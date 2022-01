Union loopt opnieuw uit op Club Brugge na dolle slotfase tegen Genk: Vanzeir zorgt met discutabele penalty in 100ste minuut voor winst

Union heeft de topper tegen Racing Genk in extremis gewonnen. De wedstrijd leek af te stevenen op een 1-1 gelijkspel, maar in de allerlaatste seconde scoorde Dante Vanzeir alsnog de winnende treffer vanop de stip. Union loopt zo negen punten uit op Club Brugge, terwijl de Champions’ play-offs een verre droom lijkt voor Genk.

Union-Genk was de tweede topper op zondagmiddag in de Jupiler Pro League, en voor beide ploegen stond er heel wat op het spel. Union kon Club Brugge op negen punten zetten en 17 punten voorsprong pakken op het nummer vijf, terwijl Genk eigenlijk moest winnen om de Champions’ play-offs in het vizier te houden.

Dat het een belangrijke wedstrijd was, beseften ook de Union-supporters. Ook al werden supporters nog steeds geweerd uit de voetbalstadions omwille van het coronavirus, de thuisfans schreeuwden hun ploeg toch fanatiek aan vanuit het Dudenpark net buiten het stadion.

Veel spektakel kregen die supporters echter niet te zien, want beide ploegen zetten een stevige organisatie op poten. Het zorgde voor een ellenlange studieronde waarin de gevaarlijke momenten schaars waren. Op schotjes van Teuma en Undav na kregen we in de eerste 25 minuten helemaal niets te zien. Het was wachten op een eerste echte grote kans, en die kregen we net voor het halfuur: na een knappe collectieve aanval legde Nieuwkoop het leer achteruit tot bij Nielsen, die uithaalde aan de rand van de zestien en het leer enig mooi in de verste hoek krulde: 1-0, de eerste echte kans leverde zo meteen een doelpunt op.

Casper Nielsen schiet Union op voorsprong

Maar wie dacht dat de wedstrijd helemaal zou openbreken na de 1-0, kwam bedrogen uit. Genk had enorm veel moeite om de stevige organisatie van Union in gevaar te brengen, terwijl Union zelf ook niet meteen dacht aan een verdubbeling van de voorsprong. Net voor de rust kregen we dan toch een eerste schotje te zien van de Limburgers, maar het schot van Heynen was ongevaarlijk. Het illustreerde de eerste helft van Genk perfect.

Foto: BELGA

Genk-coach Bernd Storck greep tijdens de rust in: Eiting bleef in de kleedkamers, Mike Trésor nam zijn plek in. En die zet leek te lonen, want Genk toonde vanaf de start van het tweede bedrijf meteen een veel aanvallender gelaat. Het leverde de bezoekers meteen de eerste kansjes op: schoten van Hrosovsky en Trésor kregen eerst nog te weinig kracht mee, maar op het uur stond het wél bijna 1-1: Trésor haalde uit vanop de rand van de zestien, maar zijn schot spatte uiteen op de paal.

Nadien begon de Genkse motor opnieuw wat te sputteren. Union liet het balbezit wel vaak aan de bezoekers, om er op de counter gevaarlijk te kunnen uitkomen. Dat loonde ook bijna via Vanzeir, maar zijn schot vanuit een scherpe hoek werd gepareerd door Vandevoordt.

Onuachu vanop de stip

De tijd begon stilletjesaan te dringen voor Racing Genk. Storck zakte afgelopen weekend dan wel af naar Seraing om Union te scouten, maar erg veel leek dat niet op te leveren. De intenties in de tweede helft waren er wel, maar gevaar creëren leek na dat openingskwartier toch moeilijker.

Foto: BELGA

In minuut 67 maakte Onuachu zijn opwachting, en het was de kersverse Gouden Schoen die de wedstrijd dan toch deed kantelen: een kwartier voor tijd trok Burgess te opzichtig aan de arm van de Nigeriaan, en scheidsrechter Verboomen wees resoluut naar de stip. Onuachu schaarde zich achter de bal en stuurde Moris de verkeerde hoek uit: 1-1. En ei zo na stond het meteen 1-2, maar Onuachu kwam een schoenmaat tekort om de 1-2 in doel te glijden.

Vanzeir nekt zijn ex-club

De wedstrijd leek af te stevenen op een gelijkspel , maar het venijn zat alsnog in de staart. Eerst werd een doelpunt van Undav nog afgekeurd voor buitenspel, maar in de 100ste minuut ging de bal op de stip nadat Sadick Undav aanliep op de rand van de zestien. Er ontstond discussie over of het al dan niet binnen de zestien was, maar het werd een strafschop. Dante Vanzeir voelde zich geroepen en joeg de penalty feilloos in doel. Een deugddoende treffer voor Vanzeir, die zijn ex-club achterlaat met een serieuze kater.

Dankzij de overwinning loopt Union negen punten uit op eerste achtervolger Club Brugge. Voor Genk lijken de Champions’ play-offs een verre droom.

😳 | R. Union St.-G. kreeg in de slotseconden nog een strafschop. 👀 #USGGNK pic.twitter.com/adtKJQ1bUe — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 23, 2022

Foto: Isosport