KV Mechelen pakt in extremis nog zege bij Standard en krijgt top vier weer in het vizier

KV Mechelen pakte tegen Standard – met Joachim Van Damme als opmerkelijke invaller - zijn eerste punten van 2022. En het werden er meteen drie! Het was zowaar invaller Storm – opnieuw op de bank – die met een van zijn typische Storm-goals Malinwa de zege bezorgde. Zo rukt het minstens voor even op naar de zevende plaats in het klassement, terwijl Standard ter plaatse blijft trappelen.

Op 1 oktober 2021 bereikte Standard tegen een furieus gestart KV Mechelen een van zijn absolute dieptepunten van het huidige seizoen. Na amper twintig minuten stond het Achter de Kazerne al 3-0 in het krijt. Een tiental meegereisde fans haalden tijdens de rust op het veld verhaal bij de spelers. Het zorgde voor merkwaardige toestanden. Zo’n vaart liep het in Sclessin niet. Met bemoedigende gelijkspelen tegen Anderlecht en Club Brugge en de zege op Eupen hadden de Rouches vertrouwen getankt. Malinwa had zijn enige match van 2022 tegen Anderlecht met het kleinste verschil verloren en zakte zo weg naar de middenmoot van het klassement.

Schoofs claimt strafschop

Het openingskwartier had weinig om het lijf. Bijker toonde zich bedrijvig en dropte enkele geniepige voorzetjes in de zestien, Standard loerde op de snelle uitbraak. KV Mechelen zag zich ondertussen in de voet geschoten toen ref Van Driessche en de VAR geen graten zagen in handspel van Dussenne in de zestien. Schoofs greep zich verongelijkt naar de haren.

Bij Malinwa had Coucke zijn plaats onder de lat weer ingenomen. Schoofs keerde terug uit schorsing en verving de geblesseerde Souza (quadriceps). De vertrokken Druijf werd vervangen door Shved, die op rechts postvatte. Hairemans kwam zo centraal te staan, terwijl Mrabti de linkerflank voor zijn rekening nam. Bij Standard kwam Dussenne van de strafbank en startte Dragus. Al-Dakhil en Muleka verdwenen naar de bank.

Déjà vu met Anderlecht

Na een vijftiental studieminuten zorgde een gevaarlijk voorzet-schot van Schoofs voor een eerste warm momentje in Luik. Het was geenszins het sein van een Mechels offensief, want de thuisploeg nam meteen over. Een sterke Donnum dribbelde Bijker en Wouters als kegeltjes, Vanlerberghe redde met zijn heup de Mechelse meubelen. Ook Coucke was bij de pinken toen hij Emond na een knappe actie van Cafaro van dichtbij van een doelpunt hield. Diezelfde Cafaro – volledig vrijgelaten - knalde uit de daaropvolgende hoekschop nipt over. Bij Malinwa hadden ze hun les niet geleerd, want even later mocht de Fransman opnieuw aanleggen. Coucke zweefde de fotografenbal knap uit zijn kooi.

Foto: BELGA

De bezoekers hadden het lastig en konden net als tegen Anderlecht vorige week offensief geen vuist maken. Bodart keek toe hoe zijn teammakkers het leer monopoliseerden. Dragus vuurde een nieuwe waarschuwing af, opnieuw zonder gevolg. Het bleef wachten op een zeldzame tegenprik van geel-rood. Een één-tweetje tussen Shved en Schoofs werd door de Oekraïner slapjes in de handen van Bodart geschoten. Drie minuten voor de rust kon Schoofs – na een slippertje van Peyre – Emond nog net van een doelrijpe schietkans houden. Het was slechts uitstel, want vlak voor rust was het bingo. Vanlerberghe weerde een schot van Dragus af in de voeten van Cafaro – de beste man voor rust – en het nummer 24 van de Rouches deponeerde de 0-1 in één tijd voorbij Coucke in doel.

Negende van Mrabti

Het gebrek aan offensieve daadkracht bij KVM deed niet meteen het beste vermoeden na de koffie. Een vleugje genialiteit dan maar, dacht Shved. De winger sneed naar binnen en loodste Mrabti haarfijn door de door Dewaele opgeheven buitenspelval. De Zweed poeierde zijn negende van het seizoen voorbij Bodart in de verste hoek. Toch kon Malinwa niet op zijn elan doorgaan en al snel namen de Luikenaars het heft weer in handen. Coucke bleef zich echter onderscheiden en hield Raskin en Cafaro van de 2-1.

Foto: BELGA

Het tweede bedrijf was leuker dan het eerste en daar droeg ook KV Mechelen in grote mate aan bij. Het spelbeeld kantelde opnieuw. Mrabti bediende Cuypers, Bodart redde. Met een nieuwe beenveeg voorkwam de thuisgoalie dat Shved kon scoren. Elsner reageerde en bracht Carcela voor Dragus. De match ging goed over en weer. Cuypers kon net niet bij een pass van Shved om gevaarlijk te zijn. Hairemans pakte ondertussen zijn vijfde geel van het seizoen en mist de streekderby tegen Beerschot.

Debuut Van Damme

Nadat Jannes Van Hecke Dries Wouters was komen vervangen, mocht Joachim Van Damme in minuut 76 zijn debuut in het plunje van Standard vieren. Ook Storm en Muleka vielen in, Mrabti en Emond gingen naar de kant. Het was Standard dat zijn gram leek te halen uit zijn dubbele wissel. Carcela kon net niet profiteren van een lastige balcontrole van Vanlerberghe, die zelf zijn foutje rechtzette. Even later zag opnieuw Carcela zijn schot afgeblokt door Peyre. De match leek op 1-1 af te stevenen, maar invaller Nikola Storm bezorgde Malinwa met zijn twaalfde van het seizoen – een lage schuiver - alsnog de zege. Zo rukt Malinwa minstens voor even op naar de zevende plaats, terwijl Standard ter plaatse blijft trappelen.