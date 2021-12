Schokeffect na ontslag Francky Dury? Zulte Waregem pakt in dol slot de volle buit tegen KV Mechelen

Wat een ommekeer. Timmy Simons heeft zijn entree als trainer van Zulte Waregem niet gemist. Na een magistraal slot keerde zijn team in extremis nog een 1-2-achterstand om in een 3-2-zege. De jonge invaller De Neve en Jean-Luc Dompé bezorgden Essevee een meer dan verdiende driepunter tegen een ondermaats KV Mechelen.

Nog voor er één bal getrapt werd in de Elindus Arena, was de partij tussen Zulte Waregem en KV Mechelen er al eentje voor de geschiedenisboeken. Voor het eerst in zowat tien jaar stond immers niet Francky Dury, maar wel Timmy Simons voor de Waregemse dug-out. Want hoewel de Limburger naar eigen zeggen een eenheid vormt met Davy De fauw, was het wel degelijk Simons die vooraan de spreekwoordelijke tandem zat en bijgevolg het stuur in handen had. En hij had bij zijn vuurdoop meteen een verrassing in petto. Bij de thuisploeg verdween Gano immers verrassend naar de bank. Bij tegenstander KV Mechelen gunde Wouter Vrancken Jannes Van Hecke tegen zijn ex-club zijn eerste basisplaats.

Thuisploeg degelijk

Zulte Waregem begon met goede moed aan de partij, maar het was wel Mechelen dat het meeste initiatief nam. De eerste twee doelpogingen waren dan ook voor de bezoekers: eerst moest Bossut zich helemaal strekken op een plaatsbal van Shved, waarna Mrabti de daaropvolgende hoekschop over kopte. Wat vooral opviel: de sfeer aan de Gaverbeek zat er goed in. Na enkele moeilijke weken zetten de fans zich duidelijk opnieuw achter de ploeg.

Het straalde af op de spelers, want ook zij leken ietwat een nieuw elan gevonden te hebben. In het eerste halfuur legde Essevee meer vlotte combinaties op de mat dan in de laatste wedstrijd opgeteld. Grote kansen leverde het evenwel niet op. De Waregemse dreiging kwam er enkel via stilstaande fases. Zo kopte Boya onder meer een vrije trap van De Bock voorlangs. Mechelen kwam ondertussen maar moeilijk in zijn spel. Regisseur Schoofs, nog steeds geveld door het coronavirus, werd gemist op het Mechelse middenveld.

Gevleide voorsprong

Toch kwamen de bezoekers met de rust in zich gevleid op voorsprong. Een afstandsschot van Mrabti week onderweg even af en verraste zo Bossut: Mechelen op voorsprong. Zorgde deze mentale tik ervoor dat het broze kaartenhuisje van Essevee instortte? Neen, want ook omdat Mechelen ondermaats speelde, bleef het de betere ploeg. Al kon dat weinig veranderen aan het feit dat Essevee met een achterstand de rust in moest.

Foto: BELGA

Bijna werd die achterstand in de tweede helft meteen verdubbeld. De Bock liet zich aftroeven door Shved, maar die geraakte gelukkig voor de thuisploeg niet voorbij Bossut. Toch bleef Zulte Waregem op het goede elan verdergaan van de eerste 45 minuten. Er was zelfs een erg goede redding van Coucke nodig om Seck van de gelijkmaker te houden. In de rebound stond de paal in de weg. Het gaf de thuisploeg wel een boost, want ook Kutesa dwong de Mechelse goalie even later tot een save. Een gelijkmaker kon op deze manier evenwel niet uitblijven. En zo geschiedde, want met een rake kopbal zorgde Jelle Vossen voor de oververdiende 1-1.

En Mechelen? Dat bleef het moeilijk hebben om zijn wil op te leggen. De Mechelaars speelden een van hun mindere matchen van het seizoen, want ondanks een dominant Zulte Waregem was het wel KV Mechelen dat een kwartier voor tijd voor een tweede keer op voorsprong kwam. Mrabti kopte slim tussendoor, waarna Storm – voor het overige ongelukkig – voor de 1-2 tekende.

Onwaarschijnlijke ommekeer

Zulte Waregem was even aangeslagen, maar probeerde de bakens nog te verzetten. Simons gooide nog wat aanvallende krachten in de strijd. Dat leek niet te zullen baten, maar in de blessuretijd gebeurde het ondenkbare. Uit het niets was daar immers plots invaller Dion De Neve. De jonge krullenbol kapte zich goed vrij in de zestien meter en zorgde met een lage schuiver alsnog voor de gelijkmaker.

Maar nog was het niet gedaan, want in het absolute slot zorgde Jean-Luc Dompé met een heerlijke volley zelfs nog voor de 3-2. De Elindus Arena ontplofte zoals het dat al in maanden niet meer deed. Na een magistrale ommekeer begint Timmy Simons zo met een levensbelangrijke driepunter aan zijn ambtstermijn als trainer van Zulte Waregem. Essevee springt meteen ook weg van de voorlaatste plaats.