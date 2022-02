Oostende vergeet het af te maken, Zulte Waregem blijft op zoek naar zichzelf en punten

Zulte Waregem blijft wachten op een eerste zege in 2022. Ook tegen een nochtans allerminst indrukwekkend KV Oostende bleek het team van Timmy Simons niet bij machte om een partij naar hun hand te zetten. De bezoekers hadden na rust de beste mogelijkheden maar misten het nodige torinstinct om jubilaris Sammy Bossut te verschalken.

Timmy Simons kampte voor aanvang van de thuiswedstrijd tegen Oostende met een heus spitsenprobleem. Zowel Vossen als Gano bleken niet fit genoeg en haalden niet eens het wedstrijdblad, waardoor Zulte Waregem met Kutesa als eenzame spits aan de aftrap verscheen. Bij de bezoekers nam interim-coach Markus Pflanz dan weer Atanga en Capon op in zijn basiselftal. Medley viel verrassend naast de wedstrijdselectie.

In een open maar nogal slordige openingsfase kwam de eerste volwaardigedoelpoging van Ambrose maar zijn poging ging voorlangs. De thuisploeg die eerder via Kutesa al even de neus aan het venster stak, kon offensief amper een vuist maken in het openingskwartier.

Oostende bleef ook met standaardsituaties regelmatig de kooi van Bossut – die vooraf werd gehuldigd omdat hij op bezoek bij Beerschot de kaap van 400 competitieduels bij Zulte Waregem heeft gerond – onder vuur nemen. Bij één van die vele hoekschoppen kopte Jäkel de bal op de lat.

Zulte Waregem plaatste daar veel inzet en goede wil tegenover maar KVO-doelman Hubert had gerust de krant mee kunnen nemen onder de lat, want de 28-jarige doelman moest zich tijdens het eerste half uur nauwelijks mengen in de debatten. Zijn collega Bossut moest wel vol aan de bak toen Cools zich verslikte in een hoge bal en D’Haese zijn kans kon wagen.

En dan was er toch eens doelgevaar te noteren aan de overkant. Eerst dwong Seck warempel Hubert tot een knappe voetveeg en nauwelijks een minuut later stond de KVO-keeper pal op een poging van Govea. Die kansen gaven de Waregemse burger moed en Hubert ging zowaar aan het bibberen. Opnieuw nam Govea de bal aardig op de slof, Hubert loste de bal en Kutesa leek makkelijk binnen te tikken maar hij stond in buitenspelpositie en ref Lardot keurde het doelpunt af.

VAR is opnieuw blikvanger

Meteen na rust pakte Zulte Waregem uit met een formidabele tegenaanval, Kutesa trok zich op gang en bediende de goed gevolgde De Neve maar zijn schot werd door Hubert nog ternauwernood in hoekschop verwerkt. Dit luidde evenwel geen resem kansen in. Integendeel zelfs, beide ploegen hadden het in die tweede helft knap lastig om een doelkans bij elkaar te voetballen. Een schot van D’Haese, in het zijnet, was een zeldzaam hoogtepunt.

De match kabbelde voort en de thuisfans bleven op hun hanger. Opnieuw was het D’Haese die van zich liet spreken, de jongeling bediende prima Sakamoto die Bossut kansloos liet maar opnieuw bevestigde de VAR - na -vier minuten topberaad, de virtuele lijn, weet u wel - de beslissing van Lardot en zijn assistent die het doelpunt afkeurden voor buitenspel.

Beide teams leken nu vooral geïnteresseerd om vooral geen doelpunt meer te incasseren. Toch moesten beide doelmannen in die slotfase nog eens aan de bak. Bossut gooide zijn hele lichaam in de strijd maar hield zo wel Jäkel van een verdiende voorsprong. Aan de overkant hield Hubert goed het hoofd koel op pogingen van Seck en Fadera. En zo eindigde het duel op een teleurstellende brilscore, waar niemand echt iets mee op schiet in de rangschikking.