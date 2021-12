Uitgekookt Club Brugge ontvangt na 12 op 12 Anderlecht

Club Brugge kan Anderlecht zondag op acht punten zetten in Jan Breydel. Aan de Leuvense Dreef kon de kampioen opnieuw niet helemaal bekoren, maar won het net als tegen Zulte Waregem met ruim verschil. Blauw-zwart trekt zich op aan 12 op 12 en kan Anderlecht zondag opnieuw terugslaan tot acht punten. Over Ruud Vormer – basisplaats en goal – spreekt niemand meer.

Door de zege blijft Club in het spoor van Union. Ook vorig seizoen sloeg de blauw-zwarte machine aan in de kerstperiode.

“We moeten lelijk leren winnen.” Hans Vanaken kaartte een maand geleden het defensieve probleem van Club Brugge aan. Club had net in Mechelen een 0-1-voorsprong weggegooid en zou even later een pijnlijke thuisnederlaag lijden tegen Leipzig. “Soms moet je proberen op een realistische manier een resultaat over de streep te trekken”, voegde de vice-kapitein eraan toe.

Sinds de Europese uitschakeling lijkt Club Brugge gehoor te geven aan de oproep van zijn spelmaker. Thuis tegen Zulte Waregem was Club niet indrukwekkend, maar won het wel met 3-0. De bezoekers lieten grote kansen liggen in de eerste helft.

Woensdag aan Den Dreef ontwikkelde zich hetzelfde scenario. Oud-Heverlee Leuven was de betere ploeg in de eerste helft, maar verzuimde de kansen af te maken. Club kwam met een afgeweken doelpunt van Noa Lang op voorsprong en kwam na rust niet meer in de problemen. In de slotfase hees de Leuvense fusieploeg de witte vlag en mocht Club nog drie keer scoren.

Kaba staat droog

OHL speelde een wedstrijd naar het beeld van de jongste weken. Het serveerde sprankelend voetbal en creëerde kansen, maar miste tanden om die ook af te maken. In de laatste vijf wedstrijden verloor het vier keer en won het alleen op Union. De Leuvenaars raken voorlopig niet weg uit de staart van de rangschikking.

De partij begon opwindend, met een goeie kans langs elke kant. Mathieu Maertens stelde Simon Mignolet op de proef, Hans Vanaken mikte een plaatsbal naast het doel van Alex Runarsson. Gaandeweg trok de thuisploeg het laken naar zich toe. Xavier Mercier – de beste speler van België volgens Radja Nainggolan - stuurde de ene telegeleide pass na de andere. Malinov en opnieuw Maertens dwongen Mignolet tot ingrijpen. OHL domineerde wel, maar kwam niet tot scoren. Sory Kaba, dan toch speelgerechtigd geraakt voor deze wedstrijd, staat al sinds 31 oktober droog.

Club kwam op voorsprong via Noa Lang. Zijn trap verdween via Sofiane Chakla in doel. Bij het doelpunt bleek een groot deel van de meer dan 8.000 “Leuvense” fans van opwinding recht te veren.

Nsoki moest geblesseerd naar de kant – hij werd vervangen door Mechele en Club claimde een penalty toen Runarsson uitkwam op Lang. De IJslandse goalie bezeerde zich ernstig aan het hoofd en moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Rafael Romo mocht invallen.

In de tweede helft slaagde OHL er niet in te reageren. Club wachtte rustig af, gehoor gevend aan de oproep van Vanaken. Net toen de (echte) Leuvense fans om een penaltyfout van Balanta op Maertens schreeuwden – onterecht – viel de goal aan de overzijde. Charles De Ketelaere ging makkelijk voorbij Sébastien Dewaest en scoorde 0-2.

Geen clean sheet

OHL herstelde niet van die klap en maakte slagzij. Lang schilderde zijn negende assist op het hoofd van Vormer, Vanaken zorgde voor zijn derde assist van de avond voor de 0-4 van De Ketelaere. Maertens kon nog de eerredder maken voor OHL, op assist van Mercier. Geen nieuwe clean sheet dus voor Simon Mignolet.

In het slot kon Philippe Clement Hans Vanaken, Noa Lang en Charles De Ketelaere laten uitblazen. Over Ruud Vormer spreekt intussen niemand meer.