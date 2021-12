Antwerp springt naar derde plek na gelijkspel tegen Genk, dat Onuachu ziet uitvallen

Na Club Brugge-Anderlecht is ook de topper tussen Genk en Antwerp op een gelijkspel geëindigd. De bezoekers uit Deurne-Noord kregen voor de rust de beste mogelijkheden, maar het was uiteindelijk Onuachu die - zoals altijd tegen de Great Old - scoorde en de thuisploeg op voorsprong bracht. In een kansarme tweede helft kwam Antwerp nog langszij. Benson - wie anders - bediende Fischer voor de 1-1.

Antwerp reisde zonder ex-Genkie Samatta naar de Limburgse mijnstad. De Tanzaniaan testte (licht) positief op corona en zag vanuit quarantaine zijn ex-ploeg het best aan de partij beginnen. Verstraete voorkwam dat balverlies van Nainggolan een vroege 1-0 inleidde. Vervolgens kon Onuachu, ondanks dat hij door Engels en Almeida in de sandwich werd genomen, naar doel schieten.

Overname Antwerp

Na tien minuten nam Antwerp, waar Bataille Vines op de linksback verving en Yusuf weer in de ploeg kwam ten koste van Gerkens, over. Benson ging op korte tijd twee keer zijn kans. Eerst met een prima plaatsbal. Vervolgens met een poging die altijd de 0-1 had moeten opleveren. Terwijl Genk opvallend veel balverlies leed, combineerden de bezoekers, met een energieke Frey, enkele keren fraai in één tijd. Daarnaast dreigde de Great Old ook op stilstaande fases. Vandevoordt pareerde een kopbal van Engels. Almeida verloor in de herneming zijn evenwicht en kon niet besluiten.

Wie zijn kansen niet benut, krijgt vaak het deksel op de neus. Zo geschiedde. Almeida liet Onuachu veel te makkelijk ontsnappen. De topschutter van vorig seizoen duwde zijn twaalfde competitietreffer op assist van Bongonda tegen de touwen. In acht duels tegen Antwerp scoorde de Nigeriaan al negen (!) keer.

Na de 1-0 groeide de thuisploeg in de match. Butez onderschepte een verraderlijke voorzet van Ito. Antwerp was dan weer de weg kwijt naar de vijandelijke zestien. Net voor het rustsignaal kwam stamnummer 1 toch nog eens aandringen. Ritchie De Laet – of ‘Regi’ zoals de Genk-fans riepen – kopte naast.

Benson doet het weer

De tweede helft kwam traag op gang, op een voorzet van Bongonda die de dwarsligger likte na. Beide teams bleven de slordigheden opstapelen. Genk leed om de haverklap balverlies. Antwerp miste finesse bij de laatste pas.

Priske haalde al vroeg Nainggolan naar de kant voor Fischer. Storck wisselde drie man tegelijk. Onder meer Onuachu ging, geblesseerd, naar de kant. De wissel van Priske rendeerde een kleine tien minuten voor het einde. Benson veinsde dat hij met links zou voorzetten, maar kapte nog eens naar zijn rechter om Fischer te bedienen. De Deen werkte in het centrum beheerst af. Opvallend: voor de vierde wedstrijd op rij nu al was Benson beslissend. Bij die 1-1 bleef het ook, niet meer dan terecht na een topper waarin veel te weinig te beleven viel.