Charleroi en KV Kortrijk delen de punten en blijven op zoek naar eerste zege van 2022

Charleroi en Kortrijk zijn niet verder geraakt dan een 1-1-gelijkspel, en daar mochten vooral de bezoekers tevreden mee zijn. Kortrijk-doelman Marko Ilic pakte uit met enkele knappe parades.

KVK-coach Karim Belhocine kreeg een warm welkom van de stadionspeaker – 70 matchen als trainer van Charleroi werden niet vergeten. Hij zag hoe Charleroi het best uit de startblokken schoot, maar Ilic stond paraat op een poging van Bayo. Het werd een open wedstrijd, maar het was Kortrijk dat op stilstaande fase scoorde. Kadri gooide een hoekschop in de eerste zone, en Rougeaux troefde Kayembe én Ozornwafor af in de lucht: 0-1.

De Zebra’s waren niet aangeslagen, Ilic moest pogingen van Zaroury en Bayo uit doel weren, maar was even later toch geklopt toen Bayo van dichtbij kon afwerken. Er hing een geur van voorafgaand buitenspel aan het doelpunt, maar VAR Arthur Denil keurde het doelpunt goed. Kortrijk probeerde terug te knokken, maar Messaoudi was net te zelfzuchtig. Op slag van rust ging Zaroury nog tegen de grond na een trekfout van D’Haene, maar ref Lothar D’Hondt wuifde het protest weg.

Foto: BELGA

VAR corrigeert D’Hondt

De thuisploeg kwam het best uit de kleedkamer. Met Bayo als diepe spits hadden de Carolo’s eindelijk een aanspeelpunt. Hij kon een voorzet van Kayembe net niet binnenkoppen. Kortrijk probeerde wel te counteren, maar Messaoudi had meer oog voor zichzelf dan voor zijn ploegmaats. KVK prikte dan wel tegen, maar Mbayo zat niet in de wedstrijd en liet Tchatchoua te makkelijk terugkomen. Het was Charleroi dat de wet dicteerde: Ilic had een ferme parade in huis op een poging van Morioka en was ook alert op een schot van Zorgane.

Even dreigde Rougeaux nog de antiheld te worden na een wilde tackle op Nkuba: D’Hondt wees naar de stip, maar na tussenkomst van de VAR werd de bal er net buiten gelegd. Al scoorde Charleroi nog bijna op die vrije trap: Van Cleemput trapte staalhard, maar Watanabe redde onorthodox met het hoofd.

Uiteindelijk schieten beide ploegen weinig op met een punt: voor Kortrijk was het al de zevende uitmatch op rij zonder nederlaag, terwijl Charleroi zich eerder moet focussen op de Europe play-offs en niet langer op de Champions’ play-offs.