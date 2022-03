Tienkoppig Standard boekt nipte, maar broodnodige zege tegen rode lantaarn Beerschot

Standard heeft rode lantaarn Beerschot na een 1-0-zege nog wat dieper in de put geduwd en de eigen crisis ietwat afgezworen. Denis Dragus maakte iets voorbij het halfuur het enige doelpunt van de wedstrijd. Al vroeg in de tweede helft moest Dussenne met een rode kaart naar de kant na een elleboogstoot, maar Standard hield ook met tien man stand. Beerschot blijft zo zieltogend helemaal onderin het klassement bengelen. De Ratten speelden de wedstrijd echter onder voorbehoud

Dan tóch voetbal op Sclessin. Wel onder voorbehoud, want de Mannekes hebben nog een openstaande klacht en die kon niet meer op tijd behandeld worden. Eerder hadden het Disciplinair Comité en het BAS zich nog niet kunnen uitspreken over de kern van de zaak, die nochtans al tweeënhalve maand aan de gang is. Ondertussen blijven ze bij Beerschot nog altijd rekenen op een 0-3-forfaitzege, ongeacht de 1-0-nederlaag van woensdagavond.

De uitzonderlijke situatie had wel gevolgen. Supporters waren opnieuw welkom, maar de supportersfederatie van Beerschot wilde een statement maken door niet op te dagen. Het bezoekersvak bleef ook effectief leeg. Ook geen wintertransfers op het wedstrijdblad, want die waren er nog niet voor de oorspronkelijke wedstrijd op 15 december en waren dus niet speelgerechtigd. Avenatti en Rigo ontbraken om die reden, maar het waren vooral de Rouches die een halve ploeg moesten missen.

Foto: BELGA

Eentje is genoeg

Aangezien er in het eerste halfuur werkelijk geen enkele noemenswaardige doelkans te noteren viel – de ‘gevaarlijkste’ gebeurtenis was de voet van ploegmaat Radic die Vanhamel per ongeluk tegen zijn hoofd kreeg – kunnen we meteen skippen naar de openingstreffer van Standard. Die viel in minuut 34, toen Raskin met een subtiel hakje Dragus voorbij de defensie loodste en die vanuit een schuine hoek kon binnentrappen. Vanhamel zat er nog wel met een hand bij, maar niet genoeg en de 1-0 was een feit.

Verdiend? Misschien wel. Niet omdat Standard zoveel beter was, maar vooral omdat Beerschot slechter was. Verdedigend liet het steken vallen, aanvallend geraakte het zelfs niet in de buurt van de vijandige box. Met een geslaagd passingpercentage van amper 60 procent is het dan ook moeilijk om iets op poten te zetten. Pas op slag van rust zorgde Dom met een lage schuiver voor de eerste en enige kans van de eerste helft, Henkinet ging goed plat.

Foto: BELGA

Tevergeefs rood

Coach Vanderidt moest ingrijpen en deed dat ook. Het systeem werd omgegooid naar de 5-2-2-1 waar de spelers beter bekend mee zijn dit seizoen en de inbreng van Vaca bleek al snel een gouden zet, ook al was dat om een ongewone reden. Het licht van Dussenne ging even uit en tot twee keer toe gooide hij zijn arm in het gezicht van de Boliviaanse invaller, terwijl de bal al lang weg was. Rechtstreeks rood was het logische gevolg en zo moest Standard bijna de hele tweede helft met tien man afwerken.

🛑 | Noë Dussenne maakt het Standard de Liège nog lastig! 😬 #STABEE pic.twitter.com/9twOmhZ0GT — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 2, 2022

De Rouches kropen in een egelstelling. Dat zorgde er wel voor dat Beerschot veel hoger op het veld kon spelen, maar niet dat er veel meer kansen kwamen. Onder meer Vaca en Sebaoui doken eens gevaarlijk op, zonder de roodhemden echt te verontrusten. Net als in de bekermatch geraakten de Ratten maar niet voorbij reservedoelman Henkinet. De 1-0 bleef tot het einde op het scorebord staan.

De enige hoop voor Beerschot is nu dat het Disciplinair Comité een reddingsboei gooit en alsnog die drie broodnodige punten toewijst. Wanneer die beslissing al dan niet valt, is nog maar eens afwachten.