Zulte Waregem en OH Leuven houden elkaar in evenwicht na flauwe partij

Zulte Waregem en OH Leuven hebben in een matige wedstrijd de punten gedeeld. Beide teams probeerden er bij momenten wel iets van te maken, maar verder dan goede bedoelingen kwamen ze niet. Kaba kon op het half uur de score wel openen, maar nog voor rust zette Vossen de eindstand al op het bord. Met een punt schieten beide ploegen niet op.

Naar goede gewoonte had Marc Brys voor zijn basiself opnieuw een verrassing in petto. Zo stond Sory Kaba bij de Leuvenaars in de basis hoewel hij afgelopen maandag nog actief was op de Africa Cup met Guinee. De spits mocht toen zeven minuten invallen in de verloren achtste finale tegen het Gambia van bondscoach Tom Saintfiet. Toch bleek hij woensdag al terug fit genoeg voor de trip naar Waregem. Bij de thuisploeg gunde Timmy Simons Dion Cools dan weer zijn debuut voor Essevee. Zijn eerste basisplaats bij zijn nieuwe club was voor de rechtsachter meteen ook een symbolische, want net bij tegenstander OHL maakte hij ondertussen al zeven jaar geleden zijn eerste minuten in het profvoetbal.

Een hoogstaande pot voetbal kregen we in de Elindus Arena in de eerste helft niet te zien. Kansen evenmin. Goals gelukkig dan weer wel. Vooral Kaba had zijn torinstinct meegenomen uit Afrika: uit twee kansen puurde hij immers evenveel goals. Een eerste keer werd hij wel nog terecht afgevlagd voor buitenspel, maar bij zijn tweede doelpunt stond de voorsprong wel degelijk op het bord. Aanvankelijk kon De Bock een poging van Mercier nog keren, maar Kaba behield zijn cool, omspeelde Bossut en plaatste de bal via enkele Waregemse benen in doel. 0-1 voor OHL. Het vele balbezit van de bezoekers verzilverd.

Essevee zette daar erg weinig tegenover. Het kreeg nu wel de bal van OHL, maar deed er niets mee. Het zorgde ervoor dat de bezoekers in een zetel kwamen te zitten. Alleen voelden de Leuvenaars zich iets té comfortabel door de Waregemse onmondigheid en lieten ze zich in slaap wiegen. En daar profiteerde de thuisploeg vlak voor rust optimaal van: Kutesa zocht en vond Gano in de tweede zone, die goed het overzicht behield en zijn spitsbroeder Vossen de gelijkmaker op een dienblaadje aanbood. 1-1 bij de rust en dat was gezien het spelniveau toch een opsteker voor de weinige aanwezigen.

Beide ploegen schieten weinig op met punt

De rust leek evenwel voor inspiratie te hebben gezorgd, want in de tweede helft kwam er meer schwung in de partij. Het was Essevee dat aanvankelijk het best uit de kleedkamer kwam, al namen de bezoekers dat initiatief snel over. Ze konden Bossut ook twee keer aan het werk zetten, maar zowel op een afstandsschot van Mercier, als van De Sart had de Essevee-goalie een goede redding in huis.

Het zouden echter lange tijd de enige wapenfeiten blijven, want nadien kabbelde de partij verder. Er werd wel gestreden en de partij ging bij momenten goed op en neer, maar meer dan wat dreiging werd het langs beide kanten niet. Het was dan ook niet verrassend dat er niet meer gescoord werd. Zo moeten beide ploegen uiteindelijk tevreden zijn met een puntje. Al schieten ze daar in het klassement allebei niets mee op.