. Paars-wit bracht meer dan degelijk voetbal, maar maakte het zichzelf nog lastig door twee onnodige doelpunten weg te geven. Het trok uiteindelijk wel de drie punten over de streep en staat op zijn minst voorlopig in de top vier. Zulte Waregem komt onderin weer aardig in de problemen.

Bij Anderlecht, waar Olsson kwam voor Kana maar Vincent Kompany verder zijn bekerploeg gewoon liet staan, hadden ze zich duidelijk voorgenomen om scherper te starten dan de voorbije weken. Verschaeren zette meteen voor op Gomez, die met een volley op doelman Bossut besloot. Zulte Waregem vond er niets anders op dan er telkens stevig in te beuken en na een goeie vijf minuten leek paars-wit een strafschop te gaan krijgen toen Boya zijn tegenstander Kouamé zomaar onderuit maaide, maar er was buitenspel aan voorafgegaan.

De thuisploeg leek na iets meer dan twintig minuten op voorsprong te komen met dank aan Verschaeren, maar er werd opnieuw gevlagd voor buitenspel. Even later was het Zulte Waregem dat tegen de gang van het spel in de score opende. Magallan liet zich onwaarschijnlijk eenvoudig aftroeven door Gano, die op doelman Van Crombrugge af kon en de 0-1 goed in doel plaatste. De reactie van Anderlecht volgde meteen. Doelman Bossut redde eerst nog een schot van Gomez, maar duwde de bal wel in de voeten van Zirkzee, die de 1-1 maar tegen de netten had te schuiven en dat ook deed.

Scherpe Zirkzee

Zirkzee had na zijn gelijkmaker ook de 2-1 aan de voet, maar besloot vanop de rand van de zestien een half metertje naast. Anderlecht begon een voorsprong met de rust in zicht steeds meer te verdienen, maar wrong zijn kansen de nek om. Murillo mikte vanuit een scherpe hoek voorlangs, terwijl Kouamé vrij stond voor doel. Op slag van rust joeg diezelfde Kouamé nog een bal op de paal.

Foto: BELGA

Net als voor de pauze was Zirkzee ook na de rust opvallend scherper dan de voorbije weken, toen hij bij ons nog als Zombie Zirkzee omschreven werd. Aan het begin van de tweede helft tikte de Nederlander een balletje van dichtbij op Bossut. Even later hield Bossut Essevee opnieuw overeind bij een stevig afstandsschot van Gomez.

Honger van Refaelov

De motor leek even te stokken rond het uur bij Anderlecht en de dreiging was er wat uit, maar voor zulke momenten is Refaelov er. Op aangeven van Murillo mikte de Gouden Schoen de 2-1 met een halve volley in doel. En de honger van de Israëliër was nog niet gestild. Een kwartier voor tijd legde Zirkzee prima terug vanop de achterlijn, Refaelov mikte vanop de rand van de zestien zijn tweede treffer in de rechterbovenhoek. De drie basisplaatsen op rij voor de Gouden Schoen na een poosje bankzitten leverden nu al vier doelpunten op.

Murillo kwam in de mogelijkheid om de voorsprong nog uit te diepen, maar zijn kopbal was niet krachtig genoeg. Zulte Waregem leek ondertussen niet bij monde om nog een antwoord te formuleren, maar scoorde alsnog uit het niets. De net ingevallen Vossen kopte een voorzet van Dompé onhoudbaar voorbij Van Crombrugge. Toch nog spanning in het slot? Niet echt eigenlijk, want paars-wit behield de controle en staat – al dan niet tijdelijk – in de top vier. Zulte Waregem komt opnieuw in de problemen in de kelder van het klassement. Het ziet Cercle Brugge naderen tot op één puntje.