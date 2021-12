Anderlecht maakt brandhout van bedroevend zwak Beerschot en legt er zeven (!) in het mandje op het Kiel

Beerschot en Anderlecht hebben allebei paars en wit als clubkleuren. Dinsdagavond kon het contrast tussen die twee niet groter zijn. Het Brusselse wit liet het Antwerpse paars alle hoeken van het Olympisch Stadion zien: 0-7. De grootste overwinning in de Jupiler Pro League dit seizoen.

We geven toe: ook wij hadden onze bedenkingen. Sergio Gomez, in de jeugdopleiding van Barcelona gezien als de opvolger van Andres Iniesta, op de linksachter posteren: was dat wel een goed idee? Eenentwintig speeldagen later moeten we Vincent Kompany gelijk geven. Gomez is een van de absolute revelaties in de Jupiler Pro League. Ook tegen Beerschot verdeelde en heerste de Catalaan. Zelfs vanop de linksachter.

Dinsdagavond op het Kiel werd Gomez bovendien amper een strobreed in de weg gelegd. De ruimte die Beerschot Anderlecht gaf, deed pijn aan de ogen. De thuisploeg liet na amper vijf minuten wel de eerste kans van de wedstrijd noteren – een schot van Noubissi uit de tweede lijn. Maar daar bleef het ook bij. Nadien was het al Anderlecht dat de klok sloeg.

De 0-1 na acht minuten was vintage paars-wit. Na de bal goed in de ploeg te hebben gehouden op rechts, verlegde Verschaeren het spel met een puike crosspass naar links. Daar zette Gomez een goeie één-twee op met Refaelov – die twee vinden elkaar steeds beter – om daarna Verschaeren met een gemeten voorzet de 0-1 aan te bieden. Een aanval uit het boekje.

Dik tien minuten later deed Verschaeren de netten al opnieuw trillen. Opnieuw werd Anderlecht geholpen door Beerschot. Na een slordigheid in de eigen zestien speelde Lemos de bal domweg in de voeten van Gomez. Geen goed idee. Opnieuw vond de Spanjaard zijn maatje Verschaeren voor doel. De wedstrijd was dan al gespeeld.

Anderlecht bleef naar hartenlust combineren, zonder het gaspedaal al te fors in te duwen. Als paars-wit dan toch eens een versnelling hoger schakelde, deed het Beerschot zo goed als altijd pijn. Tien minuten voor rust liet ook Zirkzee zich zien met een klasseflits. De Nederlander draaide op het middenveld heerlijk weg van zijn twee bewakers om daarna Refaelov te vinden op links. De ouderdomsdeken bood de intussen doorgelopen Zirkzee de 0-3 aan.

Foto: BELGA

Rood Holzhauser

Op slag van rust leek ook Kouamé op weg om zijn doelpuntje mee te pikken, na een goei dieptepass van Gomez – wie anders? Aan de rand van de zestien ging Holzauser, die intussen als centrale verdediger was gaan spelen, aan de noodrem hangen. De Oostenrijker mocht gaan douchen. Beerschot wachtte nog een lange tweede helft.

De comfortabele voorsprong en de manmeersituatie waren voor Kompany het sein om een aantal jongens speelminuten te gunnen. Ashimeru en Mykhalichenko kwamen Olsson en Murillo vervangen na de rust. Terwijl de halve perstribune nog bezig was met die vervangingen in de boekhouding te noteren, sloeg Anderlecht al opnieuw toe. Verschaeren mocht veel te vlot door het Antwerpse centrum wandelen. Via Zirkzee werkte hij de bal tot bij Refaelov die het leer simpel voorbij Vanhamel schoof.

Ook Amuzu en Raman kregen nog een dik halfuur van Kompany. En ook die laatste pikte zijn doelpuntje mee. Eerst gaf de ex-Beerschot-spits een goeie voorzet. Nadat het schot van Zirkzee dat daarop volgde, werd afgeblokt, knalde hij de 0-5 zelf binnen. Raman verontschuldigde zich… voor een leeg Olympisch Stadion.

Foto: BELGA

De tweede set

Vijf minuten later sloeg Boem Boem Benito echter al opnieuw toe. Na een combinatie door het centrum belandde de bal voor de voeten van Raman. Diens schot week af en hobbelde zo voorbij Vanhamel: 0-6. “We kunnen aan de tweede set beginnen”, mompelde een Beerschot-medewerker in de tribune.

Pijnlijker kan niet, dacht u? Nog eens vijf minuten later bewees Vanhamel het tegendeel. Vanop links kwam Amuzu naar binnen. De doelman van Beerschot liet diens schotje door de benen glippen. “Vliegenvanger, vliegenvanger”, scandeerden de Beerschot-fans die zich buiten het stadion hadden verzameld.

Uiteindelijk werd 0-7 ook de eindstand. De grootste overwinning in de Jupiler Pro League dit seizoen. Anderlecht gaat met een zestien op achttien de winterstop in en mag zich na de nederlagen van Club Brugge en Charleroi de grote winnaar van het verlengde weekend noemen. Beerschot lijkt een vogel voor de kat.