AA Gent laat verdiende overwinning tegen KV Kortrijk in extremis uit handen glippen

Bijna een elftal aan zieken of ‘Afrika Cuppers’ maar vooral een gebrek aan scherpte voorin kostte AA Gent twee dure punten. KV Kortrijk, ook al kreunend onder afwezigen, pakte in het slot een punt in de Ghelamco Arena: 2-2. Getekend Dylan Mbayo, ex-AA Gent.

Niet Mboyo, wel zijn bijna-naamgenoot Mbayo haalde vrijdagavond zijn gram in de Ghelamco Arena. Tot de 90ste minuut leek Mboyo zich nog tot matchwinnaar te kronen. Straf want kort na zijn transfer viel te horen dat hij alleen was aangetrokken omdat er twijfels waren over de fitheid van Depoitre. Toen die onnodig bleken, werd hij al als overbodig gecatalogeerd. De ophef die zijn transfer had veroorzaakt onder de fans wegens zijn vorige passage, was dus onnodig. In tijden van corona en Afrika Cup en na een goeie winterstage moest hij dan toch aan de bak. Hein Vanhaezebrouck miste naast Tissoudali, Marreh en Ngadeu ook Odjidja, Depoitre, Chakvetadze, Lemajic. Achterin bleken Okumu én Godeau ziek te zijn. Dus greep AA Gent terug naar iets wat in de voorbereiding al geprobeerd was: Elisha Owusu in de defensie, geflankeerd door Nurio en Hanche-Olsen. Castro-Montes kwam zo in de ploeg op links, voorin bleven Malede en Mboyo over. Op de bank zaten slechts zes spelers.

Die bloedarmoede leek Gent meteen zuur op te breken. Na een corner voor de thuisploeg kreeg Mbayo de bal halverwege de eigen helft, waarna hij recht op doel afging. Samoise durfde niet ingrijpen, Owusu stapte te laat uit: 0-1. Getekend Dylan Mbayo, afgelopen zomer door AA Gent nog weggestuurd. Dat Mbayo rechts voorin startte, was een indicatie dat ook Kortrijk zijn deel van de malaise kent door covid en Afrika Cup. Torp in het middenveld, slechts vijf wisselspelers en de eerste basissplaats voor de Algerijn Messaoudi gaven aan hoe dun de spoeling was, vooral voorin.

Foto: BELGA

Ilic in de fout

Het leek zelfs alsof corona nog in de benen sluimerde bij Veekaa. Veel fut zat er niet in. Zeker voor de nieuwe rechtsback Watanabe was het geen aangename kennismaking met de Belgische competitie. Ilic hield Hjulsager, na een goeie een-twee met Mboyo, van een snelle gelijkmaker. Op de corner die volgde vergat Hjulsager te koppen. De Buffalo’s sprokkelden hun kansen. Mboyo naast, Kums over, een goeie vrije trap voor De Sart. Met de rust in zicht zakte het Gentse verzet, maar de gelijkmaker viel wel. Ilic ging niet voor het eerst in de fout op een corner, Castro-Montes knalde de 1-1 tegen de netten.

Tot overmaat van ramp voor Kortrijk viel Vandendriessche geblesseerd uit. Kort na rust kwam het moment van Mboyo. Samoise zag hem de bal vragen en zwiepte de bal in de zestien: 2-1. Opmerkelijk dat Mboyo scoort, nog opvallender dat AA Gent een doelpunt met het hoofd maakte. Vanhaezebrouck weet dat hij over te weinig luchtmacht beschikt. Lemajic was de enige die in de competitie één schamel goaltje met het hoofd maakte. Tot gisteren. Omdat Hjulsager, Kums en Samoise de verlossende 3-1 niet maakten, bleef KV Kortrijk in de wedstrijd. Even zure als dure missers. Bolat hield de doorgebroken Kadri nog met een knappe voetreflex van de gelijkmaker. Tot de aalvlugge Mbayo in de extra tijd er toch weer door glipte en de 2-2 over Bolat wipte. Niet slecht voor de nog steeds maar 20-jarige aanvaller, in zijn tijd AA Gent nooit zo efficiënt.