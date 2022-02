Drie dagen later lukt het wél voor Anderlecht: paars-wit rekent makkelijk af met Eupen en komt weer in de top vier

Daar is de revanche. Na een nul op zes in de competitie en een teleurstellend gelijkspel in de beker tegen Eupen, heeft Anderlecht een makkelijke 4-1 zege geboekt tegen datzelfde Eupen. Joshua Zirkzee blonk uit met twee doelpunten, waaronder een lekkere omhaal. Paars-wit springt weer over Charleroi naar de vierde plaats en nadert tot op drie punten van Club Brugge.

Al na drie minuten joeg Zirkzee goed door op een onoplettende Heris. De Nederlander ontfutselde de bal en maakte het vervolgens ook koelbloedig af: 1-0. Niet veel later kon ook Murillo, die op rechts weer zijn plaats innam na interlandverplichtingen met Panama, aanleggen vanop de rand van de zestien. Hij besloot over.

We waren nog geen acht minuten ver of er volgde al een gelijkaardige situatie als bij de eerst treffer. Gnaka bood Kouamé het leer op een presenteerblaadje aan. De Ivoriaanse spits nam het cadeautje van zijn landgenoot maar wat graag aan en legde de 2-0 onder doelman Nurudeen door. Wat een droomstart voor Anderlecht.

Foto: BELGA

Eupen kwam snel in de buurt van de aansluitingstreffer. Prevljak haalde hard uit, maar doelman Van Crombrugge stond paraat. Twee minuten later was het wél prijs voor de Panda’s. Zeno Debast, die voor de eerste keer in de basis stond bij paars-wit en de geschorste Hoedt verving, ging in de fout. Prevljak profiteerde en maakte 2-1. Drie doelpunten na dertien minuten. Anderlecht wist even van geen hout pijlen meer te maken en liet de bezoekers komen. Ngoy miste de kans op de gelijkmaker met een gekruist schot maar nipt.

Twaalfde keer Zirkzee

Na elf minuten zonder doelpunt was het opnieuw bingo. Een voorzet van Murillo belandde via de ongelukkige Heris – weer hij – bij Zirkzee. Die laatste mikte de 3-1 met een omhaal heerlijk tegen de netten, zijn twaalfde competitietreffer al. Is dit het dan, champagnevoetbal? Anderlecht bleef ondertussen het gaspedaal vol induwen. Eerst mikte Zirkzee naast, daarna trapte Kouamé op het been van Nurudeen.

Foto: BELGA

Terwijl het na de pauze steeds extremer begon te regenen, deelde Eupen nog altijd met plezier pakjes uit. Agbadou was de nonchalance zelve en schonk de bal aan Zirkzee, die breed legde op spitsbroer Kouamé. De Ivoriaan mikte hoog over. Ook de bezoekers hadden nog af en toe hun momenten en kregen zelfs steeds meer de bal. Invaller Magnée werd weinig in de weg gelegd om op doel te trappen, Van Crombrugge kon wegboksen. Peeters probeerde het daarna van ver, maar zijn schot kostte Van Crombrugge weinig moeite.

Feestje compleet

De 3-1 leek te volstaan voor Anderlecht, dat steeds minder op zoek ging naar een nieuw doelpunt. De tweede helft was op die manier tien keer minder genietbaar dan de eerste, want er gebeurde nog weinig. Twintig minuten voor tijd kregen we nog eens iets om ons aan op te warmen toen de ingevallen El Hadj het probeerde vanop wel 40 meter, maar Nurudeen liet zich niet verrassen. Zich laten verrassen deed ook Van Crombrugge even later niet aan de overkant, toen een vrije trap afweek in de muur. De RSCA-doelman moest bijzonder flux reageren om de bal nog uit zijn doel te kunnen duwen.

Helemaal in het slot kwam de 4-1, waarnaar paars-wit eigenlijk al een tijd niet meer op zoek was, er dan toch. De ingevallen Raman kopte een hoekschop in doel. Doelpunten voor zowel Zirkzee, Kouamé als Raman dus: niemand jaloers in de aanval van Anderlecht, feestje compleet.