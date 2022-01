Racing Genk sluipt top acht weer binnen na eenvoudige zege tegen rode lantaarn Beerschot

Met een 4-1-zege tegen rode lantaarn Beerschot heeft KRC Genk 2022 op gepaste wijze ingezet. Uitblinker Ito scoorde én had nog een voet in twee andere goals.

Bernd Storck koos voor Eiting om de afwezigheid van de geschorste Thorstvedt op te vangen. De thuisploeg moest even zoeken naar de juiste versnelling, zodat de eerste kans zowaar voor de rode lantaarn. Vandevoordt weerde een voorzet van De Smet af in de voeten van Holzhauser, die voorlangs trapte.

Het bleef bij die ene tegenprik. Genk voerde het tempo steeds verder op, vanaf het kwartier geraakten de bezoekers nog amper uit de Limburgse wurggreep. Ugbo kopte op aangeven van een opnieuw onhoudbare Ito de eerste kans nog voorlangs maar het was gewoon wachten op de openingstreffer.

Niet toevallig was het een voorzet van Ito, die de Beerschotdefensie ontmantelde, de vrijstaande Hrosovsky kopte aan de tweede paal makkelijk binnen: 1-0. De vijfde seizoenstreffer al van de Slovaak, die door het regelmatig uitzakken van een balvaste Eiting gretig in de vrije ruimtes mocht duiken.

Indrukwekkende Ito

Ook op de geruststellende tweede treffer was het niet al te lang wachten. Op het half uur opende Heynen op en gretige Munoz, die snel voorzette. De perfecte deviatie in de verste hoek kwam eens te meer van een indrukwekkende Ito (2-0). Het moeilijkste gedeelte van een niet al te zwaar ogende opdracht was zo al na één derde van de wedstrijd geklaard. Ugbo had voor rust zelfs nog de 3-0 aan de voet maar zijn stiftbal geraakte niet voorbij de goed uitgelopen Biebauw.

Foto: Dick Demey

KRC Genk kon zich na de rust alleen nog zelf in de voet schieten. Door te snel de voet van het gaspedaal te halen, bijvoorbeeld. Het zorgde ervoor dat Beerschot mocht blijven tegenspartelen. De beste kansen leven wel voor de thuisploeg. Een afgeweken knal van Ito plofte op de lat, de poging van Arteaga werd van de lijn geveegd en Biebauw redde schoten van Hrosovsky en invaller Trésor (2x).

Zo moest een kwartier voor affluiten doelman Vandevoordt zijn steentje nog bijdragen in de eerste (thuis)zege van 2022. Avenatti werd in één tijd alleen voor doel gezet maar een knappe voetreflex van de Genkse keeper voorkwam een nerveus wedstrijdeinde.

Debutant Nemeth scoort

Twee minuten later zat de match er dan toch op. Junya Ito - wie anders - werd in de grote rechthoek dom gelegd door De Smet. Bongonda zette de strafschop om: 3-0. Invaller Noubissi besmeurde met de eerredder (3-1) nog het clean sheet van Vandevoordt maar de verdiende overwinning kwam niet meer in het gedrang. Meer nog: debutant Andras Nemeth mocht op aangeven van maatje Luca Oyen meteen ook zijn eerste doelpunt meepikken: 4-1.

KRC Genk deed tegen een machteloze tegenstrever wat het moest doen, vanaf nu begint het ernstige werk. Woensdag tegen KV Mechelen. Of, in het geval van uitstel, zondag… op het veld van leider Union.