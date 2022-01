Club Brugge laat alweer dure punten liggen tegen Standard en eindigt met z’n tienen na horrortackle van Hendry

Club Brugge heeft een eerste keer punten verloren onder het bewind van Schreuder. Een dodelijk efficiënt Standard prikte twee keer precies (2-2), terwijl blauw-zwart het overwicht niet kon omzetten in een zege. Dost scoorde twee keer, maar Club eindigde met z’n tienen na een horrortackle van Hendry. Loopt Union nu negen punten weg?

Waren ze er bij Club Brugge rouwig om dat Sclessin nog een laatste keer leeg bleef? Niet bepaald. Standard away is niet de favoriete verplaatsing van blauw-zwart, getuige de statistieken. Het was maar liefst acht wedstrijden geleden dat Club nog eens kon winnen in Luik, bijna dag op dag vijf jaar geleden in 2017. Het was de eerste grote test voor Schreuder, en dat tegen een ploeg die vertrouwen had getankt na een onverhoopte draw op Anderlecht vorige week.

Het wedstrijdbegin deed alvast het beste verhopen voor de neutrale fan. Een prachtige goal van Lang werd al vroeg afgekeurd nadat Club z’n mooiste tiki taka had bovengehaald. Dost stond bij de laatste pass namelijk offside. Standard maalde er niet om, counterde een minuut later spijkerhard via een moederziel alleen gelaten Donnum, die Cafaro bediende. Die laatste knalde mooi voorbij een verbouwereerde Mignolet (1-0).

Drie op twee voor Dost

Club moest vol aan de bak, en dat deed het ook. Het nam de wedstrijd stevig in handen en haalde aan de rust bijna 70 procent balbezit. Kansen waren er ook bij de vleet. Eerst vergat Nsoki in twee keer te scoren - de paal stond eerst in de weg - daarna probeerden Vormer en Lang het. Telkens stond Bodart in de weg. Ook de Ketelaere kreeg al schuivend een prima kans, maar de aanvaller raakte de bal verkeerd. De aanhoudende druk van Club toch een verdiende gelijkmaker op. Vanaken schilderde de bal precies op het hoofd van Dost, die dubbel zo hoog sprong als Laifis en scoorde (1-1). Even rook de VAR voorgaand buitenspel van De Ketelaere, maar daar bleek niets van aan.

Foto: BELGA

Na de rust erop en erover, moest men bij Club Brugge gedacht hebben. Niets van. Beide ploegen waren nog niet goed en wel uit de kleedkamer, of het stond al 2-1. Raskin zwiepte de bal vanop rechts goed voor, en Emond schoof z’n eerste sinds zijn comeback bij Standard binnen. Bij Club keken ze allemaal naar elkaar: alweer achtervolgen. Het was trouwens niet de eerste keer dat het achterin rammelde bij de Bruggelingen, waar Mechele zich deze keer te makkelijk liet aftroeven.

Zo kregen we een tweede helft naar het beeld van de eerste: Standard mocht zich focussen op het verdedigen van de voorsprong, terwijl Club de forcing voerde. Maar deze keer duurde het niet zo lang vooraleer de bordjes weer in evenwicht hingen. De Ketelaere hakte wondermooi Buchanan vrij, die Dost de 2-2 op een schoteltje aanbood. De derde goal in twee wedstrijden voor de Nederlandse spits, die onder Schreuder duidelijk z’n tweede jeugd beleeft.

Club eindigt met tien

Het vierde kwart van de match bestond vooral uit Club Brugge uit koortsachtig op zoek ging naar een winning goal. Het ontbrak lang aan die laatste goede pass, en in de slotfase liep blauw-zwart nog tegen de lamp toen Hendry rood pakte. Dat was eigenlijk de schuld van Mechele, die een ziekenhuisballetje zijwaarts gaf. Hendry torpedeerde dan maar de enkel van Carcela, die anders een vrije baan naar doel had. Uit de de vrije trap daarna kwam niets voort.

Foto: BELGA

Het venijn zat duidelijk in de staart. Eerst moest Standard àltijd de 3-2 scoren, maar Mata en de paal brachten redding op een schot van Nkounkou. Daarna stonden De Ketelaere en Dost plots oog in oog met Bodart, maar CDK kopte de bal te slap in de handen van de Luikse doelman. Zo kregen we geen winnaar op Sclessin. Standard zal daar niet ontevreden mee zijn - het verloor nog niet in 2022, en dat tegen twee topploegen. Bij Club kijken ze straks met een ei in de broek naar Union-Genk. Want de stuntende promovendus kan zomaar negen punten weglopen.