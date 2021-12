Antwerp klopt Eupen en is weer alleen derde na rondje prachtgoals op de Bosuil

Eupen hield het heel lang spannend, maar Antwerp hield dan toch de drie punten thuis. Dankzij vier verschillende doelpuntenmakers – Samatta, Benson, Nainggolan en Verstraete – blijft het vlotjes meedraaien bovenin. Op naar Genk.

In zijn twee thuismatchen op rij had Antwerp graag een 6 op 6 geboekt, maar na de nederlaag tegen Standard was dat al niet meer mogelijk. En pas op: Eupen lijkt op het eerste gezicht een hapje, maar heeft meer punten dan de Rouches. Het kwam gehavend naar de Bosuil, met vier spelers die waren uitgevallen en de fans die thuis in hun zetel zaten, maar was gebrand op een stunt.

Brian Priske liet weinig verrassend Frey op de bank. Topschutter of niet, hij was de laatste weken in mindere doen, terwijl Samatta aan het groeien was. Bovendien moest er plaatsgemaakt worden voor Benson, de winger in vorm. Dan is een 4-3-3, met maar één diepe man, het handigst. Een opvallendere basisplaats was die voor Gerkens, voor het eerst in de competitie sinds eind oktober.

De eerste (schiet)kans van de match was voor Nainggolan, hij volleyde een afgeslagen voorzet naast doel. Eupen reageerde met een schot van Prveljak, na een mislukte pass van Verstraete, maar Butez stond pal.

Bepalende Benny

De wedstrijd ging op en neer, met Antwerp dat controle had, maar Eupen dat af en toe gevaarlijk tegenprikte. De Oostkantonners hadden door dat ze vooral via rechts gevaar konden creëren, waar linksback Vines af en toe weer stond te zwemmen. Ze kwamen zo tot kansen, maar maakten ze niet af. En dat gebeurde aan de overkant wél. Met dank aan Benson, zoals gezegd de man van het moment. In zijn laatste twee duels gaf hij drie assists en hij deed er nog eentje bij. Op de rechterflank kapte hij naar binnen, om dan met z’n linker het hoofd van Samatta – tussen twee man – te vinden. De Tanzaniaan kopte de 1-0 droog binnen.

Benson wilde ook eens graag zelf scoren. Dat zag je al in de vorige matchen en nu opnieuw. Zijn eerste poging werd een afzwaaier, maar vijf minuten voor rust kwam hij naar binnen en trapte hij laag voorbij Himmelmann. 2-0, getekend Benny, zoals de ploegmaats hem liefkozend noemen.

Ideale ruststand voor Antwerp, maar ene Sibiry Keita stak er een stokje voor. Na een weggewerkte corner kwam de bal voor de voeten van de Malinese linksback. Benson kon hem net niet afblokken en hij ramde het leer in één tijd heerlijk in doel. Een kanonskogel die het hele stadion met verstomming sloeg. Een verdiende 2-1 dus, op de valreep.

Los in de kruising

Met hernieuwde moed kwam Eupen als eerste uit de kleedkamer, maar dat was dan weer buiten Nainggolan gerekend. Wat Keita kan, kan ik ook, dacht de middenvelder, en hij haalde de trekker nog eens over. Bam, de bal in de kruising. Zijn derde goal voor Antwerp was alweer eentje om in te kaderen.

Een nog grotere overwinning zat erin, dachten we. Niet veel later kopte De Laet, die in de eerste helft al dicht bij een treffer was gekomen, net naast. Nainggolan probeerde het zelf nog eens met een onverwachte rechtstreekse vrijschop, maar die belandde over. Nadien werden de kansen schaarser. Ook Vines ging zijn kans van ver, maar mikte naast.

Kwam er nog iets van de bezoekers? Het was lang wachten, maar jazeker. Nadat de doelpuntenmakers van de thuisploeg waren gewisseld, rukte Ngoy op en kon hij wel heel makkelijk Prveljak alleen voor Butez zetten. De spits frommelde binnen en de 3-2 was een feit. Zo bleef het bibberen voor Antwerp, want er waren nog enkele gevaarlijke standjes. Maar met een ultieme inspanning zorgde Verstraete voor de verlossing.