Laurent Depoitre zet AA Gent met 50ste doelpunt in Jupiler Pro League op weg naar nipte thuiszege tegen STVV

Drie dagen na de uitschuiver in Mechelen won AA Gent met 2-1 van een zeer matig Sint-Truiden. De Buffalo’s konden opnieuw rekenen op het succesduo Depoitre-Tissoudali, maar zagen ook Bezus een hoofdrol opeisen. De kopbaltreffer van Hara bleek uiteindelijk slechts voer voor de statistici. Gent bibberde nog even, maar kon uiteindelijk de drie punten toch gewoon netjes thuis houden.

Bij de Buffalo’s verschenen Opéri en Owusu nog eens aan de aftrap. Zij vervingen Kums en Nurio. Odjidja keerde terug uit blessure, maar startte eveneens op de bank. De Kanaries misten nog altijd de geblesseerde De Ridder. Coach Hollerbach koos uiteindelijk voor het verwachte basiselftal en zag zijn ploeg ook heel vinnig uit de startblokken komen. In een handvol seconden tijd kwam Leistner evenwel net te kort om de bal in het Gentse doel te verlengen en trapte Brüls over.

In het Gentse kamp liep het aanvankelijk minder vlot. Al te vaak leed de thuisploeg balverlies en bovendien ondervonden ze heel wat last van de heel felle Limburgse defensie, die de offensieve spelers van Gent geen millimeter ruimte gunde. Toch was het iets voor het halfuur uiteindelijk toch raak voor de Buffalo’s: Bezus snoepte Bauer de bal af, trok op avontuur in de zestien van STVV, legde breed tot bij Depoitre en die opende zonder verpinken de score.

Foto: BELGA

Die tegentreffer bracht Sint-Truiden evenwel niet uit hun evenwicht en er was een topreflex van Bolat nodig om Hashioka van de gelijkmaker te houden. Even later stak STVV opnieuw de neus aan het ventster, maar Leistner kopte op hoekschop de bal niet eens zo gek veel over het Gentse doel. De Gentse defensie – de voorbije weken herhaaldelijk geloofd – acteerde, net als in Mechelen, niet echt optimaal. Al te vaak was het ‘vrouwen en kinderen’ eerst in de Gentse afweer.

Halfweg konden de Buffalo’s dan wel een nipte voorsprong claimen, maar echt vrolijk werd het publiek niet van het geleverde spektakel. Dit wedstrijdbeeld bleef ook na rust ongewijzigd. Een schotje van Bezus - een metertje naast de kooi van Schmidt - was het eerste wapenfeit, maar allerminst het startschot van een dolle tweede periode. Al was er nog voor het uur opnieuw een sterke tussenkomst van Bolat vereist toen Hara voor hem opdook.

Tissoudali zorgt voor rust in het Gentse kamp

Na de pauze werd het allemaal wel een tikje onvriendelijk. Ref D’hondt werd ook op de korrel genomen door het Gentse kamp toen Bezus en Castro-Montes in een korte tijdspanne allebei een gele kaart slikten. Ondertussen stokten de Gentse combinaties nog steeds slag om slinger in een vroeg stadium. Maar toen Bezus en Tissoudali een één-tweetje perfect uitvoerden, tekende de Nederlandse aanvaller wel meteen zijn tiende competitietreffer aan (2-0).

Foto: BELGA

Even later stuurde Bezus tot tweemaal toe Tissoudali diep, maar deze keer stond Schmidt wel telkens pal. Sint-Truiden probeerde bakens te verzetten, maar liet hierbij zoveel ruimte dat het toch vooral AA Gent was dat aan kansen creëren toekwam. Daarbij was het niet toevallig vaak Bezus die de voortrekkersrol op zich nam. Hara lukte nog verrassend de aansluitingstreffer, maar de Gentse zege kwam niet meer in het gevaar, waardoor de opmars in de rangschikking geen verdere schade opliep.