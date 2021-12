Derde opeenvolgende zege voor Cercle Brugge: Matondo en VAR trekken groen-zwart over de streep

Voor het eerst in bijna twee jaar kon Cercle Brugge voor de derde keer op rij winnen. De tweede zege ook voor de nieuwe coach Dominik Thalhammer die zijn debuut in de JP-league dus niet miste. Maar man van de match was opnieuw Rabbi Matondo. De huurling van Schalke scoorde zijn vierde goal in drie matchen en bezorgde Cercle dus opnieuw de driepunter. Minpuntje was dat hij in de toegevoegde tijd nog zijn tweede geel kreeg. In de 97ste minuut scoorde Cacace nog de gelijkmaker maar op aangeven van de VAR werd die nog afgekeurd.

Cercle had niks aan het toeval overgelaten en was vorige donderdag in Knokke gaan trainen waar de amateurclub op hetzelfde kunstgras traint zoals op Stayen. Voor het eerst dit seizoen wilde groen-zwart voor een derde zege op rij gaan. Ook al voor de derde keer startte dezelfde basiself. Bij Sint-Truiden had doelman Daniel Schmidt privé-problemen volgens zijn trainer Bernd Hollerbach en werd vervangen door Kenny Steppe, die dit seizoen zijn eerste minuten kreeg. Ook Buatu en Hara waren nieuwe starters.

De eerste kans was voor STVV maar Didillon ging net op tijd in de voeten van Suzuki. Daar bleef het bij want Cercle was net als in de heenmatch de betere ploeg. Het waren echter de Truienaars die toen met tien man met 0-1 wonnen. De laatste passage van groen-zwart op Stayen had ook een duister kantje. Eind januari van dit jaar verloor Cercle er kansloos met 3-0 en een dag later werd toenmalig coach Paul Clement ontslagen en een paar dagen later vervangen door Yves Vanderhaeghe, die echter ook alweer twee weken weg is bij de Vereniging waar coaches de jongste jaren wegwerp produkten waren.

Zijn opvolger, de Oostenrijker Dominik Thalhammer, beloofde dynamisch powerplay bij zijn komst en lijkt voorlopig woord te houden. Sint-Truiden werd helemaal op eigen helft terug gedrongen en gedwongen tot de counter. Cercle liet zich vooral gelden via de wingers Matondo en Deman. De Welshman scoorde vorige week twee keer op Kortrijk en dit kon hij op Stayen overdoen, maar Kenny Steppe bewees in de eerste helft meerdere keren dat hij beter verdient dan op de bank te zitten. De Truiense doelman hield Matondo in het eerste halfuur twee keer van een doelpunt en ook Olivier Deman vond Steppe op zijn weg.

En STVV? De wisselvallige kanaries hadden weer hun avondje niet en lieten een bleke indruk. Ze moesten zich de hele tijd beperken tot verdedigen. 0-2 halfweg was geen overdreven score geweest maar de conclusie van de eerste helft was vooral weer dat Cercle ook onder de nieuwe coach nog steeds moeilijk tot scoren komt.

Ultieme gelijkmaker van Cacace afgekeurd

Maar kort na de rust lukte het echter wel. Op een stilstaande fase voor alle duidelijkheid. Net als tegen KV Mechelen kopte centrale verdediger Edgaras Utkus de hoekschop van Dino Hotic boven alles en iedereen in doel.

Foto: Dick Demey

Cercle over verdiend op voorsprong maar lang duurde de vreugde niet. Utkus was slechts voor een achttal minuten de Cercle-held van de avond. Hij vergreep zich aan Yuma Suzuki en Kevin Van Damme wees direct naar de stip. Wie anders dan Christian Brüls liet Didillon geen schijn van een kans bij de strafschop: 1-1 en alles te herdoen.

Brüls had de smaak meteen te pakken en Didillon had alle moeite van de wereld om de zwiepende bal uit zijn hoek te halen. De gewezen doelman van Seraing, Metz, Anderlecht en Genk kon zich ook in zijn tweede seizoen Cercle nog niet als puntenpakker manifesteren. De Braziliaan Warleson zit zelfs in zijn nek te hijgen, maar tegen Sint-Truiden toonde Didillon dat hij zijn plaats niet zomaar zal afstaan. Hij hield Suzuki van een tweede goal en zo zijn eigen ploeg op de been.

En gelukkig maar, zeker omdat ze bij Cercle met Rabbi Matondo nu een dodelijk wapen in huis hebben. Waar hij in de eerste helft niet in slaagde, lukte hem tien minuten voor tijd wel perfect. Op een counter ging Matondo schuin alleen op doel af en dit keer liet hij Steppe geen kans. STVV zette nog alles op alles maar zonder succes. Ook in de zes minuten toegevoegde tijd zocht het vruchteloos de gelijkmaker. Minpuntje voor Cercle was wel dat Matondo nog een tweede keer geel kreeg en dinsdag de match tegen Seraing moet missen. Voor Cercle dreigde het alsnog een avond in mineur te worden want Cacace scoorde nog in de 97ste minuut. Heel Stayen uit de bol maar de VAR stak er een stokje voor. Alexandre Boucaut riep Kevin Van Damme naar de monitor en de goal werd afgekeurd. Hollerbach kon zich weer niet inhouden en kreeg voor de zoveelste keer rood.