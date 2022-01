Geen goals in topper tussen Club Brugge en Union: kloof blijft negen punten, leider is de morele winnaar

Wie stopt Union? Genk niet en ook Club Brugge niet. Blauw-zwart werd in eigen huis bijwijlen overklast en moest Simon Mignolet op beide knieën danken. De doelman zorgde ervoor dat de achterstand op de leider uit Brussel ‘maar’ negen punten blijft.

Long time no see, Matej Mitrovic. De Kroatische verdediger begon nog als basisspeler aan het seizoen en scoorde in de Supercup, maar heel snel verdween hij vervolgens naar het achterplan. Vorige maand was hij nog vragende partij om zijn contract te ontbinden, maar kijk: gisteravond, in de verrassende topmatch tegen Union, mocht hij voor het eerst in vijf maanden opdraven. Hendry was geschorst en Van der Brempt weigerde te spelen, omdat hij op het punt staat om bij RB Salzburg te tekenen. Over naar plan C dan maar.

Hij liep ook in de kijker, Mitrovic. Liet zich meteen gelden met een foutje op Undav en trapte in de eerste twintig minuten zowaar twee keer richting doel – zijn pogingen werden geblokt. In de eerste minuut had Dost ook al een voorzet van Mata naast gedevieerd. Maar voor u het idee krijgt dat Club in eigen huis pijlsnel uit de startblokken schoot en de leider bij de keel greep: dat was allerminst het geval. Het betrof niet meer dan kansjes, verkleinwoord. Moris werd nooit bedreigd en moest pas vijf minuten voor rust voor het eerst ingrijpen, om een nieuwe voorzet van Mata eruit te halen. Mignolet daarentegen. Die had zijn handen méér dan vol, de hele eerste helft.

Nu géén lobgoal

Jawel, het potige Union was gewoon de betere ploeg. Het loerde zelfs niet op de counter, het was gewoon baas en de kansen volgden. Undav stelde Mignolet een eerste keer zwaar op de proef met een subtiele lob, maar in tegenstelling tot in Mechelen, toen Schoofs zo scoorde, kon de doelman de bal nog overtikken. Vervolgens was het aan Vanzeir. Met een snedige versnelling schakelde hij Mechele uit in de zestien en hij leek te gaan scoren, maar hij leverde een gekraakt schot af. Twee minuten later moest de aanvaller zich opníéúw naar het hoofd grijpen, want na mistasten van Nsoki stond hij plots oog in oog met Mignolet, maar die pakte uit met een tweede cruciale redding.

Geen twee zonder drie. Alfred Schreuder had voor meer defensieve stabiliteit gekozen door Sobol – in de heenmatch nog auteur van een geweldige winning goal – op linksback te posteren. Lang schoof zo een rij vooruit. Maar Club kwam almaar meer onder druk. Mignolet tikte nog een scherpe corner van Teuma over, ranselde ook een knal van de Union-aanvoerder uit de benedenhoek en deed hetzelfde met een uithaal van Lapoussin. Ongelofelijk dat het aan de rust nog geen 0-0 stond. 0-3 was logischer geweest.

Schreuder greep in. Lang bleef in de kleedkamer. De Nederlander was niet geblesseerd, maar ja, we hadden hem voor rust amper gezien. Tenzij op het eind, toen hij in een opstootje terechtkwam en Van der Heyden hem uit zijn tent trachtte te lokken. Lukte niet, maar hij ging er dus toch af. Balanta kwam erop. Om meer druk te zetten op Nielsen, die te vaak vrij stond, was de uitleg van assistent Carl Hoefkens.

Foto: Isosport

Slappe Nsoki

Nsoki eraf halen, was overigens ook een optie, want de Franse verdediger zat totaal niet in de match. Ook in de tweede helft leek hij zich constant van kleuren te vergissen, want hij stapelde de balverliezen op. Ook liet hij zich door de benen spelen door Nieuwkoop, die oprukte richting doel en aflegde tot bij Lazare. Dit keer was er geen Mignolet nodig om Club te redden, de Ivoriaan trapte de wenkende kans gewoon over. Felice Mazzu werd er stilaan gek van.

De wedstrijd was intussen wel weer in evenwicht en ook Club creëerde kansen. Na een goeie actie van De Ketelaere, die stilaan in de match kwam, kon Dost trappen, maar Lapoussin zat er nog tussen. Vanaken kopte de corner vervolgens over. Ook langs de kant van Moris hing een doelpunt dus (even) in de lucht. In normale omstandigheden zou de blauw-zwarte aanhang intussen mee aan het pushen zijn, maar u weet het: deze match kwam net een dagje te vroeg. Het was in een kil en sfeerloos Jan Breydel te doen. Niet dat dat zoveel verschil mag maken.

Met nog een kwartier te gaan waren het straf genoeg toch weer de bezoekers die kwamen opzetten en zowel corners als kansen versierde. Mignolet moest nog eens ingrijpen toen Vanzeir hem van dichtbij wilde verschalken en Teuma mikte een goeie schietkans over het doel. De meest trefzekere ploeg van het land had altijd moeten winnen, maar voor de derde keer dit seizoen kon het niet scoren. Onvoorstelbaar. Maar de voorsprong van negen punten, die bleef wel netjes overeind. Wie stopt Union? Genk niet en Club dus ook niet.