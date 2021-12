Efficiënte leider Union wint thuis van KV Mechelen, dat met de kansen morst

Waar eindigt het sprookje van Union? Zondagavond klopte het KV Mechelen met 2-0 na doelpunten van Vanzeir en Teuma, waardoor het ook ijzersterk aan de terugronde is begonnen. Union profiteert dankzij de overwinning ook optimaal van het puntenverlies van Antwerp, KV Mechelen blijft achter met 1 op 9.

Voor de wedstrijd van zondag had Union slechts één van de laatste 11 onderlinge confrontaties met KV Mechelen gewonnen. Een zwart beest heet dat dan. Dit seizoen verloor de competitieleider zelfs al twee keer van Malinwa: eerst ging het in de competitie de boot in (3-1), nadien bleek Mechelen ook in de beker te sterk (2-1). Eerherstel was de opdracht voor de Unionisten, die ook de terugronde al winnend wilden aanvatten.

Felice Mazzu verraste niet met zijn opstelling: enkel de geschorste Nieuwkoop werd vervangen door Guillaume François. Vrancken voerde drie wissels door: Coucke (geschorst), Bateau (COVID), en Gouet gingen uit de ploeg. Thoelen, Van Hoorenbeeck en Schoofs namen hun plek in.

De vlam zat meteen in de pan in het Dudenpark, waar voor het eerst dit seizoen 8.100 thuissupporters aanwezig waren aangezien het bezoekersvak ook werd gevuld door thuissupporters. Na enkele speldenprikjes aan beide kanten van het veld, was het Union dat als eerste echt kon dreigen: Guillaume François kreeg het leer voor zijn voeten, maar hij kraakte zijn schot volledig. Meteen erna kon ook topschutter Undav dreigen, maar zijn puntertje ging voorlangs.

Vanzeir rondt knappe aanval af

Nadien ging het iets minder vlot: zowel Union als Mechelen stapelden de balverliezen op, waardoor we weinig doelkansen kregen te zien. Gelukkig had het slotkwartier wel nog wat spektakel in petto. De bezoekers leken zich naar een voorsprong te voetballen na een knappe pass van Schoofs, maar Mrabti schoot het leer naast. Nadien was het al Union wat de klok sloeg: na twee kansjes voor Mitoma en Vanzeir, kreeg ook Union zijn eerste reuzekans: Nielsen infiltreerde knap in de zestien en haalde uit, Thoelen stond paraat. Maar het was slechts uitstel van executie: Undav stuurde tien minuten voor het rustsignaal Mitoma perfect diep, de Japanner legde goed opzij naar Vanzeir die het leer in doel gleed: 1-0 voor Union. Enkel Schoofs kwam in de eerste helft nog dicht bij een doelpunt, maar ook zijn schot miste het kader.

Foto: Isosport

Mechelen moest zich herpakken om niet voor de derde wedstrijd op rij punten te verliezen. Malinwa nam meteen het initiatief in de tweede helft, en bijna loonde dat meteen: De Camargo pakte uit met een flinke kopslag, maar Moris ranselde de bal schitterend uit zijn doel.

Teuma plaatst het leer voorbij Thoelen

Maar alle goede bedoelingen van de uitploeg bleken slechts ijdele hoop: in de 55ste minuut kreeg Teuma een zee van ruimte, en de aanvoerder plaatste het leer schitterend in doel: 2-0 voor Union, dat de zege al kon ruiken.

Wedstrijd gespeeld? In dit geval wel, maar Union mag Mechelen bedanken dat het met een gerust gemoed de wedstrijd kon afwerken: tot drie keer toe lieten de bezoekers de snelle aansluitingstreffer liggen. Eerst kon De Camargo een unieke kopkans opnieuw niet verzilveren, nadien slaagde Schoofs er niet in zijn knappe solo af te ronden. Maar de grootste kans was voor Nikola Storm: de 27-jarige aanvaller stormde moederziel alleen op Moris af, maar hij joeg het leer onbegrijpelijk over.

KV Mechelen probeerde nadien nog wel, maar het bleek o zo moeilijk om de Brusselse defensie te ontwrichten. Op een schot van Schoofs en een terecht afgekeurd doelpunt van De Camargo na, speelde het niks meer klaar. Union kreeg zelf ook nog de kans om de score uit te diepen, maar geen van de vele counters werd nog afgerond. Undav scoorde ei zo na nog de 3-0 in de toegevoegde tijd, maar het schot van de Duitser ging voorlangs.

De drie punten waren hoe dan ook een feit voor Union: daarmee neemt het revanche voor de verloren competitie- en bekerwedstrijd eerder dit seizoen.