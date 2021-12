Anderlecht laat karrenvracht aan kansen liggen, maar wie anders dan Lior Refaelov zorg voor de zege tegen STVV

Die winterstop: moet dat echt? Als het van Vincent Kompany afhangt, mag de maand december nog weken duren. Anderlecht had het tegen Sint-Truiden lastig voor rust, maar trok in de tweede helft de vierde zege in evenveel wedstrijden over de streep. Paars-wit trekt met een rugzak vol vertrouwen richting de topper van zondag tegen Club Brugge.

Never change a winning team: een eeuwenoude voetbalwijsheid, maar soms ook een risico. Tegen Sint-Truiden begon Vincent Kompany met de goed voetballende ploeg die hem de voorbije weken tegen Zulte Waregem (3-2) en Seraing (0-5) twee overwinningen had opgeleverd. Murillo en Olsson stonden wel met vier gele kaarten achter hun naam. Gevaarlijk, de topper van zondag tegen Club Brugge indachtig.

Gisteren kon u hier nog lezen hoe Anderlecht in de laatste matchen onder invloed van het duo Verschaeren-Refaelov beter was beginnen voetballen. Ook tegen STVV begon paars-wit met de nodige schwung aan de wedstrijd. Met name Refaelov en Verschaeren toonden zich erg bedrijvig. Niet geheel toevallig leverde een combinatie tussen de Belgisch-Israëlische tandem een eerste goeie mogelijkheid op. Refaelov passeerde zijn man met een flukse beweging op links. Verschaeren duwde zijn aflegger maar net naast.

Potig Sint-Truiden

Zo veelbelovend de eerste tien minuten waren, zo ontgoochelend was het vervolg van de eerste helft. Zulte Waregem en Seraing, de twee vorige tegenstanders van paars-wit, zijn twee van de meest afwachtende teams uit de competitie. In de rangschikking wat betreft het druk zetten op de tegenstander, bengelen beide ploegen onderaan. Tegen zulke teams is het altijd net iets aangenamer voetballen.

Foto: Gregory Van Gansen

Dat kan van STVV niet gezegd. In 1A maakte alleen Standard dit seizoen al meer overtredingen dan de Kanaries. Ook in het Lotto Park kwam Sint-Truiden opvallend scherp voor de dag. Bij momenten zelfs iets té scherp: Junior Pius liep nog in de eerste helft tegen een gele kaart aan nadat hij te laat was gekomen en zo Kouamé neer trapte. Doordat de Kanaries voortdurend fouten maakten en het spel ophielden - doelman Schmidt had al in de eerste helft geel kunnen krijgen voor tijdrekken – lukte het Anderlecht maar niet om in zijn spel komen. Verder dan een afgeblokte poging van Refaelov en een schot van Kouamé vanuit de tweede lijn kwam de thuisploeg in de eerste helft niet meer. Bij het rustsignaal klonk gemor vanuit de tribunes.

Opnieuw (topschutter) Refaelov

Anderlecht kwam weliswaar met hernieuwde moed uit de kleedkamer. Tien minuten ver in de tweede helft zorgde paars-wit een eerste keer voor dreiging, na een goeie vrijschop van Sergio Gomez. Nog geen minuut later was het opnieuw aan de tandem Verschaeren-Refaelov. De ouderdomsdeken zag zijn jonge ploegmaat goed de rug van de Truiense verdediging inlopen. Schmidt had een knappe redding nodig om de poging van Veschaeren te redden.

Vijf minuten later was het dan toch prijs. Opnieuw was Refaelov betrokken. Ditmaal niet als aangever, wel als doelpuntenmaker. Na een goeie beweging zette Kouamé voor tot bij Zirkzee. Schmidt keerde de poging van de Nederlander van dichtbij. Maar in de herneming werkte double Z de bal goed tot bij Refaelov. De Gouden Schoen knikte de 1-0 netjes binnen. Met zijn zevende competitiegoal van het seizoen hijst hij zich naast topschutter Zirkzee.

Foto: BELGA

STVV stak zijn neus daarna nog een paar keer aan het venster, maar het was vooral Anderlecht dat de kans op een tweede treffer liet liggen. Iets voorbij het uur was Benito Raman Zirkzee komen vervangen. Twee keer schotelde de Gentenaar zijn ploegmaats na een goeie actie vanop links een doelpunt aan. Verschaeren trapte te onbesuisd over, Refaelov zag zijn poging gekeerd. In de absolute slotminuut maakte Anderlecht er dan toch nog 2-0 van. Aan de tweede paal kopte de ingevallen Ashimeru een listig voorzetje van opnieuw Raman binnen.

Een monsterscore zoals tegen Seraing werd het uiteindelijk niet. Maar uit de manier waarop Anderlecht zijn rug rechtte na een moeilijke eerste helft, kan de Brusselse burger moed putten. Paars-wit trekt zondag, vol vertrouwen, met een twaalf op twaalf naar Brugge. En Vincent Kompany kan daarbij rekenen op zijn voltallig winning team.