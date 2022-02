Antwerp pakt met tien man drie gouden punten na incidentrijke wedstrijd in Kortrijk, en springt zo naar tweede plaats

KV Kortrijk-Antwerp was méér dan een doordeweekse inhaalwedstrijd. Drie rode kaarten, bijna dertig doelpogingen en twee goals. De Great Old pakte na 97 minuten vol strijd drie gouden punten.

Een opvallend statement van KV Kortrijk voor de aftrap: de Kerels kwamen niet opdagen voor de gebruikelijke line-up bij het afspelen van de Pro League-hymne. KVK vond het niet kunnen dat het, ondanks een rist afwezigen door blessures, schorsingen en interlandverplichtingen, zijn wintertransfers niet mocht gebruiken voor de inhaalwedstrijd tegen Antwerp. Zo zaten er amper twee veldspelers op de bank. Vandaar de spreekwoordelijke middenvinger naar de Pro League.

De thuisploeg startte, gesteund door zijn luidruchtige aanhang, dan ook het felst aan de match. Kortrijk zette Antwerp onder druk, zonder echt te dreigen – een afgekeurd doelpunt na een duwfout op Butez buiten beschouwing gelaten. Tot minuut tien. Verstraete werd halfweg zijn eigen helft opgejaagd door een fel opzittende Messaoudi. De West-Vlaming liet zich te makkelijk de kaas van het brood eten, waardoor de Kortrijkse spits alleen (?) – Engels liep nog mee – op Butez afkon. Verstraete ging aan de noodrem hangen. Rood was zijn deel.

Tegen tien man trok Kortrijk de match nog meer naar zich toe. Tegen de gang van het spel in was het echter Antwerp dat op voorsprong kwam. Frey, die goed in de match zat voor rust, kopte de bal slim terug naar Nainggolan. Il Ninja stuurde Samatta met een volley in één tijd de diepte in. De Tanzaniaan had geen kind aan een stuntelende Rougeaux en legde de bal fijntjes naast Ilic. De Great Old op voorsprong.

Even leek Antwerp het evenwicht na zijn doelpunt te herstellen. Maar iets voorbij halfweg de eerste helft begon Kortrijk aan een ware belegering van de goal van Butez. Doelpogingen van de Kerels in de eerste helft: twaalf om precies te zijn. Selemani, die door personeelsproblemen als gelegenheidsrechtsachter fungeerde, toonde zich de gevaarlijkste man bij de thuisploeg. Dat Antwerp in de eerste helft de nul op het bord hield, mag een klein wonder heten.

Brian Priske greep in bij de rust. De Deen bracht Dinis Almeida in de ploeg voor de nochtans niet slecht spelende Frey. Antwerp ging na rust daardoor met drie centrale verdedigers voetballen. De Laet en Vines mochten de flanken voor hun rekening nemen. Samatta kon als enige diepe spits op de counter loeren.

Kortrijk had in de eerste helft al moeten wisselen. Bij de thuisploeg moest Rougeaux naar de kant met een blessure. Hermann was zijn vervanger. Belhocine had zo maar één veldspeler en twee doelmannen over op de bank om de wedstrijd te volbrengen.

Iets voor het uur leek Kortrijk dé kans te krijgen om gelijk te maken. Na een vrije trap aan de rand van de zestien kreeg Messaoudi een uitgelezen schietkans in de zestien. De bal werd afgeblokt door Nainggolan. Volgens Vergoote met de hand, waarop de scheidsrechter floot voor een strafschop én Antwerp zijn tweede rode kaart gaf. Op de beelden was echter te zien dat Nainggolan de bal in het gezicht bleef. Geen rood. Geen strafschop. De stand bleef ongewijzigd.

Bij Kortrijk liepen de frustraties op. Vijf minuten na de herroepen strafschop revancheerde Kadri zich, na balverlies ter hoogte van de middenlijn, op Almeida. De Algerijn tackelde met twee voeten vooruit richting het been van de Portugees, waarop Vergoote ook Kortrijk bedankte met een rode kaart. Het thuispubliek ging net niet door het lint.

Ook met tien man bleef Kortrijk de gevaarlijkste ploeg. Verbazingwekkend hield Antwerp de nul toch op het bord. Meer zelfs: in de toegevoegde tijd maakten de bezoekers er nog 0-2 van via de ingevallen Gerkens op assist van de eveneens ingevallen Eggestein. In de tribunes, waar ook een aantal uitsupporters zaten, gingen de poppetjes aan het dansen. De match werd in de blesssuretijd nog even stilgelegd. In de vijf resterende minuten werd er uiteindelijk niet meer gescoord.

Twee schoten binnen het kader, twee goals en drie gouden punten voor de Great Old, die zaterdag tegen Union tot op vier punten van de leidersplaats kan komen. In Kortrijk zal er na woensdagavond ongetwijfeld nog een duchtig woordje worden gepraat.