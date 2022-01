Standard boekt broodnodige zege op het veld van Eupen en doet zaakje in het klassement

Goals van Renaud Emond en Denis Dragus hebben Standard de drie punten opgeleverd tegen Eupen: 0-2. De Rouches boekten zo hun eerste overwinning sinds 12 december.

Geen Joachim Van Damme, Gojko Cimirot of Joao Klauss op het wedstrijdblad bij Standard. Luka Elsner koos voor een spitsenduo Emond-Muleka en centraal achterin voor Al-Dakhil op de plaats van de geschorste Dussenne. Bokadi begon centraal op het middenveld naast Raskin, terwijl bij de thuisploeg Prevljak en Cools ietwat verrassend op de bank plaatsnamen.

Eupen begon fanatiek in deze Luikse provinciederby, maar het eerste gevaar kwam van Standard. Na een foutje van de thuisdefensie ging Emond met de bal aan de haal. Zijn uithaal ketste af op de dwarslat. In dezelfde actie zette Cafaro voor op Muleka, die over het doel van Nurudeen kopte. Vlak voor rust pakte Cafaro opnieuw uit met een afgemeten voorzet, ditmaal voor Bokadi. Ook de Congolese middenvelder kon zijn kopbal niet kadreren.

Toch ging Standard met een voorsprong de rust in. In een rommelige fase op hoekschop greep Nurudeen mis bij een zachte kopbal van Bokadi. Emond was er als de kippen bij om van dichtbij de 0-1 binnen te tikken.

Foto: BELGA

Gedisciplineerde aanpak

Standard zag na de rust af en kon amper de bal in eigen rangen houden. Het koos dan maar voor een gedisciplineerde aanpak. Eupen voerde de druk op, maar creëerde moeilijk kansen tegen de zenuwachtige Rouches. De ingevallen Prevljak kwam een kwartier voor tijd nog het dichtste bij. Bodart reageerde attent op de knal van de Bosniër.

Ondanks hun nervositeit hielden de bezoekers stand. Dragus maakte er in de slotminuut zelfs 0-2 van op de counter. Standard boekte zo zijn eerste overwinning sinds 12 december, toen er met 2-3 op het veld van Antwerp gewonnen werd. In de stand maakt Standard een sprongetje naar een voorlopig twaalfde plek. Eupen blijft achter met 1 op 18.

Foto: BELGA