Standard wint op Antwerp na intense partij met rode kaarten, meerdere opstootjes en ongelofelijke ommekeer

Standard heeft in een knotsgekke wedstrijd tegen Antwerp, met tien gele en drie rode kaarten, aan het langste eind getrokken. Nadat Seck bij het rustsignaal werd uitgesloten, en Laifis de Luikenaars met een gelukje op voorsprong had gebracht, veerde de Great Old knap recht met doelpunten van Engels en ex-Rouche Balikwisha. Daar bleef het niet bij. Via oudgediende Carcela en Muleka gingen de bezoekers nog op en over de moegestreden thuisploeg. Scheidsrechter Visser was achteraf de kop van jut op de Bosuil.

Voor het venijn van de eerste periode spoelen we onmiddellijk door naar het einde. Nog na affluiten gingen de poppen aan het dansen. Amallah riep Seck iets toe, wat volgens Antwerp racistisch was, waarna de Senegalese verdediger volledig door het lint ging. Werkelijk niemand kon hem kalmeren, ook kapitein Haroun niet. Toen scheidsrechter Visser in het tumult Seck ook nog eens een rode kaart onder de neus schoof, zat het spel helemaal op de wagen. Visser moest, omsingeld door enkele stewards, richting de kleedkamer worden begeleid.

Amallah deed ondertussen alsof zijn neus bloedde, en ging zelfs zijn relaas van de eerste helft doen bij rechtenhouder Eleven. In de catacomben kreeg de Belgische Marokkaan wel nog geel, waardoor hij woensdag tegen Beerschot geschorst is.

Trage start

Die eerste periode had lange tijd weinig om het lijf. Antwerp kreeg niets klaar met zijn balbezit, en verloor ook enkele keren geregeld het leer. Standard grossierde in corners, waar het te weinig mee deed. In de achttiende minuut kregen we dan toch eens een fraaie combinatie te zien. Na een één-twee met Klauss stuitte Dønnum op Butez. De kans voor Raskin was luttele minuten later nog groter. De belgische belofte-international mocht alleen op doel en stiftte het leer over Butez, maar ook naast diens kooi.

De thuisploeg zette er niet veel later eveneens een dubbele mogelijkheid tegenover. Bodart tikte een plaatsbal van Nainggolan met behulp van het doelhout buiten. In de daaropvolgende corner kopte Engels over.

Wisselend scenario na rust

Met tien tegen elf had Antwerp het heel even moeilijk. Butez hield zijn ploeg recht op de plaatsbal van Bastien. Op een afgeweken schot van Laifis was de Fransman alsnog geklopt.

Na de achterstand nam de Great Old de partij volledig in handen, met dank aan de invallers Benson en Balikwisha. Net als tegen Olympiacos afgelopen donderdag maakte het duo indruk. Benson bediende eerst Engels voor de gelijkmaker, en vervolgens Balikwisha voor de 2-1. Een knappe remonte van Antwerp leek zo in de maak, tot de Luikenaars nog uitpakten met een snedig slotakkoord.

Routinier Carcela zorgde met zijn eerste seizoenstreffer voor de 2-2. Via Muleka ging Standard nog met de volle buit aan de haal. Een zuur verdict voor Antwerp, dat met negen eindigde na rood voor Bataille. Ook Standard sloot deze chaotische match af met een mannetje minder na de uitsluiting van bankzitter Pavlovic.