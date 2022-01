Antwerp wipt naar voorlopige tweede plaats na nipte zege bij AA Gent, dat met kansen morst

AA Gent blijft wachten op een eerste zege in 2022. Erger nog. Tegen rechtstreekse concurrent Antwerp leden de Buffalo’s een heel pijnlijke thuisnederlaag. Hierdoor moet het team van Hein Vanhaezebrouck voorlopig afhaken in de strijd voor een plekje in de top-vier. Antwerp doet dankzij de nederlaag van Anderlecht een ronduit uitstekende zaak in de rangschikking. Gent blijft achter met een schamele 4 op 15.

Bij de thuisploeg kon Hein Vanhaezebrouck dan toch geen beroep doen op Laurent Depoitre. De Gentse spits viel in extremis naast de definitieve wedstrijdkern, terwijl Vadis Odjidja wel voldoende hersteld bleek en op de bank startte bij de Buffalo’s. Brian Priske koos uiteindelijk voor het spitsenduo Frey-Samatta, waardoor Balakwisha in een vrije rol mocht opereren en hierbij de voorkeur kreeg op Miyoshi.

De bezoekers staken als eerste de neus aan het venster en knutselden ook de eerste voldragen aanval in elkaar maar De Laet kon het steekballetje van Frey onvoldoende controleren waardoor Bolat en co opgelucht adem konden halen. Gent reageerde meteen maar Hjulsager werd na een flinke inspanning dermate gehinderd door een aandringende Verstraete waardoor zijn poging de juiste richting miste.

Bolat stopt penalty

Antwerp eiste in het openingskwartier het balbezit op en toen Nurio nogal ongelukkig de bal met de hand raakte, greep de VAR in en wees D’Hondt uiteindelijk toch naar de stip. Frey eiste de bal op maar besloot de bal binnen het bereik van Bolat die zijn team van een vroege achterstand behoedde. Even later was het toch raak voor de Great Old: Nainggolan speelde Yusuf aan en die verraste vriend en vijand met een afstandsschot op de rand van de zestien (0-1).

Foto: BELGA

Voor de derde keer op rij kwam Gent dus al vroeg op achterstand in de Ghelamco Arena en de spelers van Hein Vanhaezebrouck probeerden zich dan wel meteen te herstellen van die nieuwe opdoffer maar doelgevaar leverde dat niet op. Daarvoor liep het ook al te vaak fout in de opbouw en targetspits Lemajic kwam nauwelijks in het stuk voor.

De kopbalsterke Serviër toonde zich allerminst een zweetdief maar zijn collega’s slaagden er amper in om een degelijke flankvoorzet af te leveren. En als Samoise met een diepe bal dan toch eens Lemajic bereikte, controleerde deze de bal uitstekend en ontdeed zich van zijn bewakers Engels en Dessoleil maar besloot vervolgens al te onstuimig over het doel van Butez.

Gent eiste in dat derde kwartier duidelijk meer de bal op maar toen Castro-Montes zich goed ontdeed van Bataille, pakte uit Butez met een puike parade. Geen wissels bij rust en ook het spelbeeld bleef onveranderd na de pauze. Gent bleef kamperen in de buurt van de Antwerpse zestien maar miste finesse in de zone van de waarheid, terwijl Hanche-Olsen door een aarzeling bijna Frey in scoringspositie bracht.

De terugkeer van Vadis Odjidja

In die tweede helft lag het tempo opvallend laag. Antwerp speculeerde duidelijk op een snelle tegenstoot en ref D’Hondt had ook zijn handen vol met het bitsige karakter dat de partij stilaan kreeg rond het uur. Het Gentse publiek bereikte stilaan het stadium van de wanhoop toen Nurio verzuimde om een voorzet van Hjulsager, na bijzonder fraai voorbereidend werk van Samoise, over de doellijn te duwen.

Op en naast het veld liepen de gemoederen stilaan hoog op toen Dessoleil onbestraft Samoise tegen de grond werkte. De tijd drong voor Gent en Hein Vanhaezebrouck gooide er met Odjidja zijn joker in. De Gentse draaischijf ontbrak de voorbije weken door een spierblessure en er wordt meer dan ooit naar hem gekeken om de motor bij de Buffalo’s opnieuw op vol toerental te laten draaien.

Foto: BELGA

Lemajic kon ondertussen zijn criticasters niet overtuigen, eerste kopte hij de prima voorzet van Castro-Montes nog een metertje naast en even later speelde Odjidja de Serviër perfect aan in de Antwerpse zestien maar opnieuw besloot hij te overhaast. Het hele stadion riep dan wel om een strafschop maar D’Hondt had het bij het juiste eind want De Laet beging duidelijk geen handspel.

Onder impuls van een uitstekend ingevallen Odjidja ging de thuisploeg in het slotkwartier nog op zoek naar een verdiende gelijkmaker. Vanhaezebrouck bracht met Bruno zelfs nog een spits extra tussen de lijnen en ging achterin nu duidelijk man op man spelen omdat hij Godeau naar de kant haalde. De beste kans was uiteindelijk nog voor die andere invaller, Bruno, maar hij besloot uiteindelijk naast. Antwerp hield stand en kroont zich zo met Union tot winnaars van het weekend.