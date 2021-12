STVV boekt belangrijke zege: Hara en Suzuki maken komaf met verliesreeks

STVV heeft na 0 op 15 op de valreep weer met een zege aangeknoopt in 2021. Tegen een zwak Eupen werden de drie punten thuis gehouden, Japanners Taichi Hara en Yuma Suzuki maakten de goals. De Kanaries wippen over Standard en Oostende en sluiten het jaar af op de dertiende plaats.

Ook geen toeschouwers op Stayen maandagavond. Nochtans kon STVV de steun van de twaalfde man goed gebruiken voor deze zespuntenmatch, die absoluut gewonnen moest worden. Geen Teixeira in de kern bij STVV. Hij viel af als buitenlander te veel, toch een vreemde kronkel in de kern van Bernd Hollerbach. In vergelijking met de match tegen AA Gent wijzigde Hollerbach, die nog een schorsing uitzat en net als tegen de Buffalo’s afgelost werd door T2 Dennis Schmitt, zijn ploeg op één positie: Suzuki kwam terug in de elf, Hayashi verhuisde naar de bank. Eupen kwam gehandicapt aan de aftrap. Geen Prevljak bij de Panda’s, wat toch een slok op de borrel betekende voor de Oostkantonners.

Na een eerbetoon aan overleden erevoorzitter Jef Cleeren, gingen de Kanaries vanaf minuut één op zoek naar de punten. Hara werd al meteen vrij voor de Eupense doelman gezet door Suzuki. De Japanner verkwanselde knullig de kans. Aan de andere kant liet Hashioka zich dan weer kinderlijk in de wind zetten door Gnaka, Hashioka zelf moest foutief ingrijpen. Meteen geel.

Suzuki leverde opnieuw een goede voorzet af en ook Brüls bediende Leistner op vrije trap, maar scoren lukt niet in de openingsfase. Op het kwartier geraakte Hara opnieuw in stelling na een goeie één-twee met Suzuki: voorlangs.

Het experiment waarbij Suzuki zich ietwat liet terugzakken naar het middenveld, werkte wel. Eupen kreeg geen voet aan de grond, STVV vond meer aansluiting richting Hara, alleen moest de bal wel een keer tegen de netten. Hara kreeg wederom een uitstekend kopkans, weer kopte hij te zwak op doelman Nurudeen. Nog voor het halfuur zette Hara dan toch zijn missers recht. Na defensief getwijfel bij de Panda’s, na een pass van Konaté, mocht hij alleen op doel af, dit keer legde Hara beheerst binnen: een verdiende 1-0.

Een zwak Eupen kreeg ook nadien geen vat op Suzuki, die eigenlijk als halve nummer tien fungeerde en zich daar helemaal in zijn sas voelde. Suzuki zelf zette de acties op, besluiten zat er alleen nog niet in voor hem.

Na de koffie testte Eupen wel eindelijk de kunsten van Daniël Schmidt. Hashioka bleef de zwakste man bij Sint-Truiden, gelegenheidscoach Schmitt haalde hem naar de kant uit vrees voor een tweede geel.

Zo lang het ‘maar’ 1-0 bleef, was niemand er gerust in bij STVV, de Panda’s doken meer en meer op in en rond de zestien van STVV. Invaller N’Dri lag op de loer, hij pegelde een volley in het zijnet. STVV zelf kwam nog moeilijk aan voetballen toe.

Met Reitz in de ploeg probeerde de STVV-staf het tij weer te doen keren. Brüls duwde eveneens op het gaspedaal, op zoek naar de 2-0. Het bleef echter opletten, Deom en Ngoy bleven tegenpruttelen.

Wie anders dan Christian Brüls vond het tijd om de match op slot te leggen. Met een heerlijke vrije trap naar de verste paal, vond hij Suzuki. Die vloerde de falende Nurudeen: 2-0. Match gespeeld.

Door de derde thuiszege van het seizoen voor STVV, hebben de Kanaries dan toch nog wat ademruimte tijdens de jaarwisseling. Sint-Truiden wipt over Oostende en Standard in de rangschikking en kan met een gerust gemoed op winterstage vertrekken. Zondag reizen de mannen van Bernd Hollerbach af naar het Spaanse Pinatar. Na de winterbreak staat meteen de verplaatsing naar Club Brugge geprogrammeerd. Nadien komt Seraing op bezoek en kan een eerste belangrijke stap gezet worden naar een verlengd verblijf in eerste klasse.